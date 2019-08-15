«Мутко просил меня футбол только не трогать. Я и не трогаю»

Великий гандбольный тренер Евгений Трефилов привёл женскую сборную России к главным победам в истории, но несколько дней назад покинул пост главного тренера. После того, как все эмоции утихли, Трефилов в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о том, что чувствует сейчас, что будет с национальной командой и лучшем иностранном тренере в истории России.

Человек, который изменил всё. Великие победы России с Евгением Трефиловым Выдающийся наставник оставил пост главного тренера женской сборной после 18 лет работы. Но в гандболе Король Треф остаётся!

Про уход из сборной

«Решение, конечно, тяжело далось. Как и всем бывшим спортсменам и людям, которые влюблены в спорт и не видят себя в другой ипостаси. Это сродни тому, как заканчивал играть: ребята подняли на руки, несли с площадки, всё здорово, но хотелось выть. Так и здесь. Позвонили все девчонки. Но это не очень радостные звонки. Ко всему прикипаешь, это как семья уже. Потому и просил Сергея Николаевича Шишкарёва не отрывать сразу от сиськи».

Про судьбу

«Мы обговаривали такой плавный переход, чтобы я не бездельничал, не валял дурака, но и на скамейке не присутствовал. А на тренировке… Вот сейчас закончилась тренировка, всё нормально. Можно ведь и в кровати помереть, и на ступеньках свалиться. Это наверху за нас решают, а мы только исполняем. В душе хочется никогда стареть, всегда оставаться молодым. В этом ничего не хочет признаваться, но ты поднимаешься на второй-третий этаж, и дышишь при этом немножко иначе».

Про свадебного генерала

«Не знаю, каково это – быть вице-президентом. Нужно понимать свою профессию, жить этим. Сегодня я обыкновенный российский тренер, работающий с командой. Нужно понять, что я буду делать. Но быть свадебным генералом у меня никакого желания нет. Я побаиваюсь того, что вначале не найду с кем-то контакт. Возможно, не пойму своей профессии. Но в своё время мой учитель ездил по командам, по месяцу сидел с ними, тренировал, а потом уезжал, а команда поднималась. Вот этого и я хочу. Вице-президент – рабочая должность. А сидеть, писать, говорить – не по мне».

В сборную России позвали испанца. Удержит ли Мартин девушек на вершине? Женскую сборную России по гандболу возглавил Амброс Мартин. Он ничего не выигрывал со сборными, но теперь должен добыть золото Олимпиады.

Про Мартина и слегка блестящего Черчесова

«Время покажет. Мартин титулованный? Да у нас в Краснодаре каждый второй заслуженный тренер, а с гандболом всё хуже и хуже. Титулы ни о чём не говорят. Я не сторонник сразу ставить какое-то клеймо, неважно какое – хороший, плохой, добрый, злой. Я сам на тему перспектив Мартина ничего говорить не хочу и другим не советую. Сколько у нас в футболе хороших тренеров было? И все уехали. А нашли в итоге слегка блестящего Черчесова. Думаю, он на меня не обидится. Он игроков придушил, поддавил, прижал, и чуть-чуть веселее пошло. Так что категорично говорить ни в коем случае нельзя. И с Мартином нас сравнивать не надо: мы оба несравнимые. Он – тёмный, я – светлый, я – высокий и красивый, он немножко ниже».

Про футбол и Мутко

«Когда Виталий Леонтьевич Мутко был министром спорта, попросил меня: «Трефил, футбол только не трогай». Я и не трогаю. В школе был вратарём, но поставили меня на ворота только потому, что я был длинный и худой, ногами не владел. На стадион смотреть футбол тоже не хожу. Не был с тех пор, как в одном из матчей «Кубани», которая стояла на вылет из первой, кажется, лиги, судья показал на точку, как только мяч с углового был подан. Можно сходить на «Краснодар», но я и гандбол смотрю с матерком и руганью, с некоторыми крепкими словами в адрес игроков. На трибунах нужно анализировать, а я пока что играю».

Про свободное время

«Пока такого ощущения нет. Руки опускаются, до сих пор в доме построенном не убрался. Встаёшь часа в три утра и начинаешь думать. Рано? Это молодым рано. Но молодость – это такой недостаток, который быстро проходит. Постареете, и вы будете вставать раньше, а потом проклинать всех к чёртовой матери, потому что не выспался».

Про «любовь» к иностранным тренерам

«Мне вот часто говорят, что я не люблю иностранцев. Да я за свою жизнь только одного иностранца встретил, который правильно работает – путинский дзюдоист. Вот он семь олимпийских медалей привёз» (на самом деле, восемь – пять золотых, одну серебряную и две бронзовых. – Прим. «Чемпионат»).

«Я их не ругал. Просто вспомнил родословную до самой обезьяны» Рога и хвост, ремонтирование женщин, прокуренная физкультура, тюрьма за рубежом, халат и плита – а как сегодня зажжёт Евгений Трефилов?

Про тренерскую карьеру

«Я как-то говорил, что если буду довольным – выгоняйте. Человек всегда должен быть немного недовольным собой. Я недоволен собой. Где-то проиграл. Пока проиграл. А там посмотрим».

Про будущее российского гандбола

«Кожа, когда её польют водой, сжимается. Так и наш гандбол. Лет пять назад я говорил, что мы пошли вслед за мужиками. Посмотрите, где наш мужской гандбол. Там же будут и женщины. Если раньше наши молодёжки постоянно выигрывали, то сейчас занимают четвёртые-пятые места. Подпитки нет. Количество занимающихся сократилось. Некоторые скажут, что это вина федерации. Я так не думаю. Мы на местах перестали работать».