Трагедия олимпийского героя. Владимир Куц убежал от соперников, но не от водки

Его именем назвали Олимпиаду в Мельбурне в 1956-м. А менее чем через 20 лет Куц выпил смертельную дозу снотворного и запил алкоголем.

Удивительный бегун Владимир Куц прожил всего 48 лет, его карьера продолжалась только четыре года. В это время он блистал на мировом спортивном горизонте, заслужил уважение соперников, добился самых громких побед. Однако после ухода из спорта у фантастического стайера далеко не всё складывалось гладко. Его смерть была похожа на самоубийство.

Люди в клочья

Владимир Куц родился в феврале 1927 года в селе Алексино Харьковского округа Украинской ССР. В апреле 1943 года он был призван Курским военкоматом к прохождению службы в армии. Будущему олимпийскому чемпиону тогда было всего 16 лет, но Куц приписал себе два года, чтобы пойти на фронт.

Прежде чем получить направление в артиллерийское училище, юный Куц уже воевал – был связным в штабе. До места назначения призывник не добрался, поскольку эшелон с несостоявшимся артиллеристами был обстрелян немецкими самолётами. Владимир остался жив, но потерял все документы.

В 1945-м, уже по окончании войны, Куц ушёл служить на Балтийский флот и дослужился до звания старшины первого ранга, командовал артиллерийским расчётом. По словам его близкого друга Владимира Казанцева, Куц служил на тральщике.

«Однажды мы возвращались на теплоходе из Швеции после победного выступления. В каютах шум, песни, веселье. Мы с Володей стояли на палубе, и он рассказал мне неожиданную вещь. На войну он не попал по возрасту, но в конце 1940-х служил на Балтийском флоте тральщиком мин. С тех пор ему чуть ли не каждую ночь снились кошмары, в которых мины всплывали со дна и разрывали людей в клочья. Честно говоря, я был потрясён...», — рассказывал Казанцев «Труду».

Стайер от бога

Куц начал заниматься бегом очень поздно, если говорить о систематических тренировках под руководством тренера. И вообще получилось это случайно. В 1948-м Владимиру предложили заменить заболевшего товарища на соревнованиях гарнизона по кроссу. Он вышел на старт и выиграл без какой-либо подготовки. Через месяц ещё один старт – ещё одна победа, уже на дистанции 5000 м на стадионе. А потом третье место на чемпионате Балтийского флота по лёгкой атлетике.

При этом Куц тренировался самостоятельно в течение трёх лет, а его ориентирами были вырезанные их журналов статьи о разных методиках подготовки. В 1951-м он встретился на сборах в Сочи с одним из самых знаменитых на тот момент тренеров по стайерскому бегу Леонидом Хоменковым. Тот вспоминал, что школы у Куца не было никакой, но талант от природы огромный.

Именно Хоменков познакомил Куца с профессиональными тренировками. В 1953-м судьба свела 26-летнего (!) Куца с одним из тренеров сборной СССР Григорием Никифоровым. Через три года после этого знакомства Куц стал двукратным олимпийским чемпионом. Эта история похожа на сказку, сейчас представить подобное просто невозможно.

Олимпиада имени Владимира Куца

Куц шёл к своей Олимпиаде твёрдой поступью, хотя среди череды многочисленных побед и рекордов были и обидные тактические поражения на разных турнирах. У легкоатлета, в детстве за склонность к полноте получившего прозвище Пухтя, не было железного здоровья, но была железная воля. Не мешало даже чрезмерное увлечение алкоголем.

Забеги Куца на Олимпиаде в Мельбурне вошли в историю. Про его фантастическое противостояние с британцем Гордоном Пири на «десятке» можно снимать художественный фильм. Советский легкоатлет своей рваной тактикой «ушатал» Пири настолько, что тот даже в тройку призёров не попал. Куц находил в себе силы на новые и новые ускорения, пока не стало понятно, что он – чемпион.

Владимир Куц Фото: РИА Новости

Спустя несколько дней Куц по требованию руководителей советской делегации в Мельбурне вышел и на забег 5000 м, хотя после своей оглушительной победы едва мог стоять на ногах, а вместо ногтей была синяя опухоль. Но ему обещали материальные блага и даже генеральскую пенсию. На «пятёрке» Куц применил другую тактику, с первых метров задав такой темп, что постепенно отвалились все соперники, а он финишировал с поднятой вверх рукой.

По слухам, в Мельбурне Куцу пытались «подложить» эффектную блондинку, бывшую соотечественницу, чтобы сбить его с настроя. Из того же источника было известно об инциденте с выкрашенными в красную краску крысами, которых Куцу бросили под ноги на пресс-конференции. Но на советского бегуна именно тогда ничто повлиять не могло.

На фоне такого феноменального выступления померкли все остальные многочисленные победы советских спортсменов, а в мировых СМИ писали только о Куце. Он стал суперзвездой лёгкой атлетики, светил очень ярко, но недолго.

Две Раисы и коньяк

Из Мельбурна советская делегация возвращалась на теплоходе «Грузия». Рейс до Владивостока продолжался более трёх недель. Как рассказывали представители других видов спорта, Куц во время плавания ушёл в тяжёлый запой. Это была его слабость.

Григорий Никифоров пытался следить за том, чтобы привычка Куца не стала пагубной, но вряд ли возможно было удержать взрослого человека.

«Тренер Куца был настоящим диктатором. Только мы сели в поезд, Володя потащил меня в ресторан. Попросил заказать первое-второе, а сам побежал в буфет за чаем. Только принялись за еду, пришёл Григорий Исаевич и стал за нами наблюдать. Каково же было моё удивление, когда в стакане с «чаем» я обнаружил чистый… коньяк. Пришлось пить, не спеша прихлёбывая и не морщась. Но Никифоров потом заметил, что мы немного окосели, и дико рассвирепел. Решил, что это я сбиваю своего младшего товарища с пути истинного. Он даже написал на меня докладную, в которой сообщил руководству, что я плохо влияю на Куца», — вспоминал Казанцев, мастер стипль-чеза.

Карьеру Куца сломал не алкоголь, а здоровье. После Олимпиады в Мельбурне врачи выявили у него повышенную проницаемость капилляров в ногах. Даже с таким страшным диагнозом Куц не сразу бросил спорт. Он ещё выступил на международных соревнованиях в Риме и установил мировой рекорд на 5000 м, продержавшийся восемь лет – 13.35,0. Его последнее выступление на чемпионате Ленинградского военного округа было в 1959-м, но именно тот забег в столице Италии был его лебединой песней.

Водка и снотворное

Куц вынужден был завершить карьеру – ему ходить было тяжело, не то что бегать. Он стал тренером в ЦСКА, но воспитать столь же легендарных спортсменов, как он сам, не получилось. Наладить нормальную семейную жизнь – тоже. Куц был женат дважды, обеих супруг звали Раисами. Расставшись с первой женой, гениальный бегун сильно переживал, и даже женившись второй раз, пытался поддерживать отношения с бывшей.

Как вспоминала потом первая жена Куца Раиса Полякова, журналист газеты «Советский флот», без регулярных тренировок и бега он располнел, весил более 100 кг, а добила его история с недопуском до Олимпиады в Мюнхене. Куц получил туда от организаторов персональное приглашение, но советские спортивные руководители решили, что негоже показывать миру чемпиона, который ходит только с помощью клюшки после перенесённого инсульта.

Последние годы жизни превратились для Владимира Куца в кошмар. 16 августа 1975 года великий спортсмен скончался. Как рассказал стайер Сергей Скрипка, живший в то время в квартире Куца, его тренер выпил сразу много таблеток снотворного и запил их алкоголем. Остановить учителя ученик не успел. А наутро нашёл труп. И без того изношенный организм великого чемпиона такого удара не выдержал. Добровольно ли Куц ушёл из жизни или это была трагическая случайность, уже никто никогда не узнает.