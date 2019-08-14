Звёзд российской лёгкой атлетики в мире признают. За страну им выступать всё равно не дадут, а за Европу — пожалуйста.

Европа зовёт российских чемпионов биться с США. Теперь и вовсе под чужим флагом?

Пятеро российских легкоатлетов примут участие в матчевой встрече Европа – США, которая пройдёт в Минске 9-10 сентября. Если точнее, не российских, а независимых спортсменов, имеющих от ИААФ допуск на международные старты. Стоит ли рассматривать это событие как начало полноценного возвращения России в мировую легкоатлетическую семью? Нет, конечно. Всё просто.

Шубенков и Сидорова выступят за сборную Европы в легкоатлетическом матче с США

Позвали Ласицкене и Шубенкова

Приглашение выступить в Минске получили лучшие российские легкоатлеты, лидеры мирового и европейского рейтинга.

Мария Ласицкене – лучшая в мире прыгунья в высоту, чемпионка мира, имеющая в своём активе в текущем сезоне результат 2,06 м. Спортсменка, которая способна собирать трибуны. Хотя бы ожиданием того, когда же она, наконец, проиграет. Или побьёт мировой рекорд.

Сергей Шубенков – чемпион мира в барьерном спринте, сезон которого практически убил ямаец Омар Маклеод подлой подножкой. Шубенков не успел набрать форму, которая вывела бы его в лидеры мирового сезона, но в Европе быстрее него 110 м с барьерами бежал только испанец Орландо Ортега. В Минске только Шубенков и Ортега могут побороться с молодыми и быстрыми американцами.

Шубенкова лишили места для тренировок. Чемпиона мира выживают из России? За год до Олимпиады в Барнауле закрыли манеж, где тренировалась звезда российской лёгкой атлетики. Пора уезжать из страны?

Анжелика Сидорова – лидер европейского рейтинга в прыжках с шестом. Выше неё в сезоне прыгала только американка Дженнифер Сур. У шведки Анжелики Бенгтссон, второго номера европейского рейтинга результат на 10 см хуже.

Илья Иванюк – лидер мирового сезона в прыжках в высоту, на 2,33 в этом году прыгали только ещё один россиянин Михаил Акименко и итальянец Стефано Соттиле. Денис Лукьянов в метании молота имеет третий результат в мире и Европы – выше только поляки Новицкий и Файдек.

От этой пятёрки, имеющей допуск к международным стартам, вряд ли по доброй воле кто-то откажется. Особенно когда речь идёт о противостоянии со сборной США. Но это исключительно признание заслуг спортсменов и их результатов в текущем сезоне.

Прощение? Какое прощение?

Но ни о каком возвращении российской лёгкой атлетики в семью ИААФ речь не идёт. И вызов наших спортсменов на битву с США в данном контексте ничего не значит.

Сколько уже раз рассматривали в ИААФ возможность восстановления ВФЛА в правах? Десять раз. И десять раз последовал отказ. Даже в тех случаях, когда казалось, что на этот раз все условия дорожной карты выполнены. ИААФ каждый раз показывает, что не верит в чистоту российской лёгкой атлетики. В чистоту отдельных спортсменов, на которых можно зарабатывать деньги – верит. А в чистоту всего вида спорта – нет.

Лучшая легкоатлетка мира признала допинг в России. Что будет дальше? Мария Ласицкене хочет сломать устоявшуюся систему и тем самым спасти российскую лёгкую атлетику. Чем хуже – тем лучше?

Кажется, такое состояние может продолжаться сколько угодно. Поскольку устраивает практически всех – как в России, так и за её пределами. Исключение составляют как раз те наши немногочисленные звёзды, которые выступают на международных стартах и регулярно одерживают победы. И не имеют возможности после них взять в руки национальный флаг и пробежать круг почёта. Именно они призывают к резким переменами и ведут борьбу за свои права.

Шубенкова лишили места для тренировок. Чемпиона мира выживают из России? За год до Олимпиады в Барнауле закрыли манеж, где тренировалась звезда российской лёгкой атлетики. Пора уезжать из страны?

Российская лёгкая атлетика научилась жить в таких условиях. Внутри страны турниры исправно проводятся, звания и разряды присваиваются, зарплаты и призовые исправно выплачиваются. Любительский беговой движ тоже развивается. А ИААФ рада тому, что от России в качестве независимых до соревнований допущены только те, кто сто раз проверены и перепроверены. И нет необходимости в лишних объяснениях.