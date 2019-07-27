Смертельная вечеринка. Праздник сборной США на ЧМ обернулся трагедией

Чемпионат мира по водным видам спорта, который проходит в Южной Корее, был наполнен яркими спортивными событиями. Впечатляющие победы, в том числе и от россиян, мировые рекорды, да даже перепалки вокруг китайца Сунь Яна – всё это подогревало интерес.
Но, к сожалению, главной новостью по итогам всего турнира может стать трагедия, которая произошла за два дня до его окончания. Сегодня ночью в одном из клубов Кванджу, где десятки спортсменов радовались своим победам на вечеринке, обрушился балкон. Двое погибли.
17 пострадавших. Двое погибли
Известно, что обрушение внутреннего балкона здания произошло около двух часов ночи по местному времени. В это время в клубе находились десятки спортсменов, в частности женская сборная США по водному поло, праздновавшая победу в финале чемпионата мира.
«Мы просто танцевали, а уже в следующую минуту упали с высоты пять-шесть метров, и после этого все стали выбегать из клуба. Мы упали на голову людям, которые были прямо под нами. Были шокированы случившимся, пытались потом как-то помочь, но толком мало что могли сделать», — рассказал капитан ватерпольной сборной Новой Зеландии Мэтт Смолл.
При обрушении погибли два гражданина Южной Кореи. Но, по всей видимости, они не являются спортсменами и не имеют отношения к чемпионату мира. Все спортсмены, которые находились в здании, выжили, но многие при этом получили различные травмы. Всего, согласно официальным данным, пострадали 17 человек, восемь из которых – участники чемпионата мира из США, Новой Зеландии, Нидерландов и Бразилии. На данный момент в больнице остаётся одна спортсменка.
«Это страшная трагедия. Игроки мужских и женских команд праздновали победу американок в чемпионате мира, когда в клубе обрушился балкон. Наши сердца с жертвами катастрофы и их родными», – заявил генеральный директор федерации водного поло США Кристофер Рэмси.
Россияне не пострадали
Спортсменов из России в клубе этой жуткой ночью не было. Никто не пострадал.
Первыми на трагический инцидент отреагировали ватерполисты: «Российская сборная в этот момент находилась в деревне спортсменов, никого из нашей команды там не было, так что у нас все живы-здоровы. Наша команда выражает соболезнования погибшим и желает скорейшего выздоровления пострадавшим в этой трагедии, которая, безусловно, омрачила спортивный праздник», – отметил тренер женской сборной России по водному поло Александр Гайдуков.
Почти сразу выяснилось, что в клубе не было не только ватерполистов, но и других спортсменов сборной России. «Не то чтобы я опасаюсь куда-то выходить, бояться куда-то выйти – ну это бред. Другое дело, что времени у меня на всё это нет. Я, собственно, ещё никуда здесь не выходила. Как пожар или любое другое бедствие, это могло случиться где угодно. Это случайность», – такой была реакция на происшествие Юлии Ефимовой, накануне ставшей чемпионкой мира.
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