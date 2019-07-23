Скандал на награждении. Британец испортил российскому пловцу момент триумфа

Зато Ефимову все поздравляют. Конечно, она же проиграла.

Россияне продолжают собирать награды на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу. Главной героиней дня могла стать прославленная Юлия Ефимова, но её сражение с американкой Кинг отошло на второй план. Всё из-за грандиозного скандала на церемонии награждения с участием россиянина.



Главный успех в карьере нашего парня был омрачён. Опять всё из-за допинга. К счастью, не нашего.

Время русской мести. Как Ефимова ответит болтливой американке? В Корее стартует чемпионат мира по водным видам спорта. Сможет ли Россия побороться с командами США и Китая в преддверии Олимпиады-2020?

Ефимова опять проиграла

Все очные противостояния Ефимовой и американки Лили Кинг на стометровке завершались в пользу представительницы США. Российские болельщики надеялись, что в Кванджу, за год до Олимпиады, Юле удастся переломить неприятную тенденцию и нанести серьёзный удар по психологии своей главной соперницы. В предварительных заплывах Ефимова стала второй, уступив Кинг 0,27 секунды, а вот в полуфиналах показала лучший результат.

Время русской мести. Как Ефимова ответит болтливой американке? В Корее стартует чемпионат мира по водным видам спорта. Сможет ли Россия побороться с командами США и Китая в преддверии Олимпиады-2020?

В финале участвовали восемь спортсменок, но всем было ясно, что золото разыграют Ефимова и Кинг. Американка ещё до старта несколько раз смотрела в сторону Ефимовой, надеясь поймать её взгляд, но Юлия психологическому приёму не поддалась. Тем не менее старт у россиянки всё равно получился плохим. На первом «полтиннике» Кинг вырвалась вперёд и «привезла» сопернице 0,41 секунды. После разворота Юля добавила и вскоре настигла Кинг. Казалось, что россиянку уже не остановить, но тут Лили взвинтила темп и коснулась бортика с хорошим преимуществом.



Ефимова снова проигрывает американке на дистанции 100 метров брассом.

14-летнюю чемпионку России затравили. А она всего лишь победила великую Ефимову Потому что Ефимову побеждать нельзя. Разве что под допингом. Теперь девчонку доводят, а тренеры вместо неё взяли на ЧМ… Юлию Ефимову.

Китаец опять оскандалился

Медаль Ефимовой стала для сборной России не единственной в корейском бассейне за день. Евгений Рылов, от которого тоже многие ждали золота, довольствовался серебром, проиграв китайцу Сюй Цзяюю, а Михаил Малютин завоевал бронзу в финале на 200 метров вольным стилем. Однако эмоции от пока главного достижения в карьере молодому россиянину подпортил грандиозный скандал на церемонии награждения.

Британец Данкан Скотт, показавший одинаковые секунды с Малютиным, на церемонии награждения отказался поздравить победившего китайца Сунь Яна и фотографироваться с ним. Трёхкратный олимпийский чемпион, против которого ведётся антидопинговое расследование, пришёл в ярость и наорал на соперника. Наш Миша стоял рядом и вряд ли чувствовал себя комфортно. Сам он, кстати, в честность Сун Яна «особо не верит», но демарш устраивать не стал.

Призёр чемпионата мира отказался встать на подиум с китайцем. Что пошло не так? Австралийский пловец не захотел делить пьедестал с чемпионом из Китая. Ему не понравилось, что китаец уничтожал свои допинг-пробы молотком.

Эмоции китайского пловца понять можно. Уже вторая победа Сун Яна на чемпионате мира обернулась скандалом. Несколько дней назад австралиец Хортон отказался поздравлять чемпиона и жать ему руку, а также не поднялся на пьедестал во время церемонии награждения. Австралийского спортсмена поддержали многие коллеги, включая Кинг. А вот о допинговом прошлом Ефимовой американка пока не вспоминает. Возможно, всё изменится после заплыва на 200 метров брассом, где у Юли будет больше шансов на победу.