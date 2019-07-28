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Сборная России завоевала 16 медалей на чемпионате мира по плаванию 2019

Российские пловцы побили рекорд сборной СССР.
Андрей Шитихин
Российские пловцы побили рекорд сборной СССР. Но золота не хватило
Три золотых, семь серебряных и шесть бронзовых. Таков итог выступления сборной России на чемпионате мира по плаванию в Кванджу.
Другие / Водные виды спорта 0

В корейском Кванджу завершился чемпионат мира по водным видам спорта. Последние награды были разыграны в плавательном бассейне. Российские пловцы выступили лучше, чем два года назад в Будапеште, но по золотым медалям превзойти тот турнир не удалось. Но 16 медалей в плавании ранее не завоёвывали ни российская, ни советская команда.

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Упущенное золото

Главные надежды в последний день чемпионата мира в Кванджу были на дистанцию 50 м на спине, куда с первым и третьим пробились рекордсмен мира Климент Колесников и Евгений Рылов.

Оба российских пловца с полным правом рассчитывали на победу. Но победу, совершенно сенсационную победу одержал южноафриканец Зэйн Уоделл, который сам никак не мог поверить в то, что произошло.

Рылов стал вторым, уступив четыре сотых секунды, а Колесников финишировал третьим с отставанием в две сотых от соотечественника. После окончания заплыва Климент был настолько расстроен, что с трудом мог говорить. Он объяснил, что во время старта с упора сорвалась нога, а на полтиннике это практически приговор.

На эти стартовые упоры пловцы на спине жаловались с самого старта чемпионата, но организаторы так ничего и не сделали, чтобы исправить ситуацию. Фортуна явно отвернулась от сборной России в этом заплыве.

Когда бронза – максимум

Юлия Ефимова в заплыве на 50 м брассом не считалась, да и не могла считаться фаворитом. Всё же скорость американки Лилли Кинг выше, она рекордсменка мира именно на этой дистанции. Кинг и выиграла, причём сделала это очень уверенно, став единственной участницей финала, кому удалось разменять 30 с.

Американка проплыла за 29,84 с, а Ефимова – за 30,15 с. Но Юля стала даже не второй, а третьей. Между двумя непримиримыми соперницами вклинилась итальянца Бенедетта Пилота, проплывшая ровно за 30 секунд. После финиша Ефимова объяснила, что эту неолимпийскую дисциплину к чемпионату мира не готовила, а чтобы плыть её на победу, нужна немного другая техника, направленная на скорость.

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Чемпионат мира в Кванджу Ефимова завершила с полным комплектом наград – золото на 200 м, серебро на 100 м и бронза на 50 м.

Медаль напоследок

Для сборной России чемпионат мира завершился бронзой в мужской комбинированной эстафете. Могло ли быть лучше? Ведь в финал российская команда в составе Климента Колесникова, Антона Чупкова, Михаила Вековищева и Владислава Гринёва вышла с лучшим результатом и застолбила за собой четвёртую дорожку.

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В финале плыли другие. Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Владимир Морозов. Рылов не смог обеспечить тот отрыв, который предполагался, хотя и передал эстафету первым. Возможно, Евгений уже устал. Пригода со старта просто улетел от всех, но на втором полтиннике явно подсел. Минаков не смог удержаться за фантастически проведшим чемпионат Калебом Дресселом, а Морозов почти достал Натана Эдриена, но их обоих обошёл британец Дункан Скотт.

Победа британских пловцов стала громкой сенсацией, так как последний раз американцы проигрывали комбинированную эстафету в прошлом веке.

Лучше, чем два года назад

Если подводить итоги только в плавании, то сборная России провела турнир лучше, чем два года назад. Тогда в Будапеште было три золотых, три серебряных и четыре бронзовых награды. Чемпионы и в Кванджу остались теми же – Чупков, Рылов и Ефимова, и на тех же олимпийских дистанциях.

В Корее помимо трёх золотых российские пловцы завоевали семь серебряных и шесть бронзовых. 16 наград на одном чемпионате мира ни сборная России, ни сборная СССР ранее не завоёвывала. Правда, по золотым медалям бывало и больше. Пары золотых наград российская команда не досчиталась.
Через год Олимпиада в Токио. Возможно, через год фортуна вернёт все долги.

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