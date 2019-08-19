Российские борцы недосчитались золота на первенстве мира. Сдаём позиции?

В Таллине завершилось первенство мира по спортивной борьбе среди юниоров. Сборная России в трёх видах борьбы завоевала 21 медаль: шесть золотых, семь серебряных и восемь бронзовых. В прошлом году в Трнаве результаты были чуть лучше, да и золота было чуть больше. Но ведь и состав был другой.
Четыре золота вместо двух
В прошлом году борцы греко-римского стиля в Словакии завоевали семь наград, но в финалы вышли всего в двух категориях и одержали две победы. Ещё пять наград были бронзовыми. На этот раз греко-римляне по общему количеству медалей выступили в соответствии с прошлогодним графиком, но в качестве сильно прибавили.
В финалы вышли сразу шестеро российских «классиков», четверо из которых одержали победы. Анвар Аллахьяров победил в категории до 55 кг. В нынешнем сезоне он стал серебряным призёром первенства Европы и взял бронзу на взрослом чемпионате России. В Таллине в зрелищном финале он победил азербайджанца Заура Алиева.
После пропущенного приёма россиянин уступал четыре очка, но к концу первого периода уже вёл 5:4, а во втором сумел воспользоваться секундной расслабленностью Алиева, который взвинтил скорость и владел инициативой. Аллахьяров тушировал соперника.
В весе до 63 кг Абу-Муслим Амаев в финале поборол грузина Лери Абуладзе, а Илья Ермоленко в весе до 87 кг был сильнее ещё одного представителя Грузии Георгия Кацанашвили. Ещё одну золотую медаль принёс российской команде Сергей Степанов в весе до 72 кг, победивший азербайджанца Улву Ганизаде.
Свои финалы соперникам из Ирана и Венгрии проиграли Дамир Рахимов (77 кг) и Ауес Гонибов (82 кг). Бронзу в категории до 60 кг завоевал Георгий Тибилов.
Российская команда уверенно победила и в командном зачёте, опередив борцов из Ирана и Турции на 36 и 40 очков, соответственно.
Командный кубок
Российские вольники также сильно провели турнир, завоевав восемь медаль. Без наград российская команда осталась только в категориях до 74 и 97 кг. Давид Бетанов проиграл в схватке за бронзу, а Асланбек Газзаев уступил в утешительной схватке.
Командный зачёт сборная России выиграла уверенно, на 48 очков опередив сборную США. Но если сравнивать с прошлогодним выступлением, то в Словакии было пять золотых наград, сейчас – две. Чемпионами мира стали Ахмад Ташухаджиев (79 кг) и Алан Багаев (92 кг). Интересно, что на прошлом чемпионате мира в этих категориях у России не было наград.
Финальные схватки проиграли Курбан Шираев (65 кг) и Алик Шебзухов (86 кг). Шебзухов в финале против индуса Дипака Пуния вёл 2:0, но пропустил бросок на два балла. Соперник получил золото по последнему действию. Бронзовые награды завоевали Ахмед Идрисов (57 кг, в прошлом году был чемпионом мира), Алик Хадарцев (61 кг), Алан Кудзоев (70 кг), Ален Хубулов (125 кг).
Японки вне конкуренции
В женской борьбе сборная России в командном зачёте стала второй, завоевав шесть наград – три серебряных и три бронзовых. Если сравнивать с Трнавой-2018, тогда у российских спортсменок было восемь медалей – золотая, две серебряных и пять бронзовых.
Серебро в Таллине на счету Дарьи Хвостовой (50 кг), Екатерины Вербиной (55 кг) и Евгении Захарченко (72 кг), бронзу завоевали Мария Тюмерекова (53 кг), Мария Лачугина (62 кг) и Ханум Велиева (68 кг). В прошлом году Велиева в своей категории была чемпионкой.
Стоит отметить выступление сборной Японии – восемь побед в восьми финалах и две бронзовые награды. Представители японской школы женской борьбы выступили феноменально. Интересно, что одной золотой награды японок лишила Екатерина Вербина, поборовшая Саки Игараси. Жаль, что в финале россиянка уступила польке Патрисии Жиль.
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