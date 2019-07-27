Сборная России уничтожила Италию и всех вообще! Команда-мечта вернулась?

Одна награда – одна месть
Сборной России по пляжному футболу было за что отомстить Италии.
Ровно месяц назад сборная Италии выписала России пощёчину, доселе невиданную. На Европейских играх в Минске, куда россияне приехали побеждать, итальянцы дважды их обыграли. Два поражения от одной команды в рамках одного турнира – такое с нашей командой уже было, на Межконтинентальном кубке – 2013. Но там Иран один раз победил в серии пенальти, а в Минске россияне оба раза проиграли в основное время.
Так что было за что отомстить.
Не говоря уже об игре для переполненных трибун стадиона в «Лужниках», которые пришли только за одним – увидеть победу России. Но сначала болельщики увидели игру Португалии и Испании. Пляжный футбол невероятного, запредельного уровня и сумасшедшей интриги. Только победитель получал путёвку на чемпионат мира, и получила ее Португалия, отыгрывавшаяся по ходу всего основного времени, отыгравшаяся в овертайме при счёте 4:5 и победившая по пенальти.
Этот гол – куда надо гол
Ну а дальше – финал. Матч за титул и единственную награду, потому что никаких медалей и утешительных призов отборочный турнир не признавал. Зато признавал традиции. А именно – быстрый гол, которая наша команда забивала практически всем соперникам. И вот оно, пожалуйста – 25 секунд и выстрел Юрия Крашенинникова в перекладину. И рикошет от нее – в сетку – 1:0.
Второго гола болельщикам пришлось ждать минут шесть, и забил его итальянец Рамачиотти. И вновь, как и накануне в игре с Испанией, гол итальянца получился не совсем обычным. По крайней мере, настоящий гол забивают по-другому. Да ведь?
А за секунду до конца периода Антон Шкарин после роскошной передачи Алексея Макарова забил в падении головой. Забил туда, куда и нужно – в ворота Дель Местре. Слишком уж хорошо все начиналось. Как и во всех матчах этого турнира.
Мальчики для бритья
Вратарь сборной России Максим Чужков за весь первый период всего пару раз по-настоящему вступил в игру. И, разумеется, в камеры попадал не так часто, как ему бы хотелось. Ну и Макс решил, что раз уж итальянцы не бьют, то надо бить самому. Ну и ударил, как он может. Уже в пятый раз на этом турнире – 4:0.
А какая роскошная комбинация предшествовала пятому голу сборной России? Итальянцы выглядели, как мальчики для бритья, просто не понимающие, как они сюда попали и что надо делать. Сборная России рвала и метала. Рвал и метал Папоротный, забивший боковыми ножницами и явивший трибунам свой коронный «трёхочковый».
Настоящая машина
Италия забила гол в концовке второго периода, но это было даже хорошо. Ну уж очень стыдно было за «скуадра адзурру» и эти 0:6. Словно нам не сильнейшую европейскую сборную дали в соперники, а фальшивку подсунули. Хотя… Все может быть, ведь Федя Земсков так красиво и слишком легко забивал через себя – 7:1.
Ладно, этого с итальянцев хватило. Непонятно, чем они заслужили такую выволочку в финале, но что делать – такая нынче сборная России. Можно просто вспомнить, как россияне играли на этом отборочном турнире в «Лужниках». Германия – 6:2, Эстония – 7:2, Венгрия – 5:1, Молдова – 8:0, Швейцария – 9:3, Азербайджан – 6:0, Испания – 6:1, Италия – 7:1.
Восемь матчей, восемь разгромов. Машина, да. Красная, настоящая. Теперь в этой же сборке – на чемпионат мира в Парагвай.
И там нам нужна одна победа.
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