«Ребята, что же вы делаете?». Чемпиона случайно застрелили за месяц до Олимпиады

Для советских стрелков Игоря Бакалова и Евгения Кондратьева Олимпиада в Мехико могла стать триумфальной. Обоим спортсменам прочили борьбу за драгоценное олимпийское золото, но один роковой выстрел изменил ход истории.



Фатальная смесь человеческих ошибок и чудовищного стечения обстоятельств привела к тому, что один стрелок трагически ушёл из жизни в 22 года, а второй так и не простил себя за случайное убийство товарища по команде.

«Хохол» Гоня и охота на уток

Игорь Бакалов родился в довоенном Свердловске и был поздним ребёнком в большой семье. Старшие сёстры ласково называли мальчика Гоней и даже дрались за право его нянчить, вырывая братика друг у друга. Под конец войны семья Бакаловых переехала на Украину, где прожила десять лет. Мальчик легко освоил украинский язык, за что отец в шутку прозвал его «хохлом». В 1954-м, через два года после смерти отца, Игорь вместе с мамой и сестрой переехал в Ленинград, где уже обосновался его старший брат Пётр. Он и устроил парня на танкостроительный завод им. Ворошилова.



Именно в Ленинграде Бакалов увлёкся стрельбой, проводя всё свободное время за охотой на уток на Ладожском озере. Уже тогда пожилой охотник, обучавший подростка азам стрелкового мастерства, подметил у парня хладнокровие и зоркий глаз. Всерьёз заниматься стрельбой Игорь начал в армии. Там его талант быстро стал очевиден, и перспективного стрелка перевели в ЦСКА.



Буквально за пару лет Бакалов пробился в сборную СССР, а в 1962 году женился и переехал на родину супруги в Минск. В Беларуси подающему надежды спортсмены создали все условия для тренировок, что способствовало его прогрессу. На своём дебютном чемпионате мира в Каире Игорь завоевал три золота, а в личной олимпийской дисциплине – стрельбе из скоростного пистолета с 25 метров – уступил только более опытному партнёру по сборной СССР Александру Забелину.



На Олимпиаде-1964 в Токио Игорь Бакалов занял седьмое место и следующие четыре года провёл в постоянных тренировках. Многократный чемпион и рекордсмен СССР оттачивал мастерство не только на стрельбище, но и на самодельной домашней установке. Его технику называли идеальной и ставили в пример молодым стрелкам. К Играм в Мехико Бакалов подходил в отличной форме и считался специалистами чуть ли не главным претендентом на золото. Но вместо олимпийского чемпиона стал подозреваемым в убийстве.

Смерть в дверном проёме

До Олимпиады в Мехико оставалось чуть больше месяца. Советские стрелки проводили последний сбор в Цахкадзоре и готовились к поездке в далёкую Мексику. 3 сентября 1968 года Бакалов вместе с товарищами по сборной отправился стрелять перепелов. После охоты друзья-стендовики попросили Игоря взять для них пистолеты со склада, чтобы пострелять в тире. Чемпион согласился, даже не подозревая, чем это для него обернётся.

Получив пистолет, Бакалов заметил, что курок взведён, а патрон дослан в патронник. Покидать склад с заряженным оружием было строго запрещено, а извлечь патрон можно было только с помощью выстрела. Опасаясь, что пуля может отрикошетить от стены и задеть находившихся в помещении людей, Игорь направил пистолет на дверной проём и нажал на курок. По ужасному стечению обстоятельств, именно в этот момент в проёме появился член сборной СССР по стендовой стрельбе Евгений Кондратьев.



22-летний спортсмен год назад стал чемпионом мира и мечтал подняться на пьедестал и на своей первой Олимпиаде. Бакалов стоял под таким углом, что просто не мог видеть Кондратьева. Пулевое ранение стало для молодого парня смертельным. Как рассказывали позже очевидцы, падая, Женя прошептал: «Ребята, что же вы делаете?»

Родители простил убийцу сына

Вскоре сборная СССР отправилась на Олимпиаду в Мехико, но без стендовика Кондратьева и пистолетчика Бакалова. Евгений был похоронен в родном Ташкенте, а Игорь оказался под следствием по делу об убийстве. Поскольку Бакалов имел офицерское звание, расследование проводила военная прокуратура. Следователям удалось выяснить, что за день до трагедии в тире стреляли знакомые заведующего складом, которые не имели права использовать оружие членов сборной СССР. Судя по всему, кто-то вернул на склад заряженный пистолет, который затем и выдали Бакалову. Эти обстоятельства помогли спортсмену избежать реального тюремного заключения – его приговорили к двум годам условно.



По воспоминаниям друзей и родных, Бакалов очень тяжело переживал случившееся: закрылся, перестал шутить, несколько месяцев не мог притронуться к оружию. Игорь посчитал своим долгом увидеть родителей парня, погибшего от его выстрела. Он отправился в Ташкент, где объяснил отцу и матери Евгения Кондратьева, как произошла эта чудовищная случайность, и попросил прощения. Родители талантливого стрелка простили Бакалова и даже написали бумагу, что не винят его в смерти сына.



Игорь Бакалов вернулся к постоянным тренировкам только через пару лет. Он по-прежнему входил в число сильнейших стрелков Союза, но до больших международных побед больше так и не дотянулся. На чемпионате мира в США, лидируя после первого дня, Игорь провалил второй и остался без личной медали. Последний шанс на олимпийский пьедестал у Бакалова был в Мюнхене, но ему вновь катастрофически не повезло – случился редчайший для соревнований такого уровня «недолёт». Служебная проверка подтвердила, что к ошибке привела неисправность патрона, но результат уже было не изменить.

Ноги отекали, печень разрушилась

Стрельба относится к тем видам спорта, где успеха можно добиваться и в солидном возрасте. Однако в середине 70-х руководство сборной СССР решило искусственно омолодить команду, из-за чего Бакалов и многие другие опытные спортсмены оказались не у дел. Одарённый стрелок так и не смог воплотить мечту об олимпийском золоте, зато помог это сделать своему младшему товарищу Афанасию Кузьмину. Бакалов поддержал друга при подготовке к Играм в Сеуле, где Кузьмин поднялся на высшую ступень пьедестал.

Несмотря на вынужденное завершение карьеры, стрельба так и осталась для Бакалова делом всей жизни. В конце 80-х он почти год провёл в Индии, где учил стрелять охранников премьер-министра Раджива Ганди. Именно та командировка стала для Игоря Григорьевича фатальной. В Индии он перенёс тропическую лихорадку и подцепил инфекцию, приведшую к разрушению печени. По возвращении домой у него сильно отекали ноги, потом его стало знобить. В сентябре 1992 года Игоря Бакалова не стало.



Трагическую гибель Кондратьева и мучительную смерть Бакалова от тяжёлой болезни разделили 24 года. После рокового выстрела в Цахкадзоре Игорь Бакалов смог вернуться к жизни и продолжить карьеру, но с того момента его будто преследовали неудачи. Если бы не тот злосчастный выстрел, всё бы сложилось иначе.



Вот только история сослагательного наклонения не признаёт.