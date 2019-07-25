Пляжный футбол, Россия — Азербайджан. Одна победа до чемпионата мира! LIVE

Матч с Азербайджаном на московском отборе может стать для России судьбоносным. Победа может вывести Россию на чемпионат мира — 2019.

*** Пляжный футбол, европейский отбор на чемпионат мира — 2019, турнирная таблица ***

*** Пляжный футбол, европейский отбор на чемпионат мира — 2019, полное расписание матчей ***

ОНЛАЙН ДНЯ

08:45. А вот так легко и уверенно Россия одолела Швейцарию. Просто голевая феерия! Давайте вспомним все голы и лучшие моменты потрясающего матча.

08:30. Чтобы пробиться во второй групповой этап, Россия катком проехалась по Молдавии — 8:0.

08:00. Доброе утро, дорогие друзья, поклонники пляжного футбола и болельщики сборной России. Уже сегодня наша команда может решить свою главную задачу на московском отборе на чемпионат мира — 2019. А именно — гарантировать себе право сыграть на главном турнире года в Парагвае. Для этого должны сложиться два условия: во-первых, Россия должна победить Азербайджан, а во втором матче группы Испания должна одолеть Швейцарию. Расклад вполне реальный. Так что ждём и верим в сборную России.

Обращаем внимание, что сборная России начнёт матч с Азербайджаном в 18:45 мск.