Смертельная вечеринка. Праздник сборной США на ЧМ обернулся трагедией

Во время празднования победы американок на чемпионате мира в клубе рухнул балкон. Два человека погибли, ещё несколько – получили травмы.

Чемпионат мира по водным видам спорта, который проходит в Южной Корее, был наполнен яркими спортивными событиями. Впечатляющие победы, в том числе и от россиян, мировые рекорды, да даже перепалки вокруг китайца Сунь Яна – всё это подогревало интерес.

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Но, к сожалению, главной новостью по итогам всего турнира может стать трагедия, которая произошла за два дня до его окончания. Сегодня ночью в одном из клубов Кванджу, где десятки спортсменов радовались своим победам на вечеринке, обрушился балкон. Двое погибли.

На вечеринке спортсменов на ЧМ в Кванджу обрушился балкон. Два человека погибли

17 пострадавших. Двое погибли

Известно, что обрушение внутреннего балкона здания произошло около двух часов ночи по местному времени. В это время в клубе находились десятки спортсменов, в частности женская сборная США по водному поло, праздновавшая победу в финале чемпионата мира.

«Мы просто танцевали, а уже в следующую минуту упали с высоты пять-шесть метров, и после этого все стали выбегать из клуба. Мы упали на голову людям, которые были прямо под нами. Были шокированы случившимся, пытались потом как-то помочь, но толком мало что могли сделать», — рассказал капитан ватерпольной сборной Новой Зеландии Мэтт Смолл.

При обрушении погибли два гражданина Южной Кореи. Но, по всей видимости, они не являются спортсменами и не имеют отношения к чемпионату мира. Все спортсмены, которые находились в здании, выжили, но многие при этом получили различные травмы. Всего, согласно официальным данным, пострадали 17 человек, восемь из которых – участники чемпионата мира из США, Новой Зеландии, Нидерландов и Бразилии. На данный момент в больнице остаётся одна спортсменка.

Спортсмены, пострадавшие на вечеринке в Кванджу, избежали серьёзных травм

«Это страшная трагедия. Игроки мужских и женских команд праздновали победу американок в чемпионате мира, когда в клубе обрушился балкон. Наши сердца с жертвами катастрофы и их родными», – заявил генеральный директор федерации водного поло США Кристофер Рэмси.

Россияне не пострадали

Спортсменов из России в клубе этой жуткой ночью не было. Никто не пострадал.

Первыми на трагический инцидент отреагировали ватерполисты: «Российская сборная в этот момент находилась в деревне спортсменов, никого из нашей команды там не было, так что у нас все живы-здоровы. Наша команда выражает соболезнования погибшим и желает скорейшего выздоровления пострадавшим в этой трагедии, которая, безусловно, омрачила спортивный праздник», – отметил тренер женской сборной России по водному поло Александр Гайдуков.

Сборная России выразила соболезнования в связи с трагедией на вечеринке в Корее

Почти сразу выяснилось, что в клубе не было не только ватерполистов, но и других спортсменов сборной России. «Не то чтобы я опасаюсь куда-то выходить, бояться куда-то выйти – ну это бред. Другое дело, что времени у меня на всё это нет. Я, собственно, ещё никуда здесь не выходила. Как пожар или любое другое бедствие, это могло случиться где угодно. Это случайность», – такой была реакция на происшествие Юлии Ефимовой, накануне ставшей чемпионкой мира.