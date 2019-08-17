Ещё семь россиян отстранены за допинг. У нас снова большие проблемы?

Короткое счастье

Чуть менее месяца назад мы все радовались приятным известиям из Международного олимпийского комитета, который направил России официальное приглашение принять участие в летней Олимпиаде в Токио в 2020 году. Нам вернули флаг, гимн и все права, положенные по закону. Российские болельщики и в особенности российские спортсмены ждали, надеялись и верили. И вот это случилось.



Однако радость была недолгой. Беда пришла из тяжёлой атлетики. Буквально несколько дней назад стало известно, что Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) временно отстранила российских спортсменов Давида Беджаняна, Олега Чена, Руслана Албегова, Егора Климонова и Тиму Туриеву от соревнований на основании расследования предполагаемой допинговой схемы в России. А вчера, 16 августа, пришла информация о ещё семерых российских штангистах. Неужели опять начинается война с МОК и ВАДА?

Понеслась. Механизм по уничтожению российского спорта активирован ВАДА возобновило войну. Пять российских спортсменов уже отстранили, на очереди ещё 300. Об Олимпиаде в Токио можно забыть?

Чемпионка под угрозой

Среди отстранённых Дмитрий Лапиков, Чингиз Могушков, Адам Малигов, Магомед Абуев, Максим Шейко, Надежда Евстюхина и Юлия Коновалова. Все спортсмены отстранены начиная с 16 августа 2019 года. Самой титулованной из них является трёхкратная чемпионка мира (2011, 2013, 2014) Евстюхина.



Отметим также, что это уже не первые проблемы у нашей чемпионки. 18 июня 2016 года Международная федерация тяжёлой атлетики опубликовала список спортсменов, у которых был обнаружен допинг в пробах на Олимпиаде-2008 после процедуры перепроверки. Позже МОК аннулировал результаты Евстюхиной, которая, к слову, тогда стала обладателем бронзовой медали в категории до 75 кг.



Похожая судьба была и у другого тяжелоатлета из списка Дмитрия Лапикова. В Пекине-2008 россиянин, как и Евстюхина, завоевал бронзу, однако позже был дисквалифицирован Международным олимпийским комитетом.

Ещё семеро российских штангистов отстранены на основании данных ВАДА

Опять Родченков. Серьёзно?

К сожалению, да. Речь идёт всё о тех же данных Московской антидопинговой лаборатории, которой руководил Григорий Родченков. И данные, до которых после долгих разбирательств добрались ВАДА и МОК. Их передача была обязательным условием для восстановления РУСАДА в правах. Сложно сказать, было ли готово руководство российского спорта к тому, что порядка 300 спортсменов окажутся под подозрением ВАДА после перепроверки проб Московской лаборатории.



Напомним, что помимо тяжёлой атлетики у России есть проблемы ещё и с биатлоном. В конце июня Александр Печёнкин и Александр Чернышов были дисквалифицированы на четыре года каждый.

ФТАР допускает новые отстранения российских тяжелоатлетов

Новые отстранения реальны

Президент Федерации тяжёлой атлетики России Максим Агапитов честно признался, что последние отстранения наших спортсменов стали для него полной неожиданность. И теперь он не исключает новую волну проблем и отстранений.

«Никакой уверенности, что больше никого из спортсменов не отстранят, нет. Понятия не имею, что было в 2012, 2013 и 2014 годах, отношения к подготовке спортсменов не имел, не руководил федерацией. Это «подарки» из прошлого, предыдущих руководителей федераций. В какой-то степени сюрприз. Мы узнаём о решениях IWF из писем чуть раньше, чем это становится известно всем. Идёт оповещение со стороны IWF, в письмах есть дата, до которой можно подать апелляции. Юристы этим вопросом занимаются».

Ну что, съели? План по устранению России из мирового спорта провалился Россия официально возвращается на Олимпиаду – с флагом и гимном! Но надолго ли?

Спокойствие, только спокойствие

Надо понимать, что всё это отголоски старых проблем. Президент ФТАР прямо сказал, что не занимался подготовкой спортсменов в указанный промежуток времени. То же касается и биатлонных дел Печёнкина и Чернышова.



Но Россия уже понесла наказание за старые грехи сполна. Более того, многие наши спортсмены понесли наказание за то, что не совершали. На это тоже сейчас необходимо указывать руководству нашего спорта. Глобальных оснований для отстранения России от участия в Олимпиаде в Токио у МОК нет. Да и вряд ли там не знали о том, чем грозит перепроверка проб Московской антидопинговой лаборатории. Иначе бы не возвращали нам гимн и флаг и не высылали официальное приглашение.



Понятно, что чем ближе к Токио-2020, тем больше будет попыток наших «друзей» нагнетать обстановку. И здесь надо быть готовыми отбить любой удар.