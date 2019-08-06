Ринг строгого режима. Первого советского чемпиона мира сгубила тюрьма

45 лет назад, в августе 1974 года, в Гаване состоялся первый в истории чемпионат мира, организованный Международной ассоциацией любительского бокса. Одним из героев турнира стал советский боксёр Василий Соломин. Про 21-летнего парня кубинские газеты писали с восторгом, Фидель Кастро лично вручил ему золотую медаль и приз лучшего боксёра турнира. Разве мог кто-то предположить тогда, что великолепный боксёр не доживёт даже до 45 лет?

«А под пальто – практически ничего»

Уроженец Перми Василий Соломин начал заниматься боксом в ноябре 1969 года. Всё получилось случайно – как обычно и происходит в жизни. В училище пришёл мастер спорта по боксу Виктор Самсонов, отбиравший желающих в секцию бокса «Трудовых резервов», которой руководил Юрий Подшивалов.



Соломин в 16 лет пришёл в секцию с пачкой сигарет и в пальто, наброшенном на майку. Подшивалов несколько лет назад в интервью «Советскому спорту» вспоминал: увидев щупленького паренька, который пришёл на первую тренировку практически раздетым, первым делом спросил у того домашний адрес. Ну и потребовал бросить курить, конечно.

Так и началась их совместная работа, которая уже через три года принесла невероятные результаты. 19-летний боксёр стал победителем первенства страны в категории до 54 кг, победил на первенстве Европы среди юниоров в Бухаресте и был включен во взрослую (!) сборную СССР для подготовки к Олимпийским играм 1972 года в Мюнхене. Взлёт – невероятный.



Уже в национальной команде с ним работали Валентин Попов и Геннадий Дылдин. Дылдин, кстати, рассказывал, что удар с правой у Соломина был сравним с ударами тяжеловесов.

Олимпиада в ресторане

Возможно, Соломин, техничный, резкий и быстрый, смог бы добиться успеха и в Мюнхене. Как минимум медали. Но вмешался случай. Та Олимпиада запомнилась не только спортивными достижениями, но и терактом, в результате которого погибли 17 человек.

«Это конец. Они убьют всех нас». История жертвы и террориста Минский школьник и студент из Триполи никогда не должны были встретиться, но один попал в ад, а другой ему это устроил. В кровавом Мюнхене.

Главный тренер сборной СССР по боксу Анатолий Степанов сообщил команде, что соревнования продолжены не будут, повёл спортсменов в ресторан, где те не отказывали себе ни в чём. А на следующее утро стало известно, что олимпийский турнир будет продолжен. И Соломину предстоит четвертьфинальный поединок с американцем Рикардо Каррерасом.



Василий, занимавшийся сгонкой веса после ресторанного застолья и прибегший даже к таблеткам слабительного, тот бой судейским решением проиграл. Но мир всё же узнал, что в СССР появился удивительный легковес, который может стать сильнейшим в мире.

Драка, триумф, опять драка

Так и случилось через два года на первом в истории чемпионате мира, прошедшем в Гаване. Василий Соломин в весе до 60 кг на ринге в кубинской столице не знал себе равных. Фидель Кастро вручил ему золотую медаль, местные газеты с восторгом писали о 21-летнем представителе советской школы бокса. Соломин был признан лучшим боксёром турнира.



Хотя на чемпионат мира он попал только благодаря вмешательству тренерского штаба сборной и своего личного наставника Юрия Подшивалова. Претендент на медаль за несколько дней до вылета на Кубу устроил в ресторане пьяную драку, в которой нанёс серьёзные травмы своим противникам. Дело замяли, объяснив, что боксёра специально задирали и выводили из себя. В итоге он не выдержал.

В 1974-м обошлось. Но через три года, несмотря на все титулы и статус безоговорочно сильнейшего в СССР боксёра-легковеса Соломин не попал на чемпионат Европы. Причина – очередная пьяная драка. На этот раз пострадал главный тренер сборной СССР Алексей Киселёв, которому Соломин нанёс удар по печени во время подготовительного сбора. Второй тренер Борис Гранаткин просто убежал от разъярённого спортсмена и спрятался в тренерской.



После долгих уговоров Киселёв простил хулигана и решил всё же взять его на турнир, но Соломина завернули буквально в аэропорту. Тогдашний врач сборной Виктор Ульянов вспоминал, что причиной стала жалоба, написанная Гранаткиным и дошедшая до спортивного руководства страны. В Перми же считали и считают, что причиной стал переезд Соломина в Москву, что тогдашние руководители области восприняли, как предательство.



Так или иначе, Соломин после той драки стал невыездным, хотя по-прежнему не знал равных в стране. На чемпионате СССР 1978 года в Тбилиси он блистательно победил всех соперников, а в финале нокаутировал Владимира Сорокина. Но на чемпионат мира в Белград его не пустили. Туда поехал Сорокин, ставший в итоге вторым. Спустя год после серебра на чемпионате СССР и поражения на Спартакиаде народов СССР Соломин в 26 (!) лет принял решение завершить карьеру.

Десять лет строгого режима

Жизнь после ухода с ринга у Василия Соломина не сложилась. Он пытался тренировать, но быстро забросил это дело. Здоровье начало давать сбои, а слуха он практически лишился – громкие слова слышал с расстояния не более одного метра. И регулярно выпивал. Дело дошло до того, что он пошёл устраиваться в местный ЖЭК, чтобы хоть как-то зарабатывать на жизнь.

Видимо, это и довело его до колонии строгого режима. В 1983 году Соломин был арестован по обвинению в разбойном нападении. Его сдали два уголовника, действительно совершивших это преступление. Через полтора года первый советский чемпион мира по решению суда получил десять лет строгого режима, из которых отсидел четыре.



Пересмотром его дела по просьбе друзей спортсмена занялась Генеральная прокуратура СССР. В 1988 году приговор был отменён, Соломин вышел на свободу. Как оказалось, в деле было много нестыковок. Видимо, глухотой и не совсем вменяемым состоянием бывшего боксёра воспользовались преступники, которые потом признались, что оклеветали Соломина.



Но здоровье чемпиона было уже окончательно подорвано, хоть он и проработал некоторое время судьёй в Федерации профессионального бокса России. Он практически оглох, часто болел, а в декабре 1997 года скончался от тяжёлого воспаления лёгких в пермской больнице. До своего 45-летия Василий Соломин не дожил восемь дней.