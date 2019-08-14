Понеслась. Механизм по уничтожению российского спорта активирован

ВАДА возобновило войну. Пять российских спортсменов уже отстранили, на очереди ещё 300. Об Олимпиаде в Токио можно забыть?

На кону мочало

В российском спорте новый допинговый скандал. Точнее, очередные отголоски старого. Международная федерация тяжёлой атлетики временно отстранила пятерых российских спортсменов. В тексте решения снова звучат набившие оскомину фамилии Макларена и Родченкова, а чиновники, не стесняясь, обвиняют Россию в создании «обширной допинговой программы».

А мы-то думали, что всё закончилось. Наивные.

«Убедительные доказательства»

Международная федерация тяжёлой атлетики на своём официальном сайте опубликовала информацию об отстранении пятерых российских спортсменов. Санкциям подверглись двукратный чемпион мира и призёр Олимпиады в Лондоне Руслан Албегов, чемпионка мира Тима Туриева, чемпионы Европы Олег Чен и Давид Беджанян и призёр чемпионата Европы Егор Климонов. Но самое неприятное даже не в самом факте отстранения, а в том, как оно было обставлено.

Из заявления IWF следует, что поводом для наказания россиян послужили «убедительные доказательства», полученные в результате расследования независимой комиссии Ричарда Макларена и отдела разведки и расследований ВАДА. А ещё международная федерация горячо благодарит ВАДА за «неоценимую поддержку» и предоставление пакетов доказательств в отношении конкретных атлетов. Очевидно, речь идёт о результатах перепроверки образцов на основании данных электронной базы данных московской лаборатории (ЛИМС). Тут надо напомнить, что российская сторона добровольно передала ЛИМС Всемирному антидопинговому агентству в качестве одного из условий восстановления РУСАДА.

В российском биатлоне опять нашли допинг. Его прятали почти 5 лет Самый титулованный биатлонист России в 21 веке и «секси всея Руси». Неважно, что карьера звёзд закончена — отвечать за допинг придётся.

Токио под угрозой?

Эксперты ВАДА изъяли интересующие их данные в январе 2019 года, проанализировали их и запросили на перепроверку 2262 пробы, взятые в период с 2011 по 2015 год. Ценность ЛИМС для борцов с допингом в том, что она содержит информацию о положительных пробах, которые стараниями бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова передавались в ВАДА как отрицательные. Теперь, подтвердив наличие запрещённых веществ в подозрительных образцах, ВАДА имеет возможность доказать вину спортсменов из доклада Макларена, что грозит обернуться для российского спорта катастрофой.

Тяжёлая атлетика – вторая ласточка. Первой ожидаемо стал биатлон. В конце июня россияне Александр Печёнкин и Александр Чернышов были дисквалифицированы на четыре года каждый. Как раз на основании перепроверки образцов из московской лаборатории. Уже тогда стало боязно за участие сборной России в Олимпиаде в Токио, но старых дисквалификаций в зимнем виде спорта для серьёзной атаки на российский спорт было недостаточно. А вот скандал в тяжёлой атлетике способен прилично раскачать лодку. Тем более что ВАДА уже отправило международным федерациям пакеты с доказательствами по 43 российским атлетам, а всего в списке подозреваемых около 300 фамилий.

Нас поймали… Биатлон всё-таки выписал всему российскому спорту приговор? Российские биатлонисты из доклада Макларена оказались виновными. На очереди – олимпийские чемпионы. Так Родченков говорил правду?

Да, все доказательства относятся к прежним нарушениям, но если международные федерации начнут одна за одной отстранять российских звёзд, то бесследно для настоящего и будущего нашего спорта это точно не пройдёт. И тут многое зависит от руководства конкретных федераций. ВАДА уже объявило, что не будет обращаться в Спортивный арбитражный суд в случае отказа федераций возбуждать дела по факту новых доказательств, но давление на спортивных чиновников всё равно сильное. «Мы очень довольны решением IWF и надеемся, что другие международные федерации в скором времени тоже будут делать подобные заявления», — не скрывает радости представитель ВАДА.

Истерия началась

Чтобы всерьёз рассчитывать на успех, противникам участия России в Олимпиаде мало добиться массовых отстранений. Нужно обязательно создать истерию вокруг российского спорта, как это было сделано перед Пхёнчханом. И, судя по всему, процесс запущен.

«Мы без особого удовлетворения отмечаем, что тяжёлая атлетика была далеко не единственным видом спорта, на который повлияла обширная допинг-программа России, выявленная информаторами, СМИ и ВАДА», — сказал президент Международной федерации тяжёлой атлетики Тамаш Аян.

Понятно, что 80-летний чиновник изо всех сил старается снять ответственность со своей федерации, под которой давно шатается олимпийский стул. Аян намекает на то, что тяжёлая атлетика стала жертвой коварной России, забывая о том, что вместе с российской сборной за массовые нарушения были отстранены ещё восемь команд, включая Китай.

Странно, когда опытный функционер обвиняет целую страну, ссылаясь на информаторов и СМИ. ВАДА же в итоге восстановило РУСАДА без признания российской стороной существования «обширной допинг-программы», что свидетельствует об отсутствии доказательств. Но эти мелочи не мешают главе федерации во весь голос обвинять Россию, говоря о допинг-программе, как о доказанном факте.

И чем меньше времени будет до Токио, тем этих голосов будет больше.