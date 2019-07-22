Как немцы оставили Россию без медали. Потрясающий камбэк на воде!

Российский «Броненосец» на этапе 52 Super Series шёл к третьему месту. Но когда конкуренты прибавили, не хватило даже отчаянного броска.

В португальском городке завершился третий этап престижной серии 52 Super Series. Ветераны класса Quantum Racing одержали первую в сезоне победу в сезоне. Достойно выступила и команда Яхт-клуба Санкт-Петербурга Bronenosec Sailing Team. Россияне упустили третью строчку в таблице: немецкая команда буквально вырвала свою бронзу в заключительной гонке.

Противостояние с немецкой командой Platoon продолжается для «Броненосца» уже второй этап. Месяц тому назад на острове Менорка российская команда смогла опередить вице-чемпионов сезона-2018 и финишировать с бронзовой медалью. На третьем этапе команды опять сошлись на дистанции, преследуя друг друга, но на этот раз удачливей оказались немцы.

Всё решил фотофиниш последней гонки этапа, где одновременно на разных галсах к линии подошли Azzurra и Platoon. У итальянцев на кону стояло золото этапа, а у немцев – бронза. То есть судьба всего пьедестала была решена на последнем подветренном отрезке девятой гонки.

Даже на трекере было сложно определить, кто пересёк финишную линию первым. По мнению судейского комитета, гонку выиграли немцы. Azzurra была на треть корпуса позади и финишировала с серебром, уступив всего один пункт американской Quantum Racing, которая после неудачного второго этапа была неудержима в свежих ветрах Атлантики.



Перед началом девятой гонки «Броненосец» был третьим с преимуществом в три пункта перед немцами. На кураже после медали второго этапа «Броненосец» начал этап в Португалии в тройке, затем отошёл на четвёртую строчку, но снова вернулся на пьедестал 18 июля. Затем последовала смена ветра, когда в единственной гонке дня 19 июля экипаж Владимира Любомирова финишировал седьмым. И снова четвёртое место при равенстве очков с Platoon.

К старту решающего дня экипаж «Броненосца» сумел сконцентрироваться и победить в первой гонке 20 июля. Но Platoon рядом – на четвёртом месте. Старт и первая лавировка заключительной гонки оказалась не очень удачной: «Броненосец» на знаке четвёртый, Platoon впереди. Далее дела пошли хуже: на полном курсе «Броненосец» пошёл ва-банк и уступил ещё несколько позиций. Но невероятный камбек благодаря быстрому повороту фордевинд после третьего огибания позволил «Броненосцу» финишировать четвертым. Хотя этого всё равно оказалось недостаточно.



«Именно за это мы и любим парусный спорт. Это невероятное напряжение и борьба равных и сильнейших экипажей на дистанции, да ещё и в свежем ветре, – рассказал Любомиров. – Мы действительно провели отличный этап, команда выступила превосходно, и здесь только Фортуна могла решить, как сложится гонка. Впереди ещё два этапа сезона, и мы поборемся за медали!»

Соревнования 52 Super Series продолжатся на Майорке в конце августа, где состоится чемпионат мира класса ТР52. Ожидается участие 11 команд из восьми стран. А итоги сезона будут подведены в конце сентября в Порто-Черво. У российской команды ещё есть шансы забраться высоко.