Победил посмертно. Как советские власти скрыли гибель олимпийского чемпиона

Фехтовальщик Владимир Смирнов был убит прямо на чемпионате мира. О его клинической смерти молчали, называли чемпионом. А привезли в гробу.

Всего лишь два рапириста в истории СССР становились олимпийскими чемпионами в личном турнире – Виктор Жданович и Владимир Смирнов. Победителю Олимпиады-1980 Владимиру Смирнову в текущем году могло бы исполниться 65 лет. Но он ушёл молодым – в 28.

В поединке, изменившем весь мир фехтования, он получил смертельное ранение. Советская пресса не писала о клинической смерти, а называла его чемпионом. Но через несколько дней его отключили от аппарата искусственного жизнеобеспечения.

Роковой чемпионат

Уроженец Луганской области Украинской ССР Владимир Смирнов был великолепным рапиристом. На Олимпиаде-1980 он выиграл золотую медаль в личном турнире, чего советские рапиристы не добивались 20 лет. В фантастическом по накалу турнире Смирнов стал лучшим, опередив даже главного фаворита Александра Романькова, которого называли гением рапиры.

Смирнов после той красивой победы выиграл и чемпионат мира в Клермон-Ферране, и дважды стал обладателем Кубка мира. Но на чемпионат мира 1982 года мог не поехать. Он и желания такого не выражал, и как вспоминал его тренер Виктор Быков, постоянно рвался домой со сборов. Настолько скучал по супруге Эмме и детям Диме и Оле, что тренер даже отпустил его на один день, что было по тем временам серьёзным нарушением дисциплины.

Как писал в 2002-м в «Советском спорте» Борис Валиев, отчасти нервозность Смирнова перед ЧМ-1982 была вызвана неприятностями с таможней. Во время вылета на один из международных турниров того сезона у олимпийского чемпиона была найдена незадекларированная валюта. Вопрос его участия в главном турнире сезона решался политическим руководством СССР.

Убийство на фехтовальной дорожке 20 мая олимпийскому чемпиону Владимиру Смирнову исполнился бы 61 год. Его жизнь оборвал смертельный удар, нанесённый спортивной рапирой.

Чемпион после смерти

И вопрос был решён в пользу Смирнова. Олимпийский чемпион и чемпион мира должен был помочь команде завоевать очередной титул.

18 июля в командном турнире рапиристов сошлись сборные СССР и ФРГ. В одном из боёв Владимир Смирнов фехтовал с Маттиасом Бером. Первый номер мирового рейтинга против второго. Два мощных соперника пошли в обоюдную атаку…

Рапира немца ударилась в плечо Смирнову, сломалась, но Бер уже по инерции продолжил движение рукой. Обломок рапиры вонзился в маску соперника из СССР и в голову. Немецкий фехтовальщик успел вытащить то, что осталось от его оружия, а затем раздался крик…

Клиническая смерть Владимира Смирнова наступила мгновенно. Медики уже ничего не могли сделать, поскольку мозг перестал функционировать. Но советская пресса и телевидение хранили молчание. Единственная спортивная газета СССР писала тогда, что Смирнов не очень удачно провёл первый день командного турнира, но реабилитировался в дальнейшем.

А матч сборных СССР и ФРГ был продолжен. Срочно госпитализированного Смирнова заменил Виталий Логвин. Советская команда победила, а затем выиграла в финале у Франции. Пресса и ТВ сообщили про это короткой заметкой, упомянув, что чемпионами мира стали пятеро рапиристов – Александр Романьков, Юрий Лыков, Владимир Апцаури, Виталий Логвин и Владимир Смирнов.

Смирнов в это время фактически уже был мёртв.

В цинковом гробу

Официально о смерти Владимира Смирнова было объявлено 28 июля 1982 года. Его супруге сначала сообщили, что он получил тяжёлую травму, госпитализирован, но угрозы жизни нет. Она пыталась получить разрешение на вылет в Рим, чтобы лично присутствовать в больнице, и когда добилась права на вылет в Италию, Эмме Смирновой сообщили, что её супруг скончался.

Она вспоминала потом, что муж часто повторял фразу: «Со мной никогда ничего не случится». Но случилось самое страшное.

Члены советской делегации на чемпионате мира, в частности президент федерации фехтования СССР Геннадий Шибаев рассказывали о том, что итальянские врачи подходили к ним и говорили, что прекрасно функционирующие внутренние органы Смирнова можно использовать для пересадки. Но этот вопрос могла решить только супруга чемпиона, а её не выпускали из СССР.

Тело Смирнова было перевезено в Киев только 1 августа в наглухо запаянном цинковом гробу. По словам Эммы Смирновой, в гробу было окошечко, через которое виднелась грязная простыня и кровь на груди. Шибаев утверждал, что гроб был глухим и никакого окошечка не было. Стал ли Смирнов донором для других людей, так и осталось загадкой.

В историю спорта замечательный рапирист вошёл навсегда. Именно после его гибели Международная федерация фехтования ужесточила правила к безопасности комбинезонов, оружия и масок, чтобы подобных трагедий больше никогда не было.