Пляжный футбол, отбор на чемпионат мира. Россия — Италия. Битва за золото! LIVE

*** Пляжный футбол, европейский отбор на чемпионат мира — 2019, турнирная таблица ***
*** Пляжный футбол, европейский отбор на чемпионат мира — 2019, полное расписание матчей ***
ОНЛАЙН ДНЯ
08:15. А вот в таком ярком стиле была добыта путёвка на чемпионат мира. Россия — Испания — 6:1!
08:00. Дальше без шансов был повержен Азербайджан — 8:0.
07:45. В первом матче финального раунда турнира Россия легко обыграла Швейцарию — 9:3.
07:30. Доброе утро, дорогие друзья, поклонники пляжного футбола и болельщики сборной России. Сегодня наша команда проведёт заключительный матч на московском отборе к чемпионату мира, который пройдёт осенью в Парагвае. Россия уже выполнила главную задачу: крупно выиграв в семи подряд матчах, завоевала путёвку на главный турнир года. Впереди восьмой матч — финал московского турнира. В противостоянии с Италией будет решаться судьба золотых наград и очередного титула. Добудет ли Россия его в Москве?
Финальный матч с Италией начнётся в «Лужниках» в 18:30 мск.
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