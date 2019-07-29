«Теперь я знаю, ради чего жить». Печальная традиция лучшего пловца мира

Круче Фелпса

22-летний американец Калеб Дрессел стал звездой завершившегося в Южной Корее чемпионата мира по водным видам спорта. Молодой пловец превзошёл уникальное, как казалось, достижение соотечественника Майкла Фелпса. Калеб повезёт домой 8 золотых медалей. У Фелпса было семь на одном турнире. Дрессел уже повторял рекорд Майкла два года назад в Венгрии. Тогда казалось, что он сделал что-то невероятное, но Дрессел пошёл дальше.



«Часть меня очень счастлива, часть меня хочет плакать. У меня появились прыщи на лице от стресса. И, видимо, я начал терять волосы. Это была чертовски сложная неделя, но я подходил к каждой гонке с огромной страстью».

Набивал на лице цитаты из Библии

Калеб начал показывать свой талант к плаванию уже в пять лет. Его мама Кристина рассказывает, что в раннем возрасте он мог практически без остановки мотать круги вперёд-назад в бассейне. Конечно, в какой-то момент успехи мальчика начали замечать специалисты и в один голос говорили маме Калеба, что у её сына большое будущее.



«У этого парня особое чувство воды. У него реальный талант, который наверняка принесёт стране гордость».



Победы пошли одна за одной. И чем старше становился Калеб, тем очевиднее становилось, что растёт большой спортсмен. У Дрессела со временем сложилась определённая традиция. Он набивал на лице татуировки в виде цитат из Библии. Временные, конечно. Однако перед одним из стартов зрители не увидели знакомых слов. Зато увидели другое – Маккул.

«Она его вторая мама»

Это была фамилия его учительницы по математике Клэр Маккул. Она поддерживала его с самых первых дней, когда он пришёл в среднюю школу в Грин Коув Спрингс. Клэр всегда была готова поддержать молодого пловца советом, верила в него. Калеб это невероятно ценил и считал Клэр не просто учительницей математики, а учительницей жизни. Мама Дрессела тоже хорошо общалась с Клэр и даже называла её второй мамой для сына.

«Да, она действительно ему как вторая мама. Мама, которая всегда поддержит, даст совет. В ней какое-то невероятное количество мудрости».



Когда Калеб впервые вошёл в класс на урок геометрии, Клэр Маккул сразу поняла, что в этом парне есть что-то особенное.



«Он сразу показался мне очень искренним. Не многие старшеклассники готовы смотреть вам в глаза и ничего не бояться. Я сразу увидела, что Калеб не такой, как большинство других его одноклассников».

Если бы не Клэр, он мог не стать великим чемпионом

В какой-то момент у Калеба были серьёзные проблемы со здоровьем. Из-за операции он пропустил шесть месяцев и серьёзно думал о том, чтобы завершить занятия плаванием. Дрессел обратился за помощью к Клэр. Возможно, если бы не этот разговор, он не стал бы великим чемпионом.



«Я чувствовала огромную ответственность, когда он приходил ко мне и делился самыми сокровенными секретами».



И он решился остаться в плавании, а в знак благодарности написал её фамилию у себя на лице перед одним из чемпионатом. Когда мама Калеба рассказала об этом учительнице, они обе долго рыдали.

«Я никогда не чувствовала такую поддержку ни от кого. Особенно если учесть, что мы даже не родственники. Я даже не могу описать словами, насколько ценю всё это».

«У меня есть цель и надежда»

У Клэр Маккул обнаружили рак. Многочисленные операции, химиотерапия. Не каждый человек может с таким справиться. Калеб стал проводить с ней ещё больше времени и дал ей надежду на лучшее.



«Теперь у меня есть цель и надежда. Теперь я знаю, ради чего жить».



К сожалению, Клэр не смогла победить болезнь. Её не стало в прошлом году. Муж учительницы подарил Калебу один из её платков на память. Их было всего четыре. Три были отданы дочерям Клэр, один достался Дресселу.

«Этот платок – самая важная вещь в мире для меня»

С тех пор Калеб не расстаётся с платком ни на одном соревновании. Он разговаривает с платком, держит в зубах, привязывает к нему медали на церемониях награждения.



«Если говорить о физических объектах, то этот платок является для меня самой важной вещью в мире».



Дрессел старается избегать этой темы на пресс-конференциях и в различных интервью. И его можно понять.



«Я бы не хотел, чтобы мне задавали слишком много вопросом об этом. Это слишком личное. И я не хотел бы никакой публичности по этому поводу. Не хочу показаться грубым, но это очень особенная для меня тема. И я не хочу, чтобы люди меня жалели. Просто хочу, чтобы Клэр стояла со мной на подиуме».