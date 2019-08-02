Третьесортный штангист выиграет Олимпиаду? Не зря же он стал женщиной!

Тихоокеанские игры (да, есть и такие) редко попадают в поле зрения европейских и американских СМИ, но недавно завершившиеся соревнования в Самоа прогремели на весь мир. Всё из-за чемпионки по тяжёлой атлетике из Новой Зеландии. Казалось бы, не самый передовой в плане спорта регион должен быть благодарен Лорель Хаббард за пристальное внимание мировой общественности. Вместо этого бедную женщину затравили и грозятся не пустить на Олимпиаду.



Только потому что она недавно была мужчиной. Дикость какая!

Здоровенный мужик выиграл женский чемпионат мира? Это нормально Проигравшая девушка попробовала было обвинить его (её) в обмане, но в итоге пришлось унижаться и извиняться. Скоро так будет и на Олимпиаде?

Смена пола ради медалей

Гэвин Хаббард, сын видного новозеландского политика и бизнесмена Дика Хаббарда, в юниорском возрасте подавал большие надежды в тяжёлой атлетике и установил сразу несколько национальных рекордов. Однако рассчитывать на высокие места на международных соревнованиях с такими результатами Гэвин не мог. Сверстники из других стран поднимали почти на 100 кг больше!

Парень мог спокойно развивать отцовский бизнес или возглавить местную федерацию тяжёлой атлетики, но мечты о больших победах не оставляли, и спортсмен нашёл способ воплотить их в жизнь. В 2017 году на соревнованиях в Анахайме в возрасте 39 лет Хаббард принёс Новой Зеландии первую в истории медаль чемпионата мира по тяжёлой атлетике. Точнее – принесла, поскольку к тому моменту Гэвин Хаббард уже перенёс операцию по смене пола и официально стал Лорель Хаббард.



Тогда, кстати, присутствие на подиуме женских соревнований вчерашнего мужика никого не удивило. А сейчас все почему-то очухались. Как бы не было поздно.

Лечиться вам надо! Мужикам в юбках не дадут разрушить спорт Спортивный арбитражный суд определил, чем женщины отличаются от мужчин. На это ушло больше десяти лет, но результат стоит ожиданий.

«Для них нужно создать отдельные соревнования»

На Тихоокеанских играх на Самоа Хаббард подняла по сумме рывка и толчка 268 кг, заставив местных спортсменок довольствоваться серебром и бронзой. Новозеландка была освистана зрителями, но в ответ только послала трибунам воздушный поцелуй.



Победа трансгендера была встречена в штыки не только простыми болельщиками, но и высокопоставленными чиновниками. Глава оргкомитета Игр Лоау Соламалемало, заявив о необходимости уважать правила МОК, назвала победу Хаббард нечестной и намекнула, что Самоа может привлечь к соревнованиям штангисток представителей одного из местных племён, «веками живущих как женщины». Ещё жёстче на успех Лорель отреагировал премьер-министр Самоа Туилаэпа Аионо: «Я не думаю, что он… она вообще должен участвовать в этих соревнованиях. Но я осознаю, что мы не можем исключить таких людей. Им нужно выступать на Играх в собственной категории».

Феминистки чуют, чем пахнет

Однако и это цветочки по сравнению с травлей, которую организовали феминистки. Естественно, борцам за права женщин абсолютно по барабану, кто там выиграл какие-то Тихоокеанские игры. Феминисток пугает другое: Хаббард вполне на законных основаниях может выступить на Олимпиаде в Токио и бороться там за победу. Именно поэтому чуть ли не все влиятельные феминистские организации навалились на крышку этого ящика Пандоры. Если у Хаббард получится завоевать золото в Токио, то это реально может перевернуть ход спортивной истории. Только представьте, сколько среди второсортных атлетов отыщется авантюристов, готовых стать женщиной ради успехов, которых у них никогда бы не было среди мужчин.

Международный олимпийский комитет допустил трансгендеров до участия в Олимпийских играх ещё в 2004 году. Тогда обязательным условием попадания на Игры была операция по смене пола и двухлетний курс гормональной терапии. С 2015 года трансгендерам стало куда проще пробиться на главные соревнования. Теперь достаточно в течение года не превышать максимально допустимый уровень тестостерона, с чем, кстати, Хаббард успешно справляется.



Если скандальная новозеландка (или всё-таки новозеландец?) продолжит в том же духе, то совершенно законно выступит на Олимпиаде. И пусть весь мир содрогнётся!