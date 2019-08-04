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Трагическая история чемпионов по стрельбе Бакалова и Кондратьева

Трагическая история чемпионов по стрельбе
Алексей Адамов
«Ребята, что же вы делаете?». Чемпиона случайно застрелили за месяц до Олимпиады
Родители простили убийцу сына, но его наказала сама судьба. Гениальный стрелок остался без олимпийской медали и умер от тяжёлой болезни.
Другие / Прочие виды спорта 0

Для советских стрелков Игоря Бакалова и Евгения Кондратьева Олимпиада в Мехико могла стать триумфальной. Обоим спортсменам прочили борьбу за драгоценное олимпийское золото, но один роковой выстрел изменил ход истории.

Фатальная смесь человеческих ошибок и чудовищного стечения обстоятельств привела к тому, что один стрелок трагически ушёл из жизни в 22 года, а второй так и не простил себя за случайное убийство товарища по команде.

«Хохол» Гоня и охота на уток

Игорь Бакалов родился в довоенном Свердловске и был поздним ребёнком в большой семье. Старшие сёстры ласково называли мальчика Гоней и даже дрались за право его нянчить, вырывая братика друг у друга. Под конец войны семья Бакаловых переехала на Украину, где прожила десять лет. Мальчик легко освоил украинский язык, за что отец в шутку прозвал его «хохлом». В 1954-м, через два года после смерти отца, Игорь вместе с мамой и сестрой переехал в Ленинград, где уже обосновался его старший брат Пётр. Он и устроил парня на танкостроительный завод им. Ворошилова.

Именно в Ленинграде Бакалов увлёкся стрельбой, проводя всё свободное время за охотой на уток на Ладожском озере. Уже тогда пожилой охотник, обучавший подростка азам стрелкового мастерства, подметил у парня хладнокровие и зоркий глаз. Всерьёз заниматься стрельбой Игорь начал в армии. Там его талант быстро стал очевиден, и перспективного стрелка перевели в ЦСКА.

Буквально за пару лет Бакалов пробился в сборную СССР, а в 1962 году женился и переехал на родину супруги в Минск. В Беларуси подающему надежды спортсмены создали все условия для тренировок, что способствовало его прогрессу. На своём дебютном чемпионате мира в Каире Игорь завоевал три золота, а в личной олимпийской дисциплине – стрельбе из скоростного пистолета с 25 метров – уступил только более опытному партнёру по сборной СССР Александру Забелину.

На Олимпиаде-1964 в Токио Игорь Бакалов занял седьмое место и следующие четыре года провёл в постоянных тренировках. Многократный чемпион и рекордсмен СССР оттачивал мастерство не только на стрельбище, но и на самодельной домашней установке. Его технику называли идеальной и ставили в пример молодым стрелкам. К Играм в Мехико Бакалов подходил в отличной форме и считался специалистами чуть ли не главным претендентом на золото. Но вместо олимпийского чемпиона стал подозреваемым в убийстве.

Смерть в дверном проёме

До Олимпиады в Мехико оставалось чуть больше месяца. Советские стрелки проводили последний сбор в Цахкадзоре и готовились к поездке в далёкую Мексику. 3 сентября 1968 года Бакалов вместе с товарищами по сборной отправился стрелять перепелов. После охоты друзья-стендовики попросили Игоря взять для них пистолеты со склада, чтобы пострелять в тире. Чемпион согласился, даже не подозревая, чем это для него обернётся.

Получив пистолет, Бакалов заметил, что курок взведён, а патрон дослан в патронник. Покидать склад с заряженным оружием было строго запрещено, а извлечь патрон можно было только с помощью выстрела. Опасаясь, что пуля может отрикошетить от стены и задеть находившихся в помещении людей, Игорь направил пистолет на дверной проём и нажал на курок. По ужасному стечению обстоятельств, именно в этот момент в проёме появился член сборной СССР по стендовой стрельбе Евгений Кондратьев.

22-летний спортсмен год назад стал чемпионом мира и мечтал подняться на пьедестал и на своей первой Олимпиаде. Бакалов стоял под таким углом, что просто не мог видеть Кондратьева. Пулевое ранение стало для молодого парня смертельным. Как рассказывали позже очевидцы, падая, Женя прошептал: «Ребята, что же вы делаете?»

Родители простил убийцу сына

Вскоре сборная СССР отправилась на Олимпиаду в Мехико, но без стендовика Кондратьева и пистолетчика Бакалова. Евгений был похоронен в родном Ташкенте, а Игорь оказался под следствием по делу об убийстве. Поскольку Бакалов имел офицерское звание, расследование проводила военная прокуратура. Следователям удалось выяснить, что за день до трагедии в тире стреляли знакомые заведующего складом, которые не имели права использовать оружие членов сборной СССР. Судя по всему, кто-то вернул на склад заряженный пистолет, который затем и выдали Бакалову. Эти обстоятельства помогли спортсмену избежать реального тюремного заключения – его приговорили к двум годам условно.

По воспоминаниям друзей и родных, Бакалов очень тяжело переживал случившееся: закрылся, перестал шутить, несколько месяцев не мог притронуться к оружию. Игорь посчитал своим долгом увидеть родителей парня, погибшего от его выстрела. Он отправился в Ташкент, где объяснил отцу и матери Евгения Кондратьева, как произошла эта чудовищная случайность, и попросил прощения. Родители талантливого стрелка простили Бакалова и даже написали бумагу, что не винят его в смерти сына.

Игорь Бакалов вернулся к постоянным тренировкам только через пару лет. Он по-прежнему входил в число сильнейших стрелков Союза, но до больших международных побед больше так и не дотянулся. На чемпионате мира в США, лидируя после первого дня, Игорь провалил второй и остался без личной медали. Последний шанс на олимпийский пьедестал у Бакалова был в Мюнхене, но ему вновь катастрофически не повезло – случился редчайший для соревнований такого уровня «недолёт». Служебная проверка подтвердила, что к ошибке привела неисправность патрона, но результат уже было не изменить.

Ноги отекали, печень разрушилась

Стрельба относится к тем видам спорта, где успеха можно добиваться и в солидном возрасте. Однако в середине 70-х руководство сборной СССР решило искусственно омолодить команду, из-за чего Бакалов и многие другие опытные спортсмены оказались не у дел. Одарённый стрелок так и не смог воплотить мечту об олимпийском золоте, зато помог это сделать своему младшему товарищу Афанасию Кузьмину. Бакалов поддержал друга при подготовке к Играм в Сеуле, где Кузьмин поднялся на высшую ступень пьедестал.

Несмотря на вынужденное завершение карьеры, стрельба так и осталась для Бакалова делом всей жизни. В конце 80-х он почти год провёл в Индии, где учил стрелять охранников премьер-министра Раджива Ганди. Именно та командировка стала для Игоря Григорьевича фатальной. В Индии он перенёс тропическую лихорадку и подцепил инфекцию, приведшую к разрушению печени. По возвращении домой у него сильно отекали ноги, потом его стало знобить. В сентябре 1992 года Игоря Бакалова не стало.

Трагическую гибель Кондратьева и мучительную смерть Бакалова от тяжёлой болезни разделили 24 года. После рокового выстрела в Цахкадзоре Игорь Бакалов смог вернуться к жизни и продолжить карьеру, но с того момента его будто преследовали неудачи. Если бы не тот злосчастный выстрел, всё бы сложилось иначе.

Вот только история сослагательного наклонения не признаёт.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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