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Россия готова завоевать путёвку на ЧМ по пляжному футболу – 2019

Россия готова завоевать путёвку на ЧМ-2019
Михаил Чесалин
Соседи ликуют, Россия ждёт. Когда уже наша сборная выйдет на чемпионат мира?
На чемпионате мира по пляжному футболу вакантны ещё четыре места. Россия готова занять одно из них – Испанию даже не обязательно побеждать.
Другие / Пляжный футбол 0

Отборочный турнир к чемпионату мира по пляжному футболу 2019 года, который проходит в «Лужниках», выходит на финишную прямую. Командам осталось провести всего восемь матчей, причём решающее значение в борьбе за путёвки будут иметь в лучшем случае четыре.

За два дня до окончания соревнований одна команда уже досрочно обеспечила себе поездку в Парагвай – и это если не первая сенсация, то большой сюрприз. Сборная России тоже могла бы снять все вопросы уже в четверг, но ей помешали. Что же теперь ждёт нашу команду?

Пляжный футбол, отбор на чемпионат мира. Россия — Испания. Решающий матч! LIVE
В битве европейских топ-команд решится, кто же поедет на чемпионат мира: Россия, Испания или Швейцария? Лучшие шансы — у нашей сборной!

Первые счастливчики

В первую очередь о неожиданности. Первой завоеванной путёвке из пяти.

Сборная Беларуси настраивалась на сезон-2019 как на последнюю битву. Ещё бы – в сезоне три важнейших турнира: Европейские игры в Минске, московский отбор на чемпионат мира и непосредственно чемпионат мира в Парагвае. Белорусы признавались, что ставят перед собой две большие цели: завоевать медали домашних Игр и впервые в истории поехать на мундиаль.

С первой задачей не совладали. Несмотря на поддержку полных домашних трибун и симпатичный футбол, белорусы заняли седьмое место из восьми участников – это, конечно, провал.

Россия героически спасла матч с Беларусью! Впереди — месть Италии
Это была одна из самых валидольных побед в истории сборной России по пляжному футболу. Осталось отдать должок итальянцам…

На турнир в Москве Беларусь ехала, чтобы реабилитироваться, загладить вину перед своими болельщиками и использовать едва ли не последний шанс спасти важнейший сезон. Однако по первым матчам позитивные выводы делать было трудно: белорусы даже с довольно слабой Литвой справились еле-еле – только в серии пенальти. Были даже опасения, что в матче 1/8 финала наши соседи могут пасть от Франции, но они не оправдались – победа со счётом 4:1.

А дальше с командой испанского тренера Нико произошло чудесное преображение. Белорусы показали и класс, и характер сборной Португалии, которую победили со счётом 3:2. Лучшая сборная Европы, правда, выступала не в оптимальном составе и, возможно, не ожидала такого ожесточённого сопротивления, но три очка, как всем хорошо известно, не пахнут.

Фото: bsrussia.com

Италия не настроиться на Беларусь должным образом уже не могла: она видела, что накануне произошло с Португалией. Однако наступила на те же грабли – проиграла.

Развязка матча получилась драматичной: за четыре минуты до конца основного времени Беларусь уступала 1:3. Забить второй гол удалось, но третий мяч в ворота никак не летел. Но команда Нико всё-таки дождалась своего шанса: за две секунды до финальной сирены арбитр назначил дальний штрафной в ворота итальянцев, и Савич сумел отправить мяч точно в ближний угол – 3:3.

В овертайме Беларусь играла в меньшинстве и выстояла. А потом была серия пенальти. В третьей паре ударов Макаревич совершил сейв, а Чайковский не дрогнув забил победный мяч.

Двух побед как таковых белорусам для выхода на чемпионат мира было мало, поэтому они остались на трибунах в ожидании победы Португалии над Польшей – она гарантировала команде место не ниже второго. И в итоге дождались! Португальцы победили крупно, так что белорусам даже не пришлось волноваться. И с сиреной они пустились в пляс на трибунах!

Сборная Беларуси уже лет пять мощно развивает пляжный футбол. Но за все эти годы у команды не было ни одного серьёзного достижения на международном уровне. Беларусь всегда билась, всегда затрудняла жизнь фаворитам, всегда нравилась публике. Но не выигрывала.

В Москве случился исторический прорыв. Беларусь впервые поедет на чемпионат мира, и это большой, приятный сюрприз. Кстати, у команды Нико также есть отличные шансы побороться и за медали московского отбора. Есть даже шансы на роскошный финал Россия – Беларусь.

Ну а что Россия?

Наша команда ещё не вышла не чемпионат мира, но в этом нет совершенно никакой её вины. Подвели соперники и календарь. Россия на втором групповом этапе учинила два разгрома: Швейцарию победили со счётом 9:3, Азербайджан – 6:0. И если бы в четверг Испания сумела победить швейцарцев, то и сама бы вышла на чемпионат мира, и Россию вывела.

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Но Испания уступила, и интрига в группе 2 сохранилась. Впрочем, России беспокоиться практически не о чем. Впечатляющая разница мячей позволяет ей допустить даже поражение от испанцев в матче третьего тура. Главное – не устроить настоящую катастрофу и не проиграть с разницей в 10 мячей или более – только такой кошмар может выбить нас из борьбы.

Впрочем, если судить по той игре, которую Россия показывает на протяжении целой недели, ни о каком поражении с нужным счётом не может быть и речи. Наша команда рассчитывает отомстить Испании за недавние обиды и бороться только за золото домашнего отбора.

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