США не смогли организовать скандал в плавании. И лишили Ефимову шанса отомстить

Главная соперница Юли Ефимовой нарушила правила на чемпионате мира. Кинг отчаянно пытались оправдать. И это был бы большой скандал.

На чемпионате мира по водным видам спорта – 2019 в Кванджу мог случиться новый громкий скандал. Но не случился. Спортивный принцип и правила для бюро Международной федерации водных видов спорта оказались важнее, чем хорошие отношения с США.

Американская пловчиха пыталась пойти против правил. Но справедливость восторжествовала!

Скандальная рука

Суть скандала. Американская пловчиха Лилли Кинг, главная соперница и антагонистка россиянки Юлии Ефимовой, в предварительном заплыве на 200 м брассом была дисквалифицирована за нарушение правил прохождения дистанции. А именно – в первом повороте она не одновременно коснулась бортика обеими руками. Вернее, одной рукой не коснулась вообще.

Американка после заплыва сначала не поняла, что произошло, ведь она выиграла с большим отрывом, показав очень хороший результат – 2.24,56. Если бы не наказание, это время стало бы вторым среди всех участниц. Лишь на три сотых быстрее проплыла канадка Сидни Пикрем.

Но это уже не имеет никакого значения, поскольку судьи дисквалифицировали Кинг. Лилли даже накричала на арбитров, увидев DSQ напротив своей фамилии. Но судьи были непреклонны. Они не обратили внимания на флаг и титулы американки, а проявили принципиальность.

Смелое решение

Естественно, сборная США подала апелляцию. Члены бюро всё внимательно пересмотрели и оставили решение судей в силе. Прекрасно зная, что 200 м брассов у женщин – это очередная дуэль Лилли Кинг и Юлии Ефимовой. Это огромные рейтинги к заплыву и тому, что будет происходить до и после сражения принципиальных соперниц в бассейне. Вспомните стометровку: огненные взгляды Кинг в сторону Ефимовой до старта и снисходительные – после финиша.

Протест сборной США на дисквалификацию Лилли Кинг отклонён

Ничто не повлияло на людей, принимавших окончательное решение. Может быть, это месть ФИНА сборной США, поддержавшей австралийца Мака Хортона. Тот, напомним, отказался вставать на пьедестал рядом с китайцем Сунем Яном. Отношения Хортона и Яна ещё острее, чем у Кинг с Ефимовой. Хотя если вспомнить, что творила американка во время Игр в Рио-де-Жанейро…

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В общем, на 200 м самая ожидаемая дуэль в мировом женском плавании не состоится.

Долг Ефимовой

Юлию Ефимову лишили главной соперницы, мотивации и шанса на красивый реванш. Однако ей всё равно нужно обязательно стать чемпионкой мира.

Ефимова рассказала, как отреагировала на дисквалификацию Кинг на чемпионате мира

Чтобы доказать, что на 200 м ей по-прежнему нет равных мире. А ещё, чтобы отдать долг юной Евгении Чикуновой, которая на чемпионате России в Москве выиграла именно эту дистанцию и отобралась на взрослый чемпионат мира. Но питерскую спортсменку в Кванджу не взяли. Взяли Ефимову, которая стала только третьей и никуда не отобралась.

Теперь секс-символу российского плавания нужно доказать, что решение тренерского штаба было абсолютно верным.