В сборную России позвали испанца. Удержит ли Мартин девушек на вершине?

Женскую сборную России по гандболу возглавил Амброс Мартин. Он ничего не выигрывал со сборными, но теперь должен добыть золото Олимпиады.

Новым главным тренером женской сборной России по гандболу впервые в истории стал иностранец. 51-летний испанец Амброс Мартин сменил на этом посту легендарного Евгения Трефилова. Величайший наставник ушёл из-за проблем со здоровьем – риск разрыва аорты не позволяет полноценно работать. Чего ждали от Трефилова, ясно – постоянных побед. Чего ждать от нового тренера?

Человек, который изменил всё. Великие победы России с Евгением Трефиловым Выдающийся наставник оставил пост главного тренера женской сборной после 18 лет работы. Но в гандболе Король Треф остаётся!

Логичное назначение

Назначение Амброса Мартина вместо Трефилова выглядит более чем логично. Испанский специалист уже второй сезон работает с лучшим клубом страны «Ростовом-Дон», с ходу довёл команду до финала Лиги чемпионов, выиграл чемпионат и Кубок России.

В Ростове-на-Дону играет практически весь основной состав национальной сборной. Если учитывать общую заявку, то две трети игроков сборной России представляют ростовский клуб. Именно с ними 51-летний тренер знаком прекрасно. Остальных кандидатов в сборную он тоже отлично знает, поскольку все играют в российских клубах в национальном чемпионате.

Амброс Мартин известен по своей работе с «Итчако» и «Дьёром». Венгерскую команду он несколько раз приводил к победе в Лиге чемпионов.

Румынский опыт

Однако если смотреть на его достижения с национальными командами, то они куда скромнее. Мартин работал только со сборной Румынии, совмещая работу с «Дьёром». То есть в плане совмещения ему не придётся окунаться в неизвестность.

Чего он добился с румынками, располагая очень крепким составом и великолепной Кристиной Нягу? Пятое место на чемпионате Европы 2016 года, четвёртое – на чемпионате континента спустя два года и 10-е место на чемпионате мира – 2017. Негусто, но и не сказать, что это провал.

«Я их не ругал. Просто вспомнил родословную до самой обезьяны» Рога и хвост, ремонтирование женщин, прокуренная физкультура, тюрьма за рубежом, халат и плита – а как сегодня зажжёт Евгений Трефилов?

Мог ли испанский тренер рассчитывать на большее со сборной Румынии, игроки которой собирались два-три раза в год со всей Европы на короткие сборы? Впрочем, так работает большинство национальных команд, основные игроки которых выступают в зарубежных чемпионатах.

Возможно, могла быть медаль на Евро-2018, если бы перед полуфинальным матчем со сборной России не получила травму Нягу. Но в мае текущего года соглашение между Мартином и румынской федерацией гандбола была расторгнуто.

Замах на золото

Амброс Мартин никогда не возил команду на Олимпиаду.

Да и сейчас об этом говорить нельзя – сборной России для начала нужно туда пробиться. Но, кажется, это вполне выполнимая задача. Во всяком случае новый главный тренер уже рассказал, что Федерация гандбола России поставила перед ним задачу завоевать не только олимпийскую путёвку, но и олимпийское золото.

В общем, других задач у сборной России быть и не может. Стоит ли рассчитывать на то, что Мартин справится? Вполне. Минус только в том, что у него нет медального опыта работы со сборными. Да и вообще небогатый опыт руководства национальными командами.

Но испанский тренер – большой специалист по доводке сильных коллективов до топ-уровня. «Дьёр» и до его назначения не испытывал недостатка в деньгах и наличии звёздных игроков. Но лишь при Мартине венгерский гранд выиграл Лигу чемпионов, причём четыре раза.

Проклятая Европа. Россия дрогнула и отдала титул Франции 15 тысяч французов превратили финал в ад для сборной России. Трефилов снова не выиграл чемпионат Европы.

При нём «Ростов-Дон» впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов, хоть и уступил в жёсткой борьбе тому же «Дьёру» один мяч. А ведь у ростовского клуба всегда был сильный состав – хоть при Яне Лесли, хоть при Фредерике Бужане.

Возможно, и сейчас Мартину удастся внести такую настройку в игру сборной России, которая позволит добиться необходимого результата. По сравнению со сборной Румынии у него сейчас колоссальное преимущество: все игроки в одном чемпионате на его глазах.

А Евгений Трефилов оставил в наследство испанцу не только сильную команду, но и изменённую формулу проведения чемпионата страны. В Суперлиге в сезоне-2019/20 не будет плей-офф, только гладкий чемпионат, который завершится гораздо раньше и даст возможность игрокам больше отдохнуть и намного раньше начать подготовку к Олимпиаде в Токио.

Но сначала Мартину предстоит другой крупный турнир. На что способна сборная России при испанском специалисте, станет ясно в декабре, когда в Японии пройдёт чемпионат мира.