Фигурному катанию нужны новые шоу всех звёзд. Ради зрителей и денег

Популярность фигурного катания в России за последнее время достигла поразительных масштабов. При этом в полной мере конвертировать огромный зрительский интерес в маркетинговый и коммерческий успех у руководителей российского и мирового фигурного катания не получается. Чемпионка мира Елизавета Туктамышева решила взять инициативу в свои руки и выступила с очень любопытной идеей.
Российская фигуристка предложила провести в фигурном катании Звёздный уик-энд по подобию Национальной баскетбольной ассоциации, где подобные мероприятия с различными конкурсами традиционно собирают тысячи болельщиков на трибунах и миллионы – у экранов и мониторов.
Есть ли у этой идеи будущее? И чем предложенный Туктамышевой проект отличается от бесчисленных шоу?
Туктамышева задаёт тренды
Ничего удивительного в том, что смелой задумкой поделилась именно Туктамышева. Елизавета в последнее время стала трендсеттером от фигурного катания. Она не боится экспериментировать и эпатировать публику, ей нравится быть в центре внимания. Один номер с раздеванием под музыку Бритни Спирс чего стоит!
Вот и сейчас Лиза открыто говорит о проблеме, которая касается практически всех фигуристов. Возможно, за исключением звёзд уровня Медведевой и Загитовой, хотя и для них дополнительные деньги лишними наверняка не будут. Достаточно вспомнить полный провал организации чемпионата России в Саранске, где для комфорта и отдыха болельщиков со всей страны не было сделано практически ничего.
Весело и выгодно
Фигуристы, причём даже успешные и титулованные, в один голос говорят о низких доходах непосредственно от соревнований. Вот и приходится лучшим из лучших в межсезонье вместо отдыха и полноценной подготовки к сезону колесить по всему миру и радовать показательными номерами японскую, американскую и другую публику. Таких шоу – тьма, в том числе и в России. Однако Туктамышева предлагает принципиально новый продукт.
Во-первых, существующим шоу недостаёт «фана» и интерактивности. Иногда спортсмены выдумывают что-то эдакое, типа костюма культуриста от Плющенко или танца стюардессы всё от той же Туктамышевой, но чаще всё отличие показательных программ от соревновательных сводится к мелочам, неинтересным массовой аудитории. Во-вторых, шоу организуют частные компании, забирающие себе львиную долю дохода. По задумке Туктамышевой, организаторами шоу всех звёзд должны стать национальные и международные федерации. Понятно, что и они себя не обидят, но всё-таки такой проект даст большому числу спортсменов значительно поправить материальное положение.
Кто-то против?
Любители фигурного катания на идею спортсменки отреагировали неоднозначно. Многие поддерживают, а кое-кто даже готов идти на такое шоу «на последние деньги». Но есть и те, кто ценит фигурное катание исключительно за целостность программы и к исполнению отдельных элементов относится без интереса.
Разошлись мнения и среди коллег Туктамышевой, хотя в целом её идея пришлась фигуристам по душе. Олимпийский чемпион Максим Траньков готов принять участие в Звёздном уик-энде в качестве тренера или ведущего. Поддержала подругу и Бетина Попова. Тренер Александр Жулин тоже верит в успех подобного проекта, но отмечает, что он принесёт прибыль только при безупречной организации, правильном сценарии и хорошем конферансе. А вот хореограф Илья Авербух настроен скептически. Серебряный призёр Олимпиады заявил, что Туктамышева не придумала ничего нового, и напомнил о чемпионате мира по прыжкам во Франции, который не оправдал ожидания организаторов.
Однако формат, предложенный Елизаветой, предполагает не только соревнования по прыжкам, но и целый набор различных конкурсов. Главное, всё это должно быть динамично, ярко и ни в коем случае не занудно.
Данки на коньках и Тарасова на льду
Контент шоу всех звёзд может быть самым разнообразным – от очевидных конкурсов по прыжкам и вращениям, до мудрёных эстафет, танцев со зрителями, да хоть прыжков через горящие обручи. Всё что угодно, лишь бы весело и зрелищно! Если уж проводить аналогию с баскетболом, то надо включить в программу и конкурс по данкам. Только представьте Загитову или Медведеву, в прыжке вколачивающих мяч в корзину. Естественно, на коньках. Пример, конечно, за гранью, но фигурное катание в последние годы однозначно нуждается в какой-то дикой бесшабашности.
Кстати, шоу ни в коем случае не обойдётся без сюрпризов, типа появления на льду тренеров и экспертов, например, Этери Тутберидзе или даже Татьяны Тарасовой.
Простор для фантазии безграничен. Главное – придать идее яркую обёртку в виде хорошего уровня организации. Для создания атмосферы крутого спортивного праздника и, опять же, хайпа, надо обязательно привлечь популярного ведущего. На помощь к тому же Транькову можно призвать более мощную артиллерию. Иван Ургант уже занят в баскетболе, но ещё остаются, к примеру, Дмитрий Нагиев, Андрей Малахов или Тина Канделаки. И, да, как же мы забыли про главного спортивного шоумена России! Дмитрий Губерниев – вот, кого не достаёт фигурному катанию. Его участие в Шоу всех звёзд мгновенно обеспечит мероприятию высочайшие рейтинги и поспособствует коммерческому успеху. В современном спорте без этого никуда.
Хочется верить, что в фигурном катании это понимает не только Туктамышева.
- 16 августа 2019
-
18:17
-
17:46
-
16:57
-
16:34
-
15:45
-
15:05
-
13:27
-
11:07
-
09:42
- 15 августа 2019
-
20:06
-
19:08
-
18:23
-
18:10
-
17:39
-
17:31
-
16:50
-
16:31
-
16:02
-
14:32
-
13:55
-
12:34
-
10:29
- 14 августа 2019
-
23:57
-
23:30
-
22:33
-
21:06
-
19:50
-
19:00
-
18:33
-
18:03
-
16:50
-
16:20
-
16:05
-
15:57
-
13:57