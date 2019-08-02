Третьесортный штангист выиграет Олимпиаду? Не зря же он стал женщиной!

Тихоокеанские игры (да, есть и такие) редко попадают в поле зрения европейских и американских СМИ, но недавно завершившиеся соревнования в Самоа прогремели на весь мир. Всё из-за чемпионки по тяжёлой атлетике из Новой Зеландии. Казалось бы, не самый передовой в плане спорта регион должен быть благодарен Лорель Хаббард за пристальное внимание мировой общественности. Вместо этого бедную женщину затравили и грозятся не пустить на Олимпиаду.
Только потому что она недавно была мужчиной. Дикость какая!
Смена пола ради медалей
Гэвин Хаббард, сын видного новозеландского политика и бизнесмена Дика Хаббарда, в юниорском возрасте подавал большие надежды в тяжёлой атлетике и установил сразу несколько национальных рекордов. Однако рассчитывать на высокие места на международных соревнованиях с такими результатами Гэвин не мог. Сверстники из других стран поднимали почти на 100 кг больше!
Парень мог спокойно развивать отцовский бизнес или возглавить местную федерацию тяжёлой атлетики, но мечты о больших победах не оставляли, и спортсмен нашёл способ воплотить их в жизнь. В 2017 году на соревнованиях в Анахайме в возрасте 39 лет Хаббард принёс Новой Зеландии первую в истории медаль чемпионата мира по тяжёлой атлетике. Точнее – принесла, поскольку к тому моменту Гэвин Хаббард уже перенёс операцию по смене пола и официально стал Лорель Хаббард.
Тогда, кстати, присутствие на подиуме женских соревнований вчерашнего мужика никого не удивило. А сейчас все почему-то очухались. Как бы не было поздно.
«Для них нужно создать отдельные соревнования»
На Тихоокеанских играх на Самоа Хаббард подняла по сумме рывка и толчка 268 кг, заставив местных спортсменок довольствоваться серебром и бронзой. Новозеландка была освистана зрителями, но в ответ только послала трибунам воздушный поцелуй.
Победа трансгендера была встречена в штыки не только простыми болельщиками, но и высокопоставленными чиновниками. Глава оргкомитета Игр Лоау Соламалемало, заявив о необходимости уважать правила МОК, назвала победу Хаббард нечестной и намекнула, что Самоа может привлечь к соревнованиям штангисток представителей одного из местных племён, «веками живущих как женщины». Ещё жёстче на успех Лорель отреагировал премьер-министр Самоа Туилаэпа Аионо: «Я не думаю, что он… она вообще должен участвовать в этих соревнованиях. Но я осознаю, что мы не можем исключить таких людей. Им нужно выступать на Играх в собственной категории».
Феминистки чуют, чем пахнет
Однако и это цветочки по сравнению с травлей, которую организовали феминистки. Естественно, борцам за права женщин абсолютно по барабану, кто там выиграл какие-то Тихоокеанские игры. Феминисток пугает другое: Хаббард вполне на законных основаниях может выступить на Олимпиаде в Токио и бороться там за победу. Именно поэтому чуть ли не все влиятельные феминистские организации навалились на крышку этого ящика Пандоры. Если у Хаббард получится завоевать золото в Токио, то это реально может перевернуть ход спортивной истории. Только представьте, сколько среди второсортных атлетов отыщется авантюристов, готовых стать женщиной ради успехов, которых у них никогда бы не было среди мужчин.
Международный олимпийский комитет допустил трансгендеров до участия в Олимпийских играх ещё в 2004 году. Тогда обязательным условием попадания на Игры была операция по смене пола и двухлетний курс гормональной терапии. С 2015 года трансгендерам стало куда проще пробиться на главные соревнования. Теперь достаточно в течение года не превышать максимально допустимый уровень тестостерона, с чем, кстати, Хаббард успешно справляется.
Если скандальная новозеландка (или всё-таки новозеландец?) продолжит в том же духе, то совершенно законно выступит на Олимпиаде. И пусть весь мир содрогнётся!
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