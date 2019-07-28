Российские пловцы побили рекорд сборной СССР. Но золота не хватило

В корейском Кванджу завершился чемпионат мира по водным видам спорта. Последние награды были разыграны в плавательном бассейне. Российские пловцы выступили лучше, чем два года назад в Будапеште, но по золотым медалям превзойти тот турнир не удалось. Но 16 медалей в плавании ранее не завоёвывали ни российская, ни советская команда.
Упущенное золото
Главные надежды в последний день чемпионата мира в Кванджу были на дистанцию 50 м на спине, куда с первым и третьим пробились рекордсмен мира Климент Колесников и Евгений Рылов.
Оба российских пловца с полным правом рассчитывали на победу. Но победу, совершенно сенсационную победу одержал южноафриканец Зэйн Уоделл, который сам никак не мог поверить в то, что произошло.
Рылов стал вторым, уступив четыре сотых секунды, а Колесников финишировал третьим с отставанием в две сотых от соотечественника. После окончания заплыва Климент был настолько расстроен, что с трудом мог говорить. Он объяснил, что во время старта с упора сорвалась нога, а на полтиннике это практически приговор.
На эти стартовые упоры пловцы на спине жаловались с самого старта чемпионата, но организаторы так ничего и не сделали, чтобы исправить ситуацию. Фортуна явно отвернулась от сборной России в этом заплыве.
Когда бронза – максимум
Юлия Ефимова в заплыве на 50 м брассом не считалась, да и не могла считаться фаворитом. Всё же скорость американки Лилли Кинг выше, она рекордсменка мира именно на этой дистанции. Кинг и выиграла, причём сделала это очень уверенно, став единственной участницей финала, кому удалось разменять 30 с.
Американка проплыла за 29,84 с, а Ефимова – за 30,15 с. Но Юля стала даже не второй, а третьей. Между двумя непримиримыми соперницами вклинилась итальянца Бенедетта Пилота, проплывшая ровно за 30 секунд. После финиша Ефимова объяснила, что эту неолимпийскую дисциплину к чемпионату мира не готовила, а чтобы плыть её на победу, нужна немного другая техника, направленная на скорость.
Чемпионат мира в Кванджу Ефимова завершила с полным комплектом наград – золото на 200 м, серебро на 100 м и бронза на 50 м.
Медаль напоследок
Для сборной России чемпионат мира завершился бронзой в мужской комбинированной эстафете. Могло ли быть лучше? Ведь в финал российская команда в составе Климента Колесникова, Антона Чупкова, Михаила Вековищева и Владислава Гринёва вышла с лучшим результатом и застолбила за собой четвёртую дорожку.
В финале плыли другие. Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Владимир Морозов. Рылов не смог обеспечить тот отрыв, который предполагался, хотя и передал эстафету первым. Возможно, Евгений уже устал. Пригода со старта просто улетел от всех, но на втором полтиннике явно подсел. Минаков не смог удержаться за фантастически проведшим чемпионат Калебом Дресселом, а Морозов почти достал Натана Эдриена, но их обоих обошёл британец Дункан Скотт.
Победа британских пловцов стала громкой сенсацией, так как последний раз американцы проигрывали комбинированную эстафету в прошлом веке.
Лучше, чем два года назад
Если подводить итоги только в плавании, то сборная России провела турнир лучше, чем два года назад. Тогда в Будапеште было три золотых, три серебряных и четыре бронзовых награды. Чемпионы и в Кванджу остались теми же – Чупков, Рылов и Ефимова, и на тех же олимпийских дистанциях.
В Корее помимо трёх золотых российские пловцы завоевали семь серебряных и шесть бронзовых. 16 наград на одном чемпионате мира ни сборная России, ни сборная СССР ранее не завоёвывала. Правда, по золотым медалям бывало и больше. Пары золотых наград российская команда не досчиталась.
Через год Олимпиада в Токио. Возможно, через год фортуна вернёт все долги.
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