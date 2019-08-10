Чемпионку России посадили в тюрьму на три года. Всё дело в деньгах

Талантливая спортсменка

Елизавета Трощенкова живёт конным спортом. Большая часть фотографий в её социальных сетях посвящена любимому занятию. Она является чемпионкой России, много раз Елизавета была призёром этапов Кубка России и Кубка мира. Судя по тому, как она подписывает свои фото в «Инстаграме», конный спорт действительно является основной частью её жизни.

И эта счастливая жизнь была поставлена на паузу. Трощенкову приговорили к трём годам лишения свободы. У неё на воле остался трёхлетний сын. Как же так получилось, что милая девушка и талантливая спортсменка получила тюремный срок?

Чемпионка России по конному спорту получила три года тюрьмы

Заняла много денег и не смогла вернуть

Всё оказалось до банального просто. Елизавета заняла довольно крупную сумму в размере трёх миллионов рублей, но не смогла вернуть средства в обещанный срок. Деньги предназначались на открытие собственного бизнеса. Детали того, что происходило дальше, история пока умалчивает. Но партнёр Трощенковой в какой-то момент понял, что денег ждать придётся очень долго и принял решение обратиться в полицию.



Интересно, что Елизавета сумела всё-таки найти нужную сумму для оплаты долга и даже вернула деньги заёмщику, однако это не спасло её от тюремного срока за мошенничество. В суде спортсменка всячески отрицала свою вину и пыталась убедить суд в том, что в её намерения не входило обман других людей. Тем не менее, в суде ей не поверили и отправили в колонию на целых три года.

Муж спортсменки также замешан?

Отношение к этой истории имеет муж Елизаветы Трощенковой, который по совместительству является её личным тренером по конному спорту. Его также обвинили в мошенничестве. Оказалось, что супружеская пара пыталась открыть совместный бизнес, однако, очевидно, их идеи оказались не слишком успешными.



Чемпионка по конному спорту сейчас жалуется на условия пребывания в СИЗО номер шесть, но при этом она уверена в том, что ей удастся обжаловать приговор и тем самым уменьшить срок пребывания в тюрьме. Проблема в том, что у Елизаветы на воле остался трёхлетний сын, о котором в данный момент заботятся родственники спортсменки.

Если судить по социальным сетям Трощенковой, сын спортсменки проводил большую часть времени с мамой и наблюдал за её успехами в тренировках и на официальных стартах.

Что будет дальше?

Адвокаты спортсменки настроены серьёзно и требуют изменения приговора для Елизаветы. Сама Трощенкова уже не раз повторяла, что при любом исходе дела планирует вернуться в спорт. Даже если придётся отбыть срок от начала и до конца. Её глобальной целью остаётся развитие конного спорта в России. А пока она встречается с омбудсменом Борисом Титовым и не оставляет надежд вернуться на свободу.