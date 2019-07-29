Показали Европе – покажем и миру? Поразительный пляжный футбол в Москве!

В «Лужниках» прошёл восхитительный отбор к чемпионату мира! Россия смела всех со своего пути и нацеливается на мундиаль!

Россия – это, несомненно, спортивная сверхдержава. Но если разбираться внимательно, есть не так уж много видов спорта, в которых россиян не просто уважают, но и по-хорошему боятся. Есть, разумеется, синхронное плавание, художественная гимнастика, борьба, самбо.



И, конечно, пляжный футбол. В нём Россия снова на небывалой высоте!

Фото: bsrussia.com

С 19 по 27 июля в Москве проходил европейский отборочный турнир к чемпионату мира-2019, и наша команда, показав фантастический футбол, его выиграла – на радость полным трибунам!

Сборная России уничтожила Италию и всех вообще! Команда-мечта вернулась? Так круто в пляжный футбол в Европе давно никто не играл. Года с 2012-го, когда так круто играла… Россия. У нас снова мегакоманда!

Проигрывать было нельзя!

Поклонники российского пляжного футбола, казалось, уже отвыкли от больших побед. Сборная России, сенсационно ставшая чемпионом мира в 2011 году и закрепившая успех в 2013-м, уже года три с переменным успехом проводит смену поколений и ищет новый путь к победам.

Фото: bsrussia.com

Иногда получается: в 2017-м сборная России выиграла Евролигу. Иногда не очень: в той же Евролиге в 2018-м наша команда драматично стала четвёртой и прервала медальную серию, начало которой было положено более десяти лет тому назад. С чемпионатами мира тоже не всё было гладко: на Багамы в 2017 году сборная России вообще не поехала, потому что не прошла отбор – всё решило одно обидное и досадное поражение от сборной Польши.



Но тем сильнее было желание нашей команды реабилитироваться перед своими болельщиками на турнире в Москве. На родном песке проигрывать было решительно нельзя!

Сборная России начала турнир спокойно и деловито. Германия, Эстония, Венгрия – эти соперники не входили в число сильнейших, но могли преподнести неприятный сюрприз. Однако было видно, что россияне в каждом матче почти всё время держали ситуацию под контролем.



Особенно показательным стал четвёртый матч турнира – на вылет. Даже задуматься о поражении было нельзя, и сборная России, хорошо настроившись, не оставила Молдове шансов – 8:0.

Россия снова крушит Испанию в «Лужниках». Наши мужики — на чемпионате мира! Россия в «Лужниках» разгромила Испанию и вышла на чемпионат мира по пляжному футболу. Чтобы добыть третий титул?!

Россию вновь боятся

То, что было дальше, поклонники сборной России, наверное, ещё много лет будут вспоминать с особым трепетом и теплом в душе. Наша сборная в последних матчах последовательно разгромила (смела с дороги, уничтожила, закатала в песок – нужное подчеркнуть) команды из Швейцарии, Азербайджана, Испании и Италии с общим счётом 28:5. Это просто невероятно!

Фото: bsrussia.com

Любопытно, что перед финальным матчем Россия – Италия лидер атак итальянцев Габриэле Гори, ставший в итоге лучшим бомбардиром турнира, признавался, что думает не о победе над Россией, а о том, чтобы не проиграть ей так, как накануне Испания – 1:6. Формально желание бомбардира из Италии сбылось: его команда в матче за кубок уступила хозяевам со счётом 1:7.



Слова Гори да и других соперников позволяют сделать один вывод: сборную России не просто уважают за былые заслуги, но и боятся за ту мощь, которая есть у команды сейчас.



Сборная России провела идеальный с футбольной точки зрения турнир. Игра команды уже давно не приносила столько удовольствия. Быстрые голы в каждом матче позволяли брать матч под свой контроль с самого начала, а дальше Россия крутила своих соперников, как хотела. Отличная игра в защите, обилие голов, никакого валидола – по такой сборной все успели соскучиться.



Если всё это удастся перенести и на чемпионат мира, который пройдёт в Парагвае этой осенью, то можно будет всерьёз задуматься о борьбе за третий титул с могучими бразильцами.

«Бразильцы трясутся». Российских футболистов снова боятся все Лучший игрок московского отбора ЧМ-2019 Юрий Крашенинников верит, что триумф в «Лужниках» станет предвестником золота на чемпионате мира.

Ждём чемпионат мира?

Впрочем, Россия уже сейчас смотрит намного дальше чемпионата мира 2019 года.



Как всем уже хорошо известно, наша страна в 2021 году планирует провести чемпионат мира по пляжному футболу в Москве, и завершившийся в столице отборочный турнир с этой точки зрения был очень важен. Во Всемирной организации пляжного футбола (BSWW) прекрасно знают, что в России любят и умеют проводить соревнования на высшем уровне, и квалификация в Москве дала им очередной повод утвердиться в этой мысли в преддверии заявочной кампании.



Москва с 2010 года проводит крупнейшие турниры по пляжному футболу для национальных сборных. Два отбора чемпионата мира, Суперфинал Евролиги, семь этапов Евролиги, Кубок Европы – каждый год, без пауз. Поддержка правительства столицы для пляжного футбола крепнет из года в год, так что если Москва получит чемпионат мира – это будет просто суперпроект!

Фото: bsrussia.com

Руководитель BSWW Жоан Куско это понимает. Перед финалом он признался, что вдохновлён высочайшим уровнем организации турнира, отметил прекрасную локацию (стадион был установлен на берегу Москвы-реки у стен стадиона «Лужники») и похвалил игру сборной России.



А ещё, дипломатично подчеркнув, что математически шансы всех кандидатов на проведение чемпионата мира в 2021 году пока равны, дал понять, что именно Россия – главный претендент. Главные турниры не проводились в Европе с 2015 года – пора возвращаться в Старый Свет.



В 2018 году сборная России провела, по общему признанию, лучший в истории чемпионат мира по большом футболу. Через два года ждём лучший чемпионат мира по футболу пляжному?