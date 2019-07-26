Ну что, съели? План по устранению России из мирового спорта провалился

Россия вернулась!

26 июля 2019 года Международный олимпийский комитет отправил России официальное приглашение принять участие в летней Олимпиаде в Токио в 2020 году.



Это значит, что у России снова есть флаг, гимн, и все права, положенные члену МОК.

Мы долго ждали, надеялись, верили, и это случилось. По-другому, пожалуй, и быть не могло, потому что странные, ничем не подкреплённые обвинения, возникшие после сочинской Олимпиады 2014 года, не могли больше восприниматься всерьёз.



При этом радость идёт вперемешку со злостью, потому что из-за непонятных обвинений отдельных людей наши спортсмены потеряли медали, репутацию и драгоценное время, которого в циклических видах спорта очень мало. Впрочем, проявить гнев мы ещё успеем, а сейчас давайте просто порадуемся тому, что всё это закончилось благополучно.



Вот только остался вопрос – надолго ли?

Россия официально приглашена на Олимпийские игры 2020 года в Токио

Снова с флагом

5 декабря 2017 года МОК приостановил членство ОКР из-за нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи-2014. В результате на зимних Играх в корейском Пхёнчхане Россия выступала без флага и с нелепым названием команды: Олимпийские атлеты из России. Атака со стороны Запада была серьёзной. В один момент против нас ополчились США и Великобритания, а больше всех негодовала Канада, прикидываясь самой честной стороной конфликта.



Но быстро выяснилось, что многие обвинения не имеют под собой серьёзных оснований доказательств. Почти всё изначально основывалось на показаниях бывшего босса московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова и его дневниках, которые были больше похожи на записки сумасшедшего. Родченко в итоге сбежал в США, изменил свою внешность, а теперь и вовсе пропал. Интересно, кстати, что с ним?



Доходило даже до беспредела: например, перед этапом Кубка мира по биатлону в Австрии к спортсменам нагрянула полиция. Но надо отдать должное руководству нашего спорта, которое быстро отреагировало на очередную провокацию.

Нас поймали… Биатлон всё-таки выписал всему российскому спорту приговор? Российские биатлонисты из доклада Макларена оказались виновными. На очереди – олимпийские чемпионы. Так Родченков говорил правду?

Последняя проверка

Запад не оставлял попыток убрать Россию с дороги, но с каждым месяцем становилось очевидно, что к летней Олимпиаде в Токио мы должны быть в полной боевой готовности.



Последней проверкой для России стало выступление на Европейских играх в Минске. Там наша команда была с флагом и гимном, а официальные лица приветствовали возвращение нашей страны в олимпийскую семью. И поскольку в отношении нашей команды не возникло никаких вопросов, решение о допуске на Олимпиаду было ожидаемым.

Россия едет на Игры с флагом и гимном. И все-таки мы всех победили? Европейские игры в Минске станут символом возвращения России. Мировой спорт выздоравливает от антироссийской истерии?

В письме МОК в адрес Олимпийского комитета России чётко написано, что вся наша сборная выступит в Токио под своим флагом и без каких-либо ограничений и дополнительных условий. Это касается в том числе и представителей лёгкой атлетики, которые имеют официальный допуск к участиям в международных соревнованиях и могут пройти олимпийский отбор. Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и другие звёзды нашей лёгкой атлетики теперь могут вздохнуть спокойно – на Игры их пустят.

Глава ОКР прокомментировал приглашение России на Олимпиаду в Токио

Рано радоваться

Не стоит забывать, как легко Россию отстраняли и ограничивали в последние пять лет. Наказания порой следовали после малейших поводов. Так что не стоит раньше времени откупоривать шампанское и запускать фейерверки. Может произойти всё, что угодно.

Могут обнаружиться неприятные неожиданности в данных московской лаборатории. Или обнаружиться связь допинг-скандала в Австрии с Россией. Или проснётся Родченков.

Новый круг ВАДА. Сотни российских спортсменов – в списке подозреваемых За год до Олимпиады возникают сомнения: а поедет ли в Токио хоть кто-нибудь? Но руководство спорта России уверено, что хуже не будет.

И тогда российские флаг и гимн снова могут стать объектом манипуляции. Захотим – оставим, а захотим – отберём. Захотим – пустим на Игры. Захотим – не пустим.



Так что праздновать можно будет лишь тогда, когда российская делегация под своим флагом пройдёт на переде спортсменов на Олимпийском стадионе в Токио.



Хотя даже на Токио вся эта история может не кончиться.