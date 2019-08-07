Тутберидзе наконец-то воспитала идеальную фигуристку. Камила затмит всех?

13-летняя Камила Валиева чисто прыгнула четверной. Ей уже прочат победу на следующей Олимпиаде. Неужели она так хороша?

В России не ослабевает бум фигурного катания. Сложно найти другой вид спорта, где даже соревнования юниоров вызывают мощный интерес болельщиков и СМИ. А в фигурном катании ажиотаж вызывают даже тренировки.

В Новогорске проходят контрольные прокаты юниорской сборной России. Их участники в силу возраста пока не могут выступать во взрослых соревнованиях, но среди них уже есть настоящие звёзды. А одной девочке специалисты и вовсе прочат борьбу за золото на Олимпиаде-2022 в Пекине – настолько Камила хороша.

И, конечно, она тренируется в группе Этери Тутберидзе.

Девочки из России вывели фигурное катание в космос. Остальным можно заканчивать? Думали, против четверных есть оружие? Забудьте! 14-летняя Трусова всем всё доказала. И плевать, что Щербакова лучше.

«Девочка на шаре» остаётся

До старта юниорской серии Гран-при остаётся меньше месяца. На контрольных прокатах спортсмены показывают товар лицом и получают рекомендации от заслуженных специалистов, чтобы успеть отшлифовать программы к первым официальным стартам. Топ-событием смотра юниоров стали выступления девушек, среди которых были сразу четыре ученицы Этери Тутберидзе.

В короткой программе практически все фигуристки выступили чисто, избежав срывов и падений. Наибольшее впечатление на специалистов произвела 13-летняя Камила Валиева, чья «Девочка на шаре» была названа Тутберидзе лучшей программой прошлого сезона. Тренеры решили сохранить номер, вдохновлённый картиной Пабло Пикассо, и на дебютный сезон Камилы по юниорам. Валиева покоряет зрителей не только сложными прыжками, но и потрясающим скольжением. По этому параметру её сравнивают с Алёной Косторной, которая завершила юниорскую карьеру в прошлом сезоне.

Один четверной, зато какой!

В произвольной программе все по традиции ждали четверных от воспитанниц Этери Тутберидзе. В Новогорске на прыжок в четыре оборота решилась только Валиева, зато её четверной тулуп получился идеальным и стал настоящим украшением дня. Многие эксперты прочат Валиевой очень успешное будущее, вплоть до борьбы за золото на Олимпиаде в Пекине. А ведь олимпийский сезон станет для неё дебютным на взрослом уровне. Прямо как у Алины Загитовой перед золотым Пхёнчханом.

Ещё одна перспективная ученица Тутберидзе Алёна Канышева, перешедшая в «Хрустальный» из группы Светланы Пановой в это межсезонье, четверные пока только учит, да и имеющиеся в её арсенале элементы в Новогорске выполнила не без помарок. Майя Хромых и Дарья Усачёва, также занимающиеся у Тутберидзе, в целом показали уверенное катание, но сорвали по одному прыжку. Среди представительниц других школ весомую заявку на успешный сезон сделала Ксения Синицына. Её прокат получился чистым и качественным, а сложный каскад из тройных лутца и риттбергера показал, что Ксюша способна набирать высокие баллы.

Провал главной надежды

Мы уже привыкли к тому, что юные фигуристы находятся в тени ровесниц и порой даже уступают им по заработанным очкам. В Новогорске тенденция не изменилась. Хедлайнером юниорских прокатов был ученик Тутберидзе, действующий чемпион России среди юниоров Даниил Самсонов, но оправдать авансы 14-летний фигурист не смог. В произвольной программе он упал после тройного акселя и четверного лутца, не прыгнул ещё один аксель, а также ошибся в двух каскадах. К сожалению, остальные юниоры тоже не впечатлили.

Контрольные прокаты в Новогорске продолжатся выступлениями спортивных пар, но, пожалуй, для широкой аудитории главный итог смотра юниоров уже понятен. Никакой ямы после перехода блестящих Трусовой, Щербаковой и Косторной во взрослое катание у российских юниорок нет. Но, судя по всему, вместо примерно равного трио мы получим единоличную фаворитку. Зато такую, которая способна обыгрывать вчерашних юниорок Тутберидзе уже на взрослом уровне. В том числе и на Олимпиаде в Пекине.