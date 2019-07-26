Россия всё решила! Испания разгромлена. Здравствуй, чемпионат мира!

Вот и все расклады

Сборная России по пляжному футболу могла не попасть на чемпионат мира.



Для этого имелся вполне конкретный результат. На нашем пути на ноябрьский мундиаль в Парагвае стояла Испания. Стояла серьёзно и даже немного грозно, ведь испанцам в игре с нами нужна была только победа…

К моменту встречи России и Испании уже были известны два участника чемпионата мира 2019 от Европы – Италия и Беларусь. Ещё на две прямо сейчас претендовали Россия, Испания и Швейцария. Лишний в этой тройке определялся как раз по итогам встречи россиян и испанцев заключительный день должен был биться за последнюю пятую путёвку с Португалией.

Вот такие простые расклады.

Гол обычный, гол необычный

Полные трибуны арены в «Лужниках» под звуки нашего гимна гордо продемонстрировали испанцам российский флаг. А голкипер Максим Чужков этим же испанцам продемонстрировал свой роскошный удар.

Быстрый гол на этом турнире стал настоящей фишкой нашей команды. После него Россия периодически забивала и второй, но не в этот раз. Первая половина периода прошла в равной и вязкой борьбе, а потом точнейшим ударом с центра поля забил Хави Торрес. Вот только гол его получился не совсем обычным, потому что… впрочем, сами смотрите.

Остаток первого периода команды доиграли без обычных и необычных голов. Макаров, правда, забил через себя, но сделал это буквально секундой позже сирены. Арбитры, разумеется, взятие ворот Доны не засчитали.

Бам! Бам!

Счёт 2:0 сборную России вполне устраивал. Конечно, в пляжном футболе он никому и ничего гарантировать не мог, но зато позволял никуда не бежать и не спешить. А вот испанцы бежали – в дебюте второго периода Чужков пару раз спас свои ворота, тогда как Дону наши почти не беспокоили. Разве что Макаров однажды чуть не втоптал вратаря испанцев в песок.



Ну и вот смотрел-смотрел на это Чужков, да и устал смотреть. А как устал – плеснул от души от своих ворот. Мяч крутился с такой силой, что выскользнул из перчаток Доны, а Борис Никоноров только этого и ждал – 3:0.

И тут же бам – Виктор Крышанов! Бам – Артур Папоротный! 5:0 – «Красная фурия» стремительно бледнела на глазах, съёживалась и старалась скрыться с глаз. Испанцы уже все понимали и наверняка в перерыве получили установку беречь силы на завтрашний решающий матч против Португалии.

Увидимся в Парагвае!

Тренер испанцев Хоакин Алонсо заменил Дону и дал поиграть Паредесу и Кабрере, не так часто получавшим игровую практику. Испанцы совсем никуда не бежали, а потому гол Крашенинникова выглядел каким-то издевательским: Юрий ну слишком по-хозяйски чувствовал себя на пятаке соперника – 6:0.

Ладно, чего тянуть: Испании для выхода на чемпионат мира действительно нужно было побеждать Россию с любым счётом. А вот России – для непопадания – требовалось проиграть испанцем с разницей… в 10 мячей. То есть – совершить почти невозможное. Но разве могли наши парни думать о каких-то поражениях, если трибуны были переполнены?

И даже пропущенный в концовке гол ничего никому не испортил. Последние секунды матча игроки сборной России на ногах отсчитывали вместе с трибуными, а одновременно с сиреной ринулись на песок.



Там их ждала волшебная надпись-мечта, к которой многие шли долгих четыре года: «Увидимся в Парагвае». С победой, сборная России! Увидимся на чемпионате мира! И завтра в «Лужниках» – на финале с Италией!