Олимпийский масштаб. В России пройдёт чемпионат мира по виндсёрфингу

С 4 по 10 августа Яхт-клуб Санкт-Петербурга впервые примет соревнования мирового уровня в олимпийском классе парусного спорта: в Парке 300-летия Санкт-Петербурга пройдёт чемпионат мира по виндсёрфингу в классе RS:X среди юниоров. Регаты у юношей и девушек состоятся в двух возрастных категориях – до 17 и до 19 лет.
«Для нас большая честь, что мы – Яхт-клуб Санкт-Петербурга – принимаем сильнейших спортсменов страны, Европы и мира, – говорит командор Яхт-клуба Санкт-Петербурга Владимир Любомиров. – Санкт-Петербург – это город, который был создан для моряков. Одна из наших основных задач – продвижение Санкт-Петербурга как уникального места для проведения парусных соревнований наивысшего уровня. Чемпионат мира в классе RS:X среди юниоров – главное событие парусного спорта этого лета».
Сражение за медали чемпионата мира
В молодёжном мировом первенстве примут участие 103 виндсёрфера из 19 стран мира. В Санкт-Петербург приедут спортсмены из России, Израиля, Турции, Гонконга, Голландии, Греции, Испании, США, Италии, Франции, Таиланда, Японии, Великобритании, Польши, Филиппин, Белоруссии, Кипра, Эстонии и Омана. Наибольшее представительство на соревнованиях будет у России (18 спортсменов), Израиля (17) и Франции (12).
На акватории у Парка 300-летия Санкт-Петербурга будут соревноваться лучшие молодые виндсёрферы планеты. Так, француз Фабьен Пьяназа приедет в Северную столицу защищать свой чемпионский титул, завоеванный в прошлом году. Он является главным фаворитом мирового первенства. Уже в этом сезоне Фабьен выиграл чемпионат Европы в классе RS:X среди юниоров и Youth Sailing World Championship.
5 августа. 18:00 – церемония открытия регаты;
6 августа. 11:00 – старт первой гонки в день соревнований;
7 августа. 11:00 – старт первой гонки в день соревнований;
8 августа. 11:00 – старт первой гонки в день соревнований;
9 августа. 11:00 – старт первой гонки в день соревнований;
10 августа. 11:00 – старт первой гонки в день соревнований;
10 августа. 18:30 – церемония награждения, церемония закрытия регаты.
Главный конкурент Пьяназы – итальянец Николо Ренна. В прошлом году он занял третье место на чемпионате мира среди юниоров, а также завоевал серебро юношеских Олимпийских игр. Несколько недель назад на Youth Sailing World Championship Ренна уступил Пьяназе 10 очков и снова финишировал вторым. В Санкт-Петербурге итальянец постарается взять реванш. Очередное противостояние двух главных талантов мирового виндсерфинга – главная интрига турнира.
Все надежды российский болельщиков буду связаны с московской спортсменкой Яной Резниковой. На минувшем Youth Sailing World Championship она завоевала серебро, уступив только израильтянке Лине Геве. В Санкт-Петербурге обе эти спортсменки снова сразятся за золото. Надеемся, что домашняя акватория поможет Резниковой занять первое место.
Благотворительная регата «Паруса надежды»
9-10 августа в рамках чемпионата мира Яхт-клуб Санкт-Петербурга проведет благотворительную регату «Паруса надежды». Все стартовые взносы участников будут направлены в фонд Advita, который уже много лет помогает людям с онкологическими заболеваниями.
Предстоящая благотворительная регата станет первой в истории Яхт-клуба Санкт-Петербурга. Её главная задача – привлечь внимание парусной общественности к благотворительности. А цель – собрать за период благотворительной акции не менее 1 миллиона рублей.
Гонки пройдут в пяти классах – виндсёрфинг класс «Техно» и «DNK», кайтсерфинг, «Оптимист» и «Лазер». Принять участие в благотворительной регате может любой желающий. Для взрослых стартовый взнос составляет 1000 рублей, для детей до 18 лет – 500 рублей.
«Наши проекты привлекают внимание тысяч людей во всем мире – разных возрастов, национальностей, социального статуса, – рассказывает руководитель проектов Яхт-клуба Санкт-Петербурга Елена Соловьева. – Цель благотворительной регаты – привлечь внимание парусного сообщества к проблемам других людей. Кроме того, благотворительная деятельность была неотъемлемой частью работы российских яхт-клубов в период с XIX по начало XX века. Мы эту традицию не забыли и будем её развивать».
Программа соревнований:
9 августа
10:00 – 12:00 – регистрация для участников (информационная стойка чемпионата мира в классе RS:X на пляже Парка 300-летия Санкт-Петербурга)
12:00 – церемония открытия (сцена на пляже Парка 300-летия Санкт-Петербурга)
13:00 – 18:00 – гонки в классах «Оптимист», «Луч» и «Лазер» всех модификаций (акватория у пляжа Парка 300-летия Санкт-Петербурга)
10 августа
10:00 – 12:00 – регистрация для участников (информационная стойка чемпионата мира в классе RS:X на пляже Парка 300-летия Санкт-Петербурга)
12:30 – 17:30 – гонки в кассах «Техно» и «DNK», кайтбординг (акватория у пляжа Парка 300-летия Санкт-Петербурга)
Семейный фестиваль «Под парусом»
В заключительные дни чемпионата мира в классе RS:X среди юниоров Яхт-клуб Санкт-Петербурга совместно с верёвочным парком «Высотный город» подготовит обширную береговую программу на пляже Парка 300-летия Санкт-Петербурга – семейный фестиваль «Под парусом».
Среди активностей фестиваля – занятия в веревочном кубе и на скалодроме, стрельба из лука, танковый бой, игровые мастер-классы на английском языке и эстафета на SUP-сёрфинге. Посетители смогут обучиться виндсёрфингу на специальном тренажере, сыграть в пляжный теннис и почувствовать себя матросом петровской пары, познав азы такелажного дела.
Оба дня на сцене гостей Парка 300-летия Санкт-Петербурга ждет черлидинг, тхэквондо, модный показ, вокальные, танцевальные и театральные номера, химическое шоу и шоу мыльных пузырей. Также организаторы подготовили квестовые задания, рассчитанные на быстроту, выносливость, силу и смекалку. Для участия понадобится смартфон с выходом в интернет. Преодолев испытания, каждый участник получит подарок. Квест подходит и для взрослых, и для детей от трёх лет.
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