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Отбор на ЧМ по пляжному футболу 2019, Россия — Испания, прямая трансляция

Сборная России по пляжному футболу
«Чемпионат»
Пляжный футбол, отбор на чемпионат мира. Россия — Испания. Решающий матч! LIVE
В битве европейских топ-команд решится, кто же поедет на чемпионат мира: Россия, Испания или Швейцария? Лучшие шансы — у нашей сборной!
Другие / Пляжный футбол 0

*** Пляжный футбол, европейский отбор на чемпионат мира — 2019, турнирная таблица ***

*** Пляжный футбол, европейский отбор на чемпионат мира — 2019, полное расписание матчей ***

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08:45. Казалось, что победа над Азербайджаном может принести нашей команде путёвку на чемпионат мира досрочно. Но даже третьего подряд разгрома не хватило. Подвели испанцы, которые проиграли швейцарцам и позволили завязать интригу в квартете. Впрочем, Россия может чувствовать себя спокойно. Главное — не устроить катастрофу и не проиграть Испании «минус девять». Всё остальное нас устраивает.

Россия и Испания начнут очную встречу в 20:00 мск. Впрочем, ещё до матча, при поражении Швейцарии, всё может стать просто и ясно. Одним словом, с нетерпением ждём вечера.

08:30. В среду была отштампована впечатляющая победа над Швейцарией. Матчи с этим соперником у России обычно получаются упорными, но в этот раз наша команда просто смела своего соперника.

08:15. Сложнейшую часть турнирного пути Россия начала матчем с Молдавией. Начала блестяще: в матче на вылет победила со счётом 8:0, ни на секунду не заставив усомниться в своих силах.

08:00. Доброе утро, дорогие друзья, поклонники пляжного футбола и болельщики сборной России. Сегодня на отборочном турнире к чемпионату мира по пляжному футболу — 2019 в Москве решится если не всё, то очень-очень многое. В предпоследний день турнира станут известны обладатели четырёх из пяти путёвок в Парагвай от Европы. Точнее, ещё трёх, потому что одну досрочно гарантировала себе сборная Беларуси.

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