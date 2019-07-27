Сборные России и Италии сыграют в финале московского отбора на чемпионат мира. Добудет ли наша команда новый титул на родном песке?

Пляжный футбол, отбор на чемпионат мира. Россия — Италия. Битва за золото! LIVE

*** Пляжный футбол, европейский отбор на чемпионат мира — 2019, турнирная таблица ***

*** Пляжный футбол, европейский отбор на чемпионат мира — 2019, полное расписание матчей ***

ОНЛАЙН ДНЯ

08:15. А вот в таком ярком стиле была добыта путёвка на чемпионат мира. Россия — Испания — 6:1!

08:00. Дальше без шансов был повержен Азербайджан — 8:0.

07:45. В первом матче финального раунда турнира Россия легко обыграла Швейцарию — 9:3.

07:30. Доброе утро, дорогие друзья, поклонники пляжного футбола и болельщики сборной России. Сегодня наша команда проведёт заключительный матч на московском отборе к чемпионату мира, который пройдёт осенью в Парагвае. Россия уже выполнила главную задачу: крупно выиграв в семи подряд матчах, завоевала путёвку на главный турнир года. Впереди восьмой матч — финал московского турнира. В противостоянии с Италией будет решаться судьба золотых наград и очередного титула. Добудет ли Россия его в Москве?

Финальный матч с Италией начнётся в «Лужниках» в 18:30 мск.