Не уничтожайте игру. Зачем такие матчи нам и сборной России?

Научились, но не все
Говорят, что в футбол сейчас научились играть все. Возможно.
Но только не в пляжный.
Вот идёт сейчас европейский отборочный турнир чемпионата мира 2019 в «Лужниках». Он изначально самый крупный в пляжном футболе – 19 национальных сборных больше нигде и никогда в одном месте не играют. Сами футболисты любят повторять, что именно отбор ЧМ в Европе – самый сложный. Нет причин им не верить.
Вот только ровно семь лет назад на таком же турнире в Москве играло 24 команды. А три года назад их было 27.
В 2012 году на переходной стадии 1/8 финала (это всего один раунд плей-офф, когда из шестнадцати лучших команд первого группового этапа образуется восемь для второго) вылетели Португалия, Италия и Швейцария, а Россия – действующий чемпион мира – умудрилась в группе проиграть Польше. Рубка, битва. Красота.
А что сейчас? Опять стадия 1/8 финала, в которой все гранды развлекаются – 8:2, 12:4, 10:1, 14:2. Кому нужен такой футбол? Смотреть на казахов, литовцев, латышей к концу этих матчей было больно и обидно, честное слово.
Россия – Молдова. Как бы вид спорта не помер
Так что в пляжный футбол если кто-то и научился играть, так тот, кто и раньше умел. Как бы такими темпами эту чудесную игру, место которой как минимум на Олимпиаде, вообще не уничтожили. Буйство эмоций и красок – вот что она всегда дарила. А какие тут эмоции от многочасового избиения слабых?
Ну и напоследок заключительный повод «обидеться» и «поболеть» в 1/8 финала европейской отборки – встреча России и Молдовы. Желающих сделать это на трибунах оказалось не так много. Может, температура воздуха не грела, а может основная часть болельщиков и так хорошо понимала, чем закончится дело.
Щепки от камеры
Зато началось все весело – уже на второй минуте молдаванин Григорий Кожокарь мощным и невероятно точным ударом от своих ворот сбил камеру-паука (висячего, тут только такой). От мяча до цели было добрых 40 метров, что не помешало разнести камеру в щепки. Трибуны, разумеется, возликовали – что может быть круче внезапной порчи чужого и дорогого имущества?
Продолжение получилось предсказуемым. Папоротный забил спустя несколько секунд после гибели камеры, Макаров – ещё через полминуты. Этот гол команда отметила традиционным покачиванием «колыбели» — накануне у Алексея родился сын.
Оставшуюся часть периода сборная России на двойном классе катала мяч туда и сюда, поколотила по перекладине ворот Капсамуна, а на последней минуте забил Шишин – 3:0.
Смеркалось
Во второй двенадцатиминутке сначала забил Никоноров – через себя, а потом Земсков — боковыми ножницами прямо с сиреной на перерыв. Болельщики радовались, они-то, собственно, за этим и пришли – поглядеть, чего в обычном футболе бывает только по большим-большим праздникам.
У молдаван вообще ничего не получалось, даже кочки им не помогали. Тот случай, когда даже утверждение «в пляжном футболе может быть все, что угодно», имело исключительно бледный вид. В этом матче реально могло быть все, что угодно, кроме победы Молдавии. Смеркалось.
Лишний или не лишний
Всю будничность происходящего проиллюстрировал шестой гол России – после аута Крышанова одинокий Земсков забивал пешком, словно нехотя. Понять россиян было несложно: впереди команду ждали три решающих матча во второй группе – с Азербайджаном, Швейцарией и Испанией. И как минимум два нужно было обязательно выиграть. И вот там уже никто пешком забивать бы не дал, так что эмоции, силы и скорости нужно было беречь.
Ну вот и берегли – ещё раз ударом через себя забил Никоноров, а на последней минуте Земсков оформил хет-трик. И тоже посредством акробатического удара. На этом и ограничились. Россия выиграла – 8:0, лишний раз потренировавшись. Или не лишний.
И да, камера выжила и даже доработала часть матча. Это хорошо – ей ещё настоящий пляжный футбол снимать. В оставшиеся четыре дня турнира.
- 23 июля 2019
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