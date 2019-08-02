«Чемпионат мира в Санкт-Петербурге – это большой шаг для российского спорта»

С 4 по 10 августа в Санкт-Петербурге пройдёт одно из важнейших событий сезона парусного спорта в России: чемпионат мира по виндсёрфингу среди юниоров в классе RS:X, разработанном специально для Олимпиады и входящим в программу Игр с 2008 года.

Фото: sailing.org

15-летняя спортсменка Яна Резникова – главная надежда отечественного виндсёрфинга. В 2018 году она завоевала бронзу на юношеских Олимпийских играх, а уже в этом сезоне стала второй на Первенстве мира World Sailing. К чемпионату мира в Санкт-Петербурге москвичка подходит в числе главных фаворитов. В преддверии регаты Яна рассказала о непростой подготовке к соревнованиям, высокой конкуренции за золото и яркой культурной программе в Петербурге.

– На первенстве мира World Sailing в Гдыне вы уступили золото израильтянке Лине Геве. Планируете взять у неё реванш в Санкт-Петербурге?

– Конечно, шансы есть всегда. Да, я часто тренируюсь в Санкт-Петербурге, и в этом плане у меня будет преимущество перед израильтянкой, но это все-таки не моя домашняя акватория. Наша борьба на Первенстве мира была очень интересной. Она превосходит меня по некоторым параметрам. Будет интересно посмотреть, что я смогу показать в Петербурге. На местной акватории важнее всего понять погоду, выбрать тактику и разобраться, какая сторона выгодная, а какая нет. В Гдыне получила опыт и провела работу над ошибками. Я готова показать на чемпионате мира высокий результат.



– Чемпионат мира в классе RS:X впервые пройдёт в России. Что это значит для вас?

– Я очень обрадовалась, когда впервые услышала о том, что мы примем чемпионат мира. Это большой шаг для российского спорта. Я надеюсь, что это не последнее большое соревнование международного уровня, которое примет наша страна.



– RS:X – олимпийский класс. Ставите ли перед собой цель принять участие в Играх?

– Я уже ошибалась, ставя себе планки и цели, поэтому стараюсь не делать этого впредь. Каждое соревнование я начинаю с чистого листа и стараюсь показать хороший результат. Пока что даже не думаю о том, что будет в следующем сезоне. RS:X – новый класс для меня. Я пересела на него этой весной и еще не успела насладиться им в полной мере.

Фото: sailing.org

– Как вам дался переход на парусную доску RS:X?

– RS:X – это уже взрослый класс, поэтому для перехода на него мне нужна была хорошая физическая подготовка. Это главная сложность. Мне нужно было справиться с более тяжёлой и большой доской и парусом большего размера.



– Какой у вас план подготовки к чемпионату мира?

– Я приехала в Санкт-Петербург пять дней назад. У меня запланировано два подготовительных микроцикла по четыре дня. Первые четыре дня я уже отходила, поэтому сбавляю обороты, начинаю отдыхать, восстанавливаться и готовить организм к соревнованиям.



– На мировом первенстве вы представляете Москву. Расскажите о вашей команде и тренерах.

– Сейчас у нас довольно большая команда. Ещё два года назад наша команда состояла из трёх-четырёх человек, но с тех пор она постоянно растёт, появляется всё больше желающих профессионально заниматься виндсёрфингом. Со мной работают два прекрасных тренера – Татьяна Журавлева и Борис Минаев. Мы с ними постоянно общаемся, готовимся. Благодаря этому я показываю хорошие результаты.

– Санкт-Петербург – один из самых красивых городов Европы. Какие достопримечательности планируете посетить в свободное от соревнований и тренировок время?

– Стыдно признаться, но я не очень хорошо знаю Санкт-Петербург. Надеюсь, что местные ребята успеют мне его показать. За время чемпионата мира постараюсь поближе познакомиться с городом.