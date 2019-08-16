Фигурному катанию нужны новые шоу всех звёзд. Ради зрителей и денег

Популярность фигурного катания в России за последнее время достигла поразительных масштабов. При этом в полной мере конвертировать огромный зрительский интерес в маркетинговый и коммерческий успех у руководителей российского и мирового фигурного катания не получается. Чемпионка мира Елизавета Туктамышева решила взять инициативу в свои руки и выступила с очень любопытной идеей.



Российская фигуристка предложила провести в фигурном катании Звёздный уик-энд по подобию Национальной баскетбольной ассоциации, где подобные мероприятия с различными конкурсами традиционно собирают тысячи болельщиков на трибунах и миллионы – у экранов и мониторов.

Есть ли у этой идеи будущее? И чем предложенный Туктамышевой проект отличается от бесчисленных шоу?

Туктамышева задаёт тренды

Ничего удивительного в том, что смелой задумкой поделилась именно Туктамышева. Елизавета в последнее время стала трендсеттером от фигурного катания. Она не боится экспериментировать и эпатировать публику, ей нравится быть в центре внимания. Один номер с раздеванием под музыку Бритни Спирс чего стоит!

Раздевайся, пока горяча. Туктамышева всё-таки добилась своего Зачем российская фигуристка разделась на льду? Потому что ковать железо надо сейчас, пока оно горячо. И возвращение мужчин тут ни при чём.

Вот и сейчас Лиза открыто говорит о проблеме, которая касается практически всех фигуристов. Возможно, за исключением звёзд уровня Медведевой и Загитовой, хотя и для них дополнительные деньги лишними наверняка не будут. Достаточно вспомнить полный провал организации чемпионата России в Саранске, где для комфорта и отдыха болельщиков со всей страны не было сделано практически ничего.

Большой русский позор. Это «тюрьма» для Медведевой и Загитовой Разве Медведева, Загитова и другие звёзды фигурного катания заслужили такое отношение к себе и виду спорта?

Весело и выгодно

Фигуристы, причём даже успешные и титулованные, в один голос говорят о низких доходах непосредственно от соревнований. Вот и приходится лучшим из лучших в межсезонье вместо отдыха и полноценной подготовки к сезону колесить по всему миру и радовать показательными номерами японскую, американскую и другую публику. Таких шоу – тьма, в том числе и в России. Однако Туктамышева предлагает принципиально новый продукт.



Во-первых, существующим шоу недостаёт «фана» и интерактивности. Иногда спортсмены выдумывают что-то эдакое, типа костюма культуриста от Плющенко или танца стюардессы всё от той же Туктамышевой, но чаще всё отличие показательных программ от соревновательных сводится к мелочам, неинтересным массовой аудитории. Во-вторых, шоу организуют частные компании, забирающие себе львиную долю дохода. По задумке Туктамышевой, организаторами шоу всех звёзд должны стать национальные и международные федерации. Понятно, что и они себя не обидят, но всё-таки такой проект даст большому числу спортсменов значительно поправить материальное положение.

Кто-то против?

Любители фигурного катания на идею спортсменки отреагировали неоднозначно. Многие поддерживают, а кое-кто даже готов идти на такое шоу «на последние деньги». Но есть и те, кто ценит фигурное катание исключительно за целостность программы и к исполнению отдельных элементов относится без интереса.



Разошлись мнения и среди коллег Туктамышевой, хотя в целом её идея пришлась фигуристам по душе. Олимпийский чемпион Максим Траньков готов принять участие в Звёздном уик-энде в качестве тренера или ведущего. Поддержала подругу и Бетина Попова. Тренер Александр Жулин тоже верит в успех подобного проекта, но отмечает, что он принесёт прибыль только при безупречной организации, правильном сценарии и хорошем конферансе. А вот хореограф Илья Авербух настроен скептически. Серебряный призёр Олимпиады заявил, что Туктамышева не придумала ничего нового, и напомнил о чемпионате мира по прыжкам во Франции, который не оправдал ожидания организаторов.



Однако формат, предложенный Елизаветой, предполагает не только соревнования по прыжкам, но и целый набор различных конкурсов. Главное, всё это должно быть динамично, ярко и ни в коем случае не занудно.

Данки на коньках и Тарасова на льду

Контент шоу всех звёзд может быть самым разнообразным – от очевидных конкурсов по прыжкам и вращениям, до мудрёных эстафет, танцев со зрителями, да хоть прыжков через горящие обручи. Всё что угодно, лишь бы весело и зрелищно! Если уж проводить аналогию с баскетболом, то надо включить в программу и конкурс по данкам. Только представьте Загитову или Медведеву, в прыжке вколачивающих мяч в корзину. Естественно, на коньках. Пример, конечно, за гранью, но фигурное катание в последние годы однозначно нуждается в какой-то дикой бесшабашности.



Кстати, шоу ни в коем случае не обойдётся без сюрпризов, типа появления на льду тренеров и экспертов, например, Этери Тутберидзе или даже Татьяны Тарасовой.



Простор для фантазии безграничен. Главное – придать идее яркую обёртку в виде хорошего уровня организации. Для создания атмосферы крутого спортивного праздника и, опять же, хайпа, надо обязательно привлечь популярного ведущего. На помощь к тому же Транькову можно призвать более мощную артиллерию. Иван Ургант уже занят в баскетболе, но ещё остаются, к примеру, Дмитрий Нагиев, Андрей Малахов или Тина Канделаки. И, да, как же мы забыли про главного спортивного шоумена России! Дмитрий Губерниев – вот, кого не достаёт фигурному катанию. Его участие в Шоу всех звёзд мгновенно обеспечит мероприятию высочайшие рейтинги и поспособствует коммерческому успеху. В современном спорте без этого никуда.



Хочется верить, что в фигурном катании это понимает не только Туктамышева.