«Мутко просил меня футбол только не трогать. Я и не трогаю»

Великий гандбольный тренер Евгений Трефилов привёл женскую сборную России к главным победам в истории, но несколько дней назад покинул пост главного тренера. После того, как все эмоции утихли, Трефилов в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о том, что чувствует сейчас, что будет с национальной командой и лучшем иностранном тренере в истории России.
Про уход из сборной
«Решение, конечно, тяжело далось. Как и всем бывшим спортсменам и людям, которые влюблены в спорт и не видят себя в другой ипостаси. Это сродни тому, как заканчивал играть: ребята подняли на руки, несли с площадки, всё здорово, но хотелось выть. Так и здесь. Позвонили все девчонки. Но это не очень радостные звонки. Ко всему прикипаешь, это как семья уже. Потому и просил Сергея Николаевича Шишкарёва не отрывать сразу от сиськи».
Про судьбу
«Мы обговаривали такой плавный переход, чтобы я не бездельничал, не валял дурака, но и на скамейке не присутствовал. А на тренировке… Вот сейчас закончилась тренировка, всё нормально. Можно ведь и в кровати помереть, и на ступеньках свалиться. Это наверху за нас решают, а мы только исполняем. В душе хочется никогда стареть, всегда оставаться молодым. В этом ничего не хочет признаваться, но ты поднимаешься на второй-третий этаж, и дышишь при этом немножко иначе».
Про свадебного генерала
«Не знаю, каково это – быть вице-президентом. Нужно понимать свою профессию, жить этим. Сегодня я обыкновенный российский тренер, работающий с командой. Нужно понять, что я буду делать. Но быть свадебным генералом у меня никакого желания нет. Я побаиваюсь того, что вначале не найду с кем-то контакт. Возможно, не пойму своей профессии. Но в своё время мой учитель ездил по командам, по месяцу сидел с ними, тренировал, а потом уезжал, а команда поднималась. Вот этого и я хочу. Вице-президент – рабочая должность. А сидеть, писать, говорить – не по мне».
Про Мартина и слегка блестящего Черчесова
«Время покажет. Мартин титулованный? Да у нас в Краснодаре каждый второй заслуженный тренер, а с гандболом всё хуже и хуже. Титулы ни о чём не говорят. Я не сторонник сразу ставить какое-то клеймо, неважно какое – хороший, плохой, добрый, злой. Я сам на тему перспектив Мартина ничего говорить не хочу и другим не советую. Сколько у нас в футболе хороших тренеров было? И все уехали. А нашли в итоге слегка блестящего Черчесова. Думаю, он на меня не обидится. Он игроков придушил, поддавил, прижал, и чуть-чуть веселее пошло. Так что категорично говорить ни в коем случае нельзя. И с Мартином нас сравнивать не надо: мы оба несравнимые. Он – тёмный, я – светлый, я – высокий и красивый, он немножко ниже».
Про футбол и Мутко
«Когда Виталий Леонтьевич Мутко был министром спорта, попросил меня: «Трефил, футбол только не трогай». Я и не трогаю. В школе был вратарём, но поставили меня на ворота только потому, что я был длинный и худой, ногами не владел. На стадион смотреть футбол тоже не хожу. Не был с тех пор, как в одном из матчей «Кубани», которая стояла на вылет из первой, кажется, лиги, судья показал на точку, как только мяч с углового был подан. Можно сходить на «Краснодар», но я и гандбол смотрю с матерком и руганью, с некоторыми крепкими словами в адрес игроков. На трибунах нужно анализировать, а я пока что играю».
Про свободное время
«Пока такого ощущения нет. Руки опускаются, до сих пор в доме построенном не убрался. Встаёшь часа в три утра и начинаешь думать. Рано? Это молодым рано. Но молодость – это такой недостаток, который быстро проходит. Постареете, и вы будете вставать раньше, а потом проклинать всех к чёртовой матери, потому что не выспался».
Про «любовь» к иностранным тренерам
«Мне вот часто говорят, что я не люблю иностранцев. Да я за свою жизнь только одного иностранца встретил, который правильно работает – путинский дзюдоист. Вот он семь олимпийских медалей привёз» (на самом деле, восемь – пять золотых, одну серебряную и две бронзовых. – Прим. «Чемпионат»).
Про тренерскую карьеру
«Я как-то говорил, что если буду довольным – выгоняйте. Человек всегда должен быть немного недовольным собой. Я недоволен собой. Где-то проиграл. Пока проиграл. А там посмотрим».
Про будущее российского гандбола
«Кожа, когда её польют водой, сжимается. Так и наш гандбол. Лет пять назад я говорил, что мы пошли вслед за мужиками. Посмотрите, где наш мужской гандбол. Там же будут и женщины. Если раньше наши молодёжки постоянно выигрывали, то сейчас занимают четвёртые-пятые места. Подпитки нет. Количество занимающихся сократилось. Некоторые скажут, что это вина федерации. Я так не думаю. Мы на местах перестали работать».
- 15 августа 2019
-
12:34
-
10:29
- 14 августа 2019
-
23:57
-
23:30
-
22:33
-
21:06
-
19:50
-
19:00
-
18:33
-
18:03
-
16:50
-
16:20
-
16:05
-
15:57
-
13:57
-
13:38
-
13:18
-
12:12
-
10:29
-
09:11
-
00:00
- 13 августа 2019
-
23:19
-
21:50
-
21:27
-
20:54
-
19:47
-
18:30
-
17:50
-
17:15
-
16:46
-
16:18
-
14:55
-
14:46
-
14:33
-
14:15