Худший пловец мира едва не утонул на Олимпиаде. А потом стал тренером сборной

Объявление по радио

Когда спортсмены не оправдывают ожиданий болельщиков, те порой в сердцах восклицают: «Да что вас, по объявлению набрали?» И иногда ответ на этот вопрос бывает положительным.

В один из апрельских дней 2000 года по радио в Малабо, столице Экваториальной Гвинеи, прозвучало сообщение о том, что любой желающий может попасть в олимпийскую сборную по плаванию (которой на самом деле в этой далёкой от больших спортивных побед африканской стране не было). Фишка заключалась в том, что Международный Олимпийский комитет предоставил стране wild-card для участия одного из пловцов в Играх-2000 в Сиднее.



Нужно было решить, кто поедет. Удивительно, но на объявление откликнулся только один (!) желающий. Эрику Муссамбани было 22 года, он умел плавать. Ну как умел – мог перемещаться в воде на короткие дистанции, научился в 12 лет. В общем, он решил рискнуть и не прогадал. Это было первым из череды удивительных событий, прославивших его на весь мир.

Тренировки по выходным

До Олимпиады в Сиднее оставалось всего пять месяцев. Нужно было где-то тренироваться. Это можно было делать на море или реке, а также в бассейне. Но специализированных, 50-метровых олимпийских бассейнов в Экваториальной Гвинее никогда не было!



6 мая 2000 года впервые в своей жизни Эрик Муссамбани провёл тренировку в бассейне. Поддержку олимпийцу оказал отель «Урека», в котором был 13-метровый бассейн без размеченных дорожек. Да и зачем они постояльцам гостиницы?



Муссамбани тренировался самостоятельно. Эрик мог заниматься в бассейне только в течение двух часов в выходные. И за один заплыв мог преодолеть только 52 метра – туда и обратно по два раза. Ни о каком тренере речь даже не шла. Только непосредственно в Сидней страна отправила не только смелого пловца, но и тренера. Они добирались до олимпийской столицы трое суток.

Олимпийский антирекорд и овации

Лишь в Сиднее Эрик впервые увидел 50-метровый бассейн. Самое интересное, что он до момента квалификационного заплыва думал, что ему предстоит проплыть именно 50 метров, и всё. Но накануне старта тренер сказал, что квота была выделена на дистанцию вдвое длиннее, и в квалификации ему предстоит плыть с соперниками из Нигера и Таджикистана.

Соперники Муссамбани, одетые в модные и дорогие плавательные костюмы, но толком не знающие правил, не дождались стартового пистолета. Они прыгнули в воду раньше и были дисквалифицированы. Муссамбани, на котором были обыкновенные плавки, остался один. Ему нужно было проплыть за 1 минуту и 10 секунд, чтобы пройти в общую сетку.



Но для любителя, который начал плавать в бассейне лишь четыре месяца назад, это было невыполнимо. Муссамбани более-менее нормально проплыл половину дистанции, а после поворота началось что-то невообразимое. Он едва поднимал руки и бил ими по воде. Было полное ощущение, что Эрик может утонуть. Но он доплыл и коснулся бортика.

Время Муссамбани – 1.52,72 официально стало худшим результатом в истории плавания вольным стилем на 100 м. Можно сказать – фрик, которому на Олимпиаде нечего делать. А можно сказать, что человек боролся за свою мечту и доказал, что ничего невозможного нет.



После своего исторического заплыва необычный пловец, получивший прозвище Угорь, дал около сотни интервью различным изданиям. Даже победитель на дистанции 100 м вольным стилем голландец Питер ван ден Хугенбанд, обыгравший самого Александра Попова и установивший новый мировой рекорд, такого внимания не удостоился.

Инженер, тренер, символ

Выступление на Олимпиаде-2000 помогло Муссамбани уехать на учёбу в университет в Валенсии, где он получил профессию инженера в сфере IT. Занятия плаванием Эрик не забросил. Свой результат на стометровке кролем он улучшил почти на минуту – выплывал из 56 секунд. Это просто здорово для любителя. Он рассказывал, что отсмотрел множество заплывов Александра Попова и старался походить на своего кумира.



Эрик уже без всяких квот от МОК претендовал на участие в Олимпиаде-2004 в Афинах. Но МИД Экваториальной Гвинеи по каким-то причинам не пустил своего героя на Игры. Потом говорили об ошибке с визой, но сам спортсмен уверен – всё было подстроено. И мир не увидел, какого прогресса он добился за четыре года.



Муссамбани вернулся на родину, стал работать по специальности, а по вечерам трижды в неделю тренировал пловцов. Он стал главным тренером сборной Экваториальной Гвинеи, где были построены два олимпийских бассейна. А для всего мира он остался символом: современным олицетворением фразы Пьера де Кубертена о том, что главное не победа, а участие.