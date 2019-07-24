Пляжный футбол в Европе самоуничтожается. Всё из-за сборной России?

На отборе к чемпионату мира в Москве Россия наряду с другими фаворитами громит всех соперников. Но это не так уж хорошо, как кажется.

Отборочный турнир к чемпионату мира по пляжному футболу – 2019, который проводится в «Лужниках», перешёл в заключительную фазу. В розыгрыше турнира остались лишь восемь сборных, из которых путёвки в Парагвай получат больше половины – пять команд.



Сборная России уверенно выиграла три матча на первом групповом этапе, а в матче на вылет прихлопнула Молдавию со счётом 8:0 и попала в восьмёрку лучших. За нашу команду, конечно, стоит радоваться и желать ей удачи в финальных битвах. Но вот состояние всего европейского пляжного футбола, честно говоря, вызывает опасения. Всё ли с ним в порядке?

Карты в руки фаворитов

Всего в Европе 55 стран, где играют в футбол (ровно столько в УЕФА действующих членов). Понятно, что в пляжный футбол играют не везде, но количество участников отборочного турнира в Москве смотрится контрастно – 19 команд. Если бы в Москву приехала Украина, было бы 20 – всё равно мало. Особенно если вспоминать, что в Италии в 2016 году участников было 27.

Да, 19 – это всё равно рекорд. Такое количество сборных не выступает ни в одном другом турнире по пляжному футболу. Но особой радости этот рекорд не приносит – позитивной динамики нет.



Почему же в Москву приехали далеко не все потенциальные участники отбора?



На самом деле, всё довольно прозаично. Первая причина простая: Москва – это далеко и дорого.



Вторая – интереснее. Формат отборочного турнира к чемпионату мира – 2019 не дал никаких шансов более слабым командам, предоставив преимущество признанным лидерам. Введённый фактор мирового рейтинга, влиявшего на формирование сетки, не оставил надежд на прорыв аутсайдерам, хорошо подготовившимся к конкретному отборочному турниру.



Безусловно, в краткосрочной перспективе для сборной России или тех же португальцев с испанцами это хорошо, ведь вероятность конфуза, вроде того, что случился у россиян с поляками в 2016 году, теперь практически исключена – всё преимущество на стороне фаворитов.



Кстати, интересно, не из-за осечки России ли был утверждён более лояльный формат отбора?

Угроза миновала. Россия в судьбоносном матче уничтожила своего соперника Сборная России в 1/8 финала в «Лужниках» разгромила Молдову со счётом 8:0. Борьба за путёвку на чемпионат мира — 2019 для нас продолжается.

Пропасть растёт

Но в долгосрочной перспективе на развитии пляжного футбола такой формат может сказаться негативно. А зачем условным сборным Сербии, Дании, Грузии или Нидерландов приезжать на отбор, если даже надеяться на чудо не приходится? Разрыв в футбольном уровне лидеров и всех остальных в Европе очень велик. И раунд 1/8 финала наглядно это показал. Зрители увидели борьбу лишь в двух матчах из восьми: азербайджанцы побились с венграми, а поляки – с немцами.



Всё остальное – сплошь разгромы.



Симпатичная команда Казахстана хорошо настроилась на противостояние с Италией и ко второму перерыву встречи делала, казалось, невозможное – удерживала ничью 4:4. Но итальянцы добавили в мощи и скорости и буквально втоптали соперника в песок. Казахи не заслужили 4:12.



Португалия – Литва – 10:1. Испания – Латвия – 14:2. Россия – Молдавия – 8:0.



Конечно, те же латвийцы и молдаване и семь лет назад в Москве получали по авоське в свои ворота, но есть ощущение, что с тех пор ситуация только усугубилась. Если в 2012 году 10 или более мячей за игру было забито только два раза, то в 2017-м – уже семь раз. Пропасть растёт.

Четыре пенальти за игру – и все мимо! И это соперник России в битве за ЧМ? На московском отборе к чемпионату мира по пляжному футболу устанавливаются удивительные рекорды. Четыре подряд промаха с пенальти – как вам?

Сильных всё меньше. Слабых – тоже

Когда речь заходит о традиционно высоком уровне конкуренции в пляжном футболе, список этих конкурентов всегда один и тот же: Россия, Испания, Португалия, Италия, Швейцария. Совсем рядом Украина. Пытаются пробиться в элиту Польша, Беларусь и Азербайджан. И это всё.

Не прибавляет Германия, год за годом всё глубже увязает в турнирном болоте Франция, тонут крепкие некогда румыны, венгры, греки. По-прежнему не проявляют никакого интереса к пляжному футболу на Балканах, где всегда любили игровые виды, где есть моря и пляжи.



Вот и получается, что рекорд – это красивая цифра. А высокий уровень конкуренции в европейском пляжном футболе в целом не растёт, а скорее падает. Слабые команды просто отваливаются и пропадают, а новых, и тем более сильных, практически не появляется.



Болельщики сборной России могут радоваться: у команды становится меньше крепких конкурентов, и больше шансов на победу. Но ценнее ли от этого будет добытый трофей?



К этому ли пляжный футбол в Европе шёл больше 10 лет?