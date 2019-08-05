Человек, который изменил всё. Великие победы России с Евгением Трефиловым

Легендарный Евгений Трефилов покидает женскую сборную России по гандболу. Все понимали, что однажды это случится, но официальное объявление всё равно стало неожиданным. Каждый турнир, да что там – каждый матч с Трефиловым на тренерском мостике превращался в настоящий спектакль, а за тайм-аутами в его исполнении наблюдать было не менее интересно, чем за самой игрой.

Если вдуматься, никакой трагедии не произошло. Евгений Васильевич несколько месяцев назад перенёс операцию на сердце. Теперь чрезмерные нагрузки и переживания ему противопоказаны, а представить Трефилова спокойно сидящим на скамейке просто невозможно. При этом из гандбола он не уходит и будет помогать развитию родного вида спорта уже на должности вице-президента Федерации гандбола России. Поводов для резкого спада нашей команды не видно: все лидеры в строю, а преемником Трефилова стал один из лучших тренеров мира, испанец Амброс Мартин.

И всё равно грустно. Наверное, когда уходит целая эпоха, по-другому и быть не может. Сильнее ностальгии по великим победам Трефилова только колоссальное чувство благодарности.

Спасибо, легенда!

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Первая великая победа

Евгений Трефилов возглавил женскую сборную России в конце 1999 года и стал уже пятым тренером в её недолгой истории. Частая смена наставников была обусловлена отсутствием результата. Россиянки ни разу не отбирались на Олимпиаду и никак не могли подняться на пьедестал чемпионата мира. Трефилов дал результат мгновенно. Уже через несколько месяцев работы с командой Евгений Васильевич привёл её к исторической бронзе чемпионата Европы, а год спустя сделал, казалось, невозможное.

Молодая российская дружина не считалась фаворитом чемпионата мира — 2001, но Трефилов сумел не только отлично подготовить девушек к турниру, но и зарядил их верой в успех. На групповом этапе россиянки выиграли все пять матчей, победив в том числе очень крепкие коллективы из Югославии и Южной Кореи. В плей-офф, несмотря на плохие условия проживания и отсутствие нормального питания, наши девушки не дали оппоненткам ни шанса. В четвертьфинале были повержены действующие чемпионки Европы из Венгрии, в полуфинале жертвой новой силы мирового гандбола стала сильная сборная Дании. Даже несмотря на уверенное шествие по турниру, в финале эксперты отдавали предпочтение грозным норвежкам. Как выяснилось, зря. Россиянки задолго до финальной сирены сняли все вопросы и впервые завоевали мировое золото.

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Триумфальный Санкт-Петербург

После блестящего рывка на вершину у женской команды последовал спад. На чемпионате Европы — 2002 и чемпионате мира — 2003 россиянки остались без медалей, но главным разочарованием стало непопадание нашей сборной на Олимпиаду в Афинах. Тем не менее в федерации продолжали доверить Трефилову и не ошиблись. Постолимпийский чемпионат мира — 2005 обернулся для обновлённой сборной России вторым большим триумфом в истории. Россиянки согрели декабрьский Санкт-Петербург радостью побед. Все 10 матчей на домашнем чемпионате мира завершились в пользу команды Трефилова, причём ни у датчанок в полуфинале, ни у сенсационных румынок в финале не было никаких шансов.

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Золотой реванш

Питерский успех положил начало невероятной серии из трёх побед на чемпионатах мира. Такое за всю историю удавалось только сборной СССР в её лучшие годы. На чемпионате мира — 2007 во Франции россиянки шли по турниру неровно. Ничья с бразильянками в группе, обидное поражение от Норвегии на втором этапе, тяжелейший, вытащенный на зубах четвертьфинал с Венгрией – всё это добавляло волнения болельщикам. Но решающие матчи команда Трефилова провела так, что ни у кого не возникло вопросов, кто является сильнейшим в мире. Реванш у норвежек в финале принёс сборной России не только золото чемпионата планеты, но и долгожданную путёвку на Олимпийские игры.

Трефилов: снять штаны и дать по заду. С отпечатком. По-русски! Тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов очень хочет заглянуть в женскую черепушку. Он надеется, что там не окурки.

Победа напоследок

Дебют сборной России на Играх получился успешным, но назвать его идеальным помешало крупное поражение от Норвегии в финале. Тяжелейшие победы над Францией и Венгрией в плей-офф отняли у подопечных Трефилова слишком много сил, так что с первой же попытки взять золото Игр не получилось.

Последним большим успехом того поколения сборной России стала победа на чемпионате мира — 2009 в Китае. Перед турниром многие отдавали предпочтение набирающей мощь сборной Франции. На втором групповом этапе россиянки француженкам уступили в невероятной напряжённой и равной игре, но уже через несколько дней вернули должок, добившись тяжелейшей победы в финале.

Гениальное возвращение

После этого результаты команды упали. Трефилов сетовал на отсутствие достаточного числа сильных молодых гандболисток. В итоге кризис вылился в провал на Олимпиаде в Лондоне, после чего федерация отправила Евгения Васильевича в отставку. Мэтр ушёл из сборной после 13 лет непрерывной работы, но лишь для того, чтобы через год вернуться и добиться главного успеха в карьере любого тренера.

Быстрого преображения не произошло. На чемпионатах мира и Европы добиться успеха не получалось, да и отобраться на Олимпиаду-2016 удалось не без труда. Однако Трефилов продолжал лепить боеспособную команду с прицелом на Рио-де-Жанейро. Положа руку на сердце, золота от гандболисток перед Олимпиадой не ждали, но с каждым матчем страна всё сильнее заболевала гандболом. Эмоциональная, куражная игра наших девушек приковывала к экранам даже тех, кто раньше за гандболом не следил вообще. А фантастическая валидольная победа над Норвегией в полуфинале стала чуть ли не самым ярким моментом всей Олимпиады для российских болельщиков.

Непокорённая вершина

На Олимпиаде в Рио Трефилов сделал то, к чему шёл почти два десятилетия. На этом великую карьеру можно было заканчивать, но его попросили остаться, и он остался. Из-за любви к гандболу, из-за желания вести ещё одно поколение к вершине. Чемпионат Европы — 2018 показал, что и это, по сути, новая команда способна на большие достижения. Только спорное судейство в финале и давление трибун помешали Королю Треф взять последний недостающий титул.

Теперь сборной России предстоит штурмовать эту и другие вершины уже без Трефилова на скамейке. И великий тренер будет счастлив, если у его сменщика всё получится. Ведь это его команда. Навсегда.