Россию лишили путёвки в Лигу чемпионов. Мы настолько слабые?

Европейская гандбольная федерация в июле объявила о масштабном реформировании еврокубков и новой схеме распределения мест в турнирах с сезона-2020/21. Сразу скажем – у женщин всё отлично. А вот у мужчин проблемы. Согласно нововведениям, в мужской Лиге чемпионов больше не будет российской команды.

«Понимали, что если не выиграем чемпионат – не поедем на Лигу чемпионов» Анна Сень помогла «Ростов-Дону» снова стать чемпионом России. Теперь можно немного радоваться за соперниц из Краснодара и ничего не делать.

Женский рейтинг вне всяких вопросов

Еврокубки через год поменяют статус и название. Лига чемпионов останется неизменной, Кубок ЕГФ превратится в Лигу Европы или Евролигу, а Кубок вызова станет Кубком ЕГФ. В Лиге чемпионов сыграют 16 команд, в групповой стадии Лиги Европы – 24.



Так вот, в женской Лиге чемпионов у России гарантированная путёвка, которую получит чемпион страны. Ещё четыре команды смогут играть в Лиге Европы. Рейтинг наших женских клубов на текущий момент очень высокий – второе место после Венгрии. Именно эти две страны получили право выставлять по пять клубов в еврокубках. Остальные – по четыре и меньше.

Почему россиянки не сыграют в Кубке ЕГФ? Всё просто. Это турнир для слабейших, нашим там не место. Представители первых девяти по рейтингу национальных федераций не имеют право заявлять клубы в этот турнир.



В общем, в женском клубном гандболе дела у России можно считать отличными. Главным образом благодаря выступлению «Ростова-Дон» в последние три сезона, когда ростовчанки выиграли Кубок ЕГФ и дважды играли в «Финале четырёх» Лиги чемпионов. Но и остальные клубы тоже выступали достойно.

Мужской рейтинг – ближе ко второму десятку

В мужском клубном гандболе дела у России обстоят не лучшим образом – только 17-е место. Впрочем, это очень чётко отражает положение дел.



И через год наших команд в Лиге чемпионов не будет. По две команды будут в Лиге Европы и Кубке ЕГФ. Чемпион и серебряный призёр отправятся во второй по ранжиру турнир континента, а бронзовый призёр и команда, занявшая четвёртое место.



Сейчас Россию в главном клубном турнире континента представляют «Чеховские медведи», выступающие в так называемой второй лиге. Чтобы пробиться из этого эшелона в плей-офф турнира, нужно сначала занять одно из двух первых мест в группе, а затем выиграть стыковые матчи.



Команда Владимира Максимова в последние годы не просто не добивалась этого, а уже в середине группового этапа лишалась шансов на выход из группы. С учётом новых реалий сложно представить то, что Россия за один еврокубковый сезон сможет серьёзно прибавить в рейтинге и вклиниться в топ-9 стран. Для этого «мишкам» нужно в «Финал четырёх» Лиги чемпионов пробиваться, а остальным клубам зажечь в своих турнирах.



Но с вероятностью в 99,9 процента можно сказать, что для России предстоящий розыгрыш Лиги чемпионов станет последним на ближайшие годы. Если, конечно, ЕГФ не расщедрится на wild-card.

В секунде от чуда. «Ростов-Дон» проиграл в финале Лиги чемпионов Венгерский «Дьёр» оказался сильнее. Ровно на один мяч. Или на один судейский свисток. Или на один вратарский сейв. Но сильнее.

Что будет в предстоящем сезоне?

То, что написано выше, пусть и ближайшее, но будущее. В настоящем же ситуация такова.



В мужской Лиге чемпионов «Чеховские медведи» попали в группу «D», где их соперниками стали румынское «Динамо», швейцарский «Шаффхаузен», шведский «Кристианстад», польская «Висла» и датский «Гудме». Свой путь к выходу из группы чемпионы России начнут матчем с «Вислой».



В мужском Кубке ЕГФ сыграет московский «Спартак». Вице-чемпионы России стартуют с первого отборочного раунда, в котором им выпал шведский «Мальмё». Соперник по силам, но как тут не вспомнить, что в прошлом сезоне красно-белые на этой же стадии этого же турнира проиграли швейцарскому «Берну».



В мужском Кубке вызова сыграют полуфиналист прошлого розыгрыша питерская «Нева» и ставропольский «Динамо-Виктор». Питерцы из-за высокого посева сразу попали в 1/16 финала, а вот команде из Ставрополья предстоит в первом раунде сыграть с итальянским «Кассано-Маньяго». Проходить этого соперника динамовцы обязаны.



Что касается женской Лиги чемпионов, то «Ростов-Дон» сыграет с «Эсбьергом» (Дания), «Бухарестом» (Румыния) и «Люблином» (Польша) в группе «В».



В женском Кубке ЕГФ тольяттинская «Лада», имеющая высокий рейтинг, вступит в борьбу только в третьем отборочном раунде в ноябре. Раньше всех начнёт турнир «Астраханочка», получившая «уайлд-кард». В первом раунде команда из Астрахани сыграет с «Маккаби» из Рамат-Гана. В следующем отборочном круге, куда астраханские гандболистки точно пробьются, им предстоит противостояние с «Букстехуде», четвёртой командой Германии.



Соперники краснодарской «Кубани» и звенигородской «Звезды» по второму раунду пока не определены.