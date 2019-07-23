Скандал на награждении. Британец испортил российскому пловцу момент триумфа

Россияне продолжают собирать награды на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу. Главной героиней дня могла стать прославленная Юлия Ефимова, но её сражение с американкой Кинг отошло на второй план. Всё из-за грандиозного скандала на церемонии награждения с участием россиянина.
Главный успех в карьере нашего парня был омрачён. Опять всё из-за допинга. К счастью, не нашего.
Ефимова опять проиграла
Все очные противостояния Ефимовой и американки Лили Кинг на стометровке завершались в пользу представительницы США. Российские болельщики надеялись, что в Кванджу, за год до Олимпиады, Юле удастся переломить неприятную тенденцию и нанести серьёзный удар по психологии своей главной соперницы. В предварительных заплывах Ефимова стала второй, уступив Кинг 0,27 секунды, а вот в полуфиналах показала лучший результат.
В финале участвовали восемь спортсменок, но всем было ясно, что золото разыграют Ефимова и Кинг. Американка ещё до старта несколько раз смотрела в сторону Ефимовой, надеясь поймать её взгляд, но Юлия психологическому приёму не поддалась. Тем не менее старт у россиянки всё равно получился плохим. На первом «полтиннике» Кинг вырвалась вперёд и «привезла» сопернице 0,41 секунды. После разворота Юля добавила и вскоре настигла Кинг. Казалось, что россиянку уже не остановить, но тут Лили взвинтила темп и коснулась бортика с хорошим преимуществом.
Ефимова снова проигрывает американке на дистанции 100 метров брассом.
Китаец опять оскандалился
Медаль Ефимовой стала для сборной России не единственной в корейском бассейне за день. Евгений Рылов, от которого тоже многие ждали золота, довольствовался серебром, проиграв китайцу Сюй Цзяюю, а Михаил Малютин завоевал бронзу в финале на 200 метров вольным стилем. Однако эмоции от пока главного достижения в карьере молодому россиянину подпортил грандиозный скандал на церемонии награждения.
Британец Данкан Скотт, показавший одинаковые секунды с Малютиным, на церемонии награждения отказался поздравить победившего китайца Сунь Яна и фотографироваться с ним. Трёхкратный олимпийский чемпион, против которого ведётся антидопинговое расследование, пришёл в ярость и наорал на соперника. Наш Миша стоял рядом и вряд ли чувствовал себя комфортно. Сам он, кстати, в честность Сун Яна «особо не верит», но демарш устраивать не стал.
Эмоции китайского пловца понять можно. Уже вторая победа Сун Яна на чемпионате мира обернулась скандалом. Несколько дней назад австралиец Хортон отказался поздравлять чемпиона и жать ему руку, а также не поднялся на пьедестал во время церемонии награждения. Австралийского спортсмена поддержали многие коллеги, включая Кинг. А вот о допинговом прошлом Ефимовой американка пока не вспоминает. Возможно, всё изменится после заплыва на 200 метров брассом, где у Юли будет больше шансов на победу.
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