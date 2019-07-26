Соседи ликуют, Россия ждёт. Когда уже наша сборная выйдет на чемпионат мира?

На чемпионате мира по пляжному футболу вакантны ещё четыре места. Россия готова занять одно из них – Испанию даже не обязательно побеждать.

Отборочный турнир к чемпионату мира по пляжному футболу 2019 года, который проходит в «Лужниках», выходит на финишную прямую. Командам осталось провести всего восемь матчей, причём решающее значение в борьбе за путёвки будут иметь в лучшем случае четыре.



За два дня до окончания соревнований одна команда уже досрочно обеспечила себе поездку в Парагвай – и это если не первая сенсация, то большой сюрприз. Сборная России тоже могла бы снять все вопросы уже в четверг, но ей помешали. Что же теперь ждёт нашу команду?

Пляжный футбол, отбор на чемпионат мира. Россия — Испания. Решающий матч! LIVE В битве европейских топ-команд решится, кто же поедет на чемпионат мира: Россия, Испания или Швейцария? Лучшие шансы — у нашей сборной!

Первые счастливчики

В первую очередь о неожиданности. Первой завоеванной путёвке из пяти.



Сборная Беларуси настраивалась на сезон-2019 как на последнюю битву. Ещё бы – в сезоне три важнейших турнира: Европейские игры в Минске, московский отбор на чемпионат мира и непосредственно чемпионат мира в Парагвае. Белорусы признавались, что ставят перед собой две большие цели: завоевать медали домашних Игр и впервые в истории поехать на мундиаль.



С первой задачей не совладали. Несмотря на поддержку полных домашних трибун и симпатичный футбол, белорусы заняли седьмое место из восьми участников – это, конечно, провал.

Россия героически спасла матч с Беларусью! Впереди — месть Италии Это была одна из самых валидольных побед в истории сборной России по пляжному футболу. Осталось отдать должок итальянцам…

На турнир в Москве Беларусь ехала, чтобы реабилитироваться, загладить вину перед своими болельщиками и использовать едва ли не последний шанс спасти важнейший сезон. Однако по первым матчам позитивные выводы делать было трудно: белорусы даже с довольно слабой Литвой справились еле-еле – только в серии пенальти. Были даже опасения, что в матче 1/8 финала наши соседи могут пасть от Франции, но они не оправдались – победа со счётом 4:1.



А дальше с командой испанского тренера Нико произошло чудесное преображение. Белорусы показали и класс, и характер сборной Португалии, которую победили со счётом 3:2. Лучшая сборная Европы, правда, выступала не в оптимальном составе и, возможно, не ожидала такого ожесточённого сопротивления, но три очка, как всем хорошо известно, не пахнут.

Фото: bsrussia.com

Италия не настроиться на Беларусь должным образом уже не могла: она видела, что накануне произошло с Португалией. Однако наступила на те же грабли – проиграла.



Развязка матча получилась драматичной: за четыре минуты до конца основного времени Беларусь уступала 1:3. Забить второй гол удалось, но третий мяч в ворота никак не летел. Но команда Нико всё-таки дождалась своего шанса: за две секунды до финальной сирены арбитр назначил дальний штрафной в ворота итальянцев, и Савич сумел отправить мяч точно в ближний угол – 3:3.

В овертайме Беларусь играла в меньшинстве и выстояла. А потом была серия пенальти. В третьей паре ударов Макаревич совершил сейв, а Чайковский не дрогнув забил победный мяч.

Двух побед как таковых белорусам для выхода на чемпионат мира было мало, поэтому они остались на трибунах в ожидании победы Португалии над Польшей – она гарантировала команде место не ниже второго. И в итоге дождались! Португальцы победили крупно, так что белорусам даже не пришлось волноваться. И с сиреной они пустились в пляс на трибунах!

Сборная Беларуси уже лет пять мощно развивает пляжный футбол. Но за все эти годы у команды не было ни одного серьёзного достижения на международном уровне. Беларусь всегда билась, всегда затрудняла жизнь фаворитам, всегда нравилась публике. Но не выигрывала.



В Москве случился исторический прорыв. Беларусь впервые поедет на чемпионат мира, и это большой, приятный сюрприз. Кстати, у команды Нико также есть отличные шансы побороться и за медали московского отбора. Есть даже шансы на роскошный финал Россия – Беларусь.

Ну а что Россия?

Наша команда ещё не вышла не чемпионат мира, но в этом нет совершенно никакой её вины. Подвели соперники и календарь. Россия на втором групповом этапе учинила два разгрома: Швейцарию победили со счётом 9:3, Азербайджан – 6:0. И если бы в четверг Испания сумела победить швейцарцев, то и сама бы вышла на чемпионат мира, и Россию вывела.

Великая маленькая победа. Таких у России не было долгих четыре года! Эта игра войдёт в историю российского пляжного футбола. И дело не в разгроме Азербайджана.

Но Испания уступила, и интрига в группе 2 сохранилась. Впрочем, России беспокоиться практически не о чем. Впечатляющая разница мячей позволяет ей допустить даже поражение от испанцев в матче третьего тура. Главное – не устроить настоящую катастрофу и не проиграть с разницей в 10 мячей или более – только такой кошмар может выбить нас из борьбы.



Впрочем, если судить по той игре, которую Россия показывает на протяжении целой недели, ни о каком поражении с нужным счётом не может быть и речи. Наша команда рассчитывает отомстить Испании за недавние обиды и бороться только за золото домашнего отбора.