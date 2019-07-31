«Тушить будем? Или всё сгорит?». Даже Губерниев требует спасти леса от пожаров

В Сибири и Забайкалье горят леса. В зоне задымления находится более 500 населённых пунктов в 20 регионах страны, а общая площадь охваченной огнём территории по официальным оценкам составляет около 3 млн гектаров. Тяжелее всего ситуация в Красноярском крае, Иркутской области и Республике Саха (Якутия). Прогнозы синоптиков оптимизма не вселяют, а предпринимаемых усилий для устранения стихийного бедствия явно недостаточно – огонь продолжает стремительно и беспощадно уничтожать леса.



Казалось бы, никакого отношения к спорту лесные пожары не имеют, но это одна из тех ситуаций, когда люди делятся не на спасателей, спортсменов, артистов и других специалистов, а на равнодушных и неравнодушных. В интернете множатся призывы активнее бороться с пожарами с хештегами #Сибирьгорит и #СпаситеСибирь, а петиция с требованием ввести режим ЧС во всех регионах Сибири уже набрала более 800 тыс. подписей.



Среди тех, кто призывает спасать леса, есть и спортсмены. Они громкие, но их немного.

«Пожары никто не собирается тушить»

Футболист «Краснодара» Иван Игнатьев после победы «быков» над «Сочи» в третьем туре Российской Премьер-Лиги посвятил свой дубль Сибири: «Свои голы я посвящаю родной Сибири, которая в прямом смысле задыхается от лесных пожаров. Созваниваюсь с семьёй, общаюсь с друзьями из Ачинска и Красноярска – смог не спадает, дышать нечем. Прошу всех, кто может повлиять на ситуацию, решить вопрос".

И. Игнатьев привлёк внимание к лесным пожарам в Сибири

Ещё более эмоционально о проблеме высказался игрок сборной России по мини-футболу Иван Чишкала. Серебряный призёр чемпионата мира вспомнил, что на проведение зимней Универсиады в его родном Красноярске было потрачено 75 млрд рублей, а тушение пожаров власти называют экономически невыгодным.



«Очень грустно и стыдно осознавать и понимать, что только у нас может быть такая ситуация, когда буквально полгода назад была проведена зимняя Универсиада, на которую было потрачено более 75 млрд рублей… А сейчас в моём родном Красноярском крае и во всей Сибири горят леса и масштаб трагедии колоссальный, люди задыхаются от дыма. Самое страшное — это то, что эти пожары никто не собирается тушить, так как это очень дорого и невыгодно», — написал Чишкала.

«В голове не укладывается»

Запись Ивана вызвала серьёзный резонанс и активное обсуждение в интернете. В основном пользователи поддержали позицию футболиста, хотя были и обвинения в желании попиариться на трагедии. Вскоре обеспокоенность природной катастрофой выразили и другие представители спортивного сообщества.



Лыжница Анастасия Седова и Юлия Белорукова призвали своих подписчиков поддержать петицию за введение режима чрезвычайной ситуации в Сибири. «Что происходит с нашим миром, объясните мне, пожалуйста! В голове не укладывается, что мы живём в «супер технологически продвинутом» XXI веке, но не можем предпринять хоть малейшие действия для устранения такого рода проблемы! Почему? Я не знаю, поможет это каким-то образом или нет, но хочется цепляться за каждый возможный шаг и призыв к действиям!» – написала Седова, добавив хештег #СибирьгоритМосквамолчит.



Публично показала свою позицию и фигуристка Бетина Попова, сделавшая репост карикатуры со страницы музыканта Noize MC.

«У России воспаление лёгких»

Срочно предпринять меры для борьбы с огнём потребовал боксёр Сергей Ковалёв. «В связи с активной подготовкой к предстоящему бою, к сожалению, только сегодня узнал о серьезности пожара в Сибири. Моё обращение к правительству РФ. Прошу власти России, принять незамедлительные меры в тушении адского пожара в сибирском регионе. Очень жалко зверей, птиц и лес, который даёт нам чистый воздух. У России воспаление легких и ей необходимо лечение, в котором ей не обойтись без помощи МЧС и властей России!» — написал Ковалёв на своей странице в «Инстаграме».



Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев назвал ситуацию с пожарами в Сибири результатом «головотяпства» местных чиновников, а также отметил, что совместно с коллегами направил запросы в прокуратуру с требованием проверки деятельности ответственных структур.

«Какую Сибирь мы оставим детям?»

Продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, написала в «Инстаграме», что 12 лет прожила в Барнауле и остро переживает природную катастрофу в Сибири. «Почему это ещё не названо национальной трагедией? Гибнут животные, птицы, строения, редкие виды деревьев, страдают от смога люди! Дети ходят в масках и задыхаются! Почему почти все федеральные каналы молчат? Я подписала петицию — обращение к нашему президенту! Наша страна только в наших руках! Нам и нашим детям в ней жить. Какую же Сибирь мы им оставим? Выжженную дотла? Молчать нельзя.



А известный телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал привычно эмоционально и ёмко: «Тушить будем? Или всё сгорит?» — написал Губерниев в «Инстаграме».



Согласно прогнозам, скорой победы над пожарами ждать стоит, однако подвижки в лучшую сторону уже заметны. В пяти регионах объявлен режим чрезвычайной ситуации, а в Красноярском крае к тушению лесов привлечена авиация. Основная борьба со стихией впереди, и взять в ней верх получится только общими усилиями. Возможно, спортсмены это понимают как никто иной.