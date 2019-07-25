Великая маленькая победа. Таких у России не было долгих четыре года!

Священная корова

7-8 лет назад задача попадания на чемпионат мира была для сборной России едва ли не проходной. Первый номер мирового рейтинга, действующий чемпион мира, команда-машина – ну как она может не попасть на чемпионат мира? Вот и попадала…



Но потом пришёл 2016 год, кошмарный матч с поляками и пролёт мимо мундиаля на Багамских островах. Конечно, небо не рухнуло. Да и пляжный футбол в России не перестал существовать. Но осадище остался.

Квалификация чемпионата мира - 2017. Россия осталась без мундиаля Сборная России по пляжному футболу проиграла Польше и не поедет на чемпионат мира. Впервые в своей истории.

Поэтому отбор на ЧМ 2019 задолго до его начала уже был священной коровой. Именно он был главным турниром сезона – не Европейские игры, не Евролига, не Всемирные пляжный игры. Нужно было отбираться в Парагвай любой ценой. И ехать туда, отбирать «взад» у Бразилии звание чемпиона мира.

Более. Чем. По силам

Ну и вот до мундиаля остался один матч. Даже не так – одна победа. Всего одна – и три попытки – с Азербайджаном, с Испанией и ещё с кем-то. И нужно было совершенно не по-русски использовать первую – без создания себе проблем с последующим героическим их решением. Потому что Азербайджан был России более чем по силам. Более. Чем.



Никаких кадровых проблем, никаких травм, никакого недонастроя – вот с чем сборная России подошла к матчу с Азербайджаном. И с блистательной победой над Швейцарией, одержанной накануне – 9:3. Так эту сборную мы ещё никогда не обыгрывали.

Есть такая традиция – сразу же забивать

Почти во всех матчах этого отбора россияне забивали в первые минуты. Хорошая традиция, которую не имело никакого смысла ломать. Ну вот наш вратарь Максим Чужков смотрел-смотрел, как его партнёры целых две минуты не могут открыть счёт, да и плеснул сам – 1:0.

Полевые намёк поняли: Романов до конца отработал на пятаке – 2:0, а Шишин пробил так, как надо и как он умеет. Да, вот так.

Азербайджану терять было нечего. Даже в случае поражения эта команда не теряла шансов на мундиаль, азербайджанцы вполне могли занимать третье место в группе и выходить в матч за пятое место, победа в котором и давала эту пятую квоту Европы на чемпионате мира. Команда Зейнала Зейналова прибавила в скорости, включила прессинг и в первом периоде больше россиянам не позволила ничего. Разве что Макаров попал в перекладину, но и азербайджанцы пару раз могли забивать.

Не рука бога

Во втором периоде тягучая и вязкая игра продолжилась. Россияне, конечно же, больше владели мячом и постоянно атаковали, но забить не могли. Голкиперу Гасымову ещё разок пришла на помощь перекладина, но в целом моментов у россиян не было.



Но это главное – Россия максимально внимательно и надёжно играла в обороне. Чужков не выручал – в этом просто не было надобности. Россияне хладнокровно выжидали и выждали: прорыв Бориса Никонорова по правому флангу завершился нацеленной передачей на дальнюю штангу, и даже рука не бога, но защитника, не смогла помешать Шишину спокойно оформить дубль – 4:0.

Округлить до ста

Дальше всё было делом техники, которой у российских «пляжников» всегда более чем хватало. Всё спокойно и уверенно. Без намёка на жажду гола. С точным понимаем, какова и цель и как ее достичь. И пенальти, четко реализованный Николаем Крышановым за 4 минуты финальной сирены, это наглядно подтверждал – 5:0.



Как и блестящий гол Никонорова, забитый Борисом в лучших традициях «столбов» и лично Егора Шайкова. 6:0 – ровно так и нужно всем все доказывать. Во дворе зафиксировали бы «сухую» и завершили мучения проигравших. Тут Азербайджану пришлось помучиться оставшиеся две минуты. И они не изменили ничего.



Сборная России на 99,99% вышла на чемпионат мира в Парагвае. Одна сотая процента – это просто нереальное стечение обстоятельств в трёх оставшихся матчах нашей группы. И если уже в следующей игре Испания обыграет Швейцарию (что более чем вероятно), проценты можно будет округлять до ста. Нужно!