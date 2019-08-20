Золото с того света. Чемпионка «воскресла», чтобы снова выиграть Олимпиаду

Подвиг американки Бетти Робинсон на Олимпиаде 1936 года в Берлине остался почти незамеченным за фантастическим выступлением Джесси Оуэнса. Ещё бы, темнокожего бегуна из Америки приветствовал сам Адольф Гитлер. Но история этой спортсменки не менее удивительна. Перед Олимпиадой она была на грани смерти. Да что там на грани – её уже посчитали мёртвой и отправили в морг. Но Бетти воскресла, чтобы выиграть золото ещё раз.

Чернокожий атлет, унизивший Гитлера История Джесси Оуэнса – бегуна, который на Олимпиаде в фашистском Берлине публично унизил Гитлера, а на родине не смог снять номер в отеле.

Уходящий поезд

Бетти Робинсон была дочерью банкира. Семья жила в городке Ривердейл, пригороде Чикаго, а сама Бетти училась в школе в Торнтоне, куда нужно было ездить на поезде.



Именно поезд круто поменял судьбу 16-летней девчонки. В марте 1928 года она задержалась в школе и поняла, что до времени отправления поезда осталось совсем мало времени. Робинсон бросилась сначала на станцию, а затем уже за уходящим поездом.

Из вагона за её забегом наблюдал учитель естествознания Чарльз Прайс, бывший бегун, который тренировал в школе мальчишек-легкоатлетов. Потом он рассказывал, что был абсолютно уверен – Бетти не сможет догнать поезд и вскочить в вагон. Однако девушка не просто догнала уходящий состав, а по счастливой случайности оказалась в одном вагоне с Прайсом.



Тогда же учитель предложил ей немного потренироваться, чтобы понять, на что она способна. Сначала был забег по коридору школы, а потом уже по стадиону. Прайс не поверил показаниям секундомера, но Робинсон и ещё раз пробежала невероятно быстро. В его руках оказался настоящий бриллиант.

Золотой забег

Всего за три месяца Прайс подготовил Бетти к отборочным соревнованиям на Олимпиаду-1928 в Антверпене. Именно на тех Играх женщин впервые допустили к легкоатлетическому турниру. Прежде барон Пьер де Кубертен считал, что потеющие на глазах десятков тысяч женщины – совсем не эстетическое зрелище. Они должны сидеть на трибунах и награждать аплодисментами мужчин, которые демонстрируют мужество, силу и скорость. Они могут стрелять из лука или плавать. Но не бежать, прыгать или метать.



В общем, 16-летняя Бетти отобралась в Антверпен в качестве второго номера сборной США. Но уже на соревнованиях она стала единственной американкой, которой удалось пробиться в финал бега на 100 м. Правда, о победе Робинсон даже не задумывалась. Золото безоговорочно отдавали канадке Фанни Розенфельд. Да ещё и Робинсон взяла на финал две левых беговых туфли – в гостиницу пришлось срочно отправлять посыльного, чтобы принёс правую.

Розенфельд, казалось, и выиграла финальный забег. Во всяком случае, именно её стали чествовать в своей команде, побрасывать вверх. А Бетти Робинсон была невероятно счастлива второму месту. Но когда объявили итоговые результаты, она долго не могла поверить – 12,2 секунды, на 0,2 с быстрее мирового рекорда. И первое место!

Детка на грани смерти

В США Бетти Робинсон вернулась героем. Её прозвали Детка. Газеты писали про невероятную девушку, которая стала чемпионкой, начав заниматься бегом всего за несколько месяцев до этого.



Интервью, приёмы, подарки. Сам генерал Дуглас Макартур, президент НОК США, чествовал Бетти. В Чикаго её встретили 20 тысяч человек. Потом, конечно, все восторги постепенно схлынули, а Робинсон приступила к подготовке к домашним Играм-1932 в Лос-Анджелесе.



Она набрала великолепную форму, но за год до Олимпиады случилась катастрофа. Бетти приняла предложение двоюродного брата Уилла полетать на биплане. И 28 июня 1931 года полёт закончился страшным падением в болото с высоты 200 метров.



Свидетелей полёта и падения было достаточно много, поэтому пострадавших обнаружили очень быстро. Уилл был жив и с переломами двух ног госпитализирован. Бетти сочли мёртвой. У неё были открытые переломы ноги и руки, разбита голова, сама спортсменка была без сознания.

Один из спасателей положил тело чемпионки в багажник своей машины и отвёз в местный дом престарелых, где располагалась больница для малоимущих, и работал его друг-гробовщик. Гробовщик и обнаружил, что девушку нужно не хоронить, а лечить. Но газеты уже написали, что Детка находится при смерти, а если выживет, то останется парализованной.



Врачи сделали всё, что было возможно. Левую ногу Робинсон собрали буквально по частям. 11 недель она провела в больнице, потом некоторое время была прикована к инвалидной коляске. Но выкарабкалась. Она не просто выжила, а начала ходить. А потом и бегать.

Фото: loc.gov

Золото на глазах Гитлера

И не просто бегать, а постепенно возвращаться на высокий уровень. Конечно, про Олимпиаду в Лос-Анджелесе пришлось забыть. Но Робинсон думала о том, как попасть в Берлин.



Восстановления после почти смертельных травм оказалось недостаточно. Из-за экономического кризиса многие спортсмены вынуждены были искать средства на поездку в столицу Германии самостоятельно. В том числе и Робинсон. К тому времени её отец лишился работы в банке, у семьи была очень сложная ситуация. Бетти продала все подарки за Олимпиаду-1932, кроме золотой медали, устроилась продавщицей в ближайший магазин, и необходимую сумму нашла.



Проблема была и в том, что Бетти не могла больше принимать низкий старт. Её левое колено не могло функционировать полноценно, а левая нога была на полдюйма короче правой. Но бежала она по-прежнему очень быстро, в четвёрку лучших в стране входила, и тренерский штаб сборной США по лёгкой атлетике включил её в состав эстафеты.

Бетти Робинсон бежала третий этап в своей команде. Казалось, что с мечтой о золотой медали ей и подругам по команде придётся распрощаться, но Ильзе Дёрфельдт, финишёр сборной Германии, которой оставалось лишь не растерять большое преимущество, уронила эстафетную палочку. Хелен Стивенс, принявшая эстафету от Робинсон, умчалась к золоту на глазах Гитлера.

Это была шикарная победа, но на той Олимпиаде был и Джесси Оуэнс. Его невероятное выступление заслонило всё. На параде олимпийцев в Нью-Йорке Оуэнс ехал на первой машине, а Робинсон и её подруги по эстафетной команде – на второй.



После Олимпиады в Берлине Бетти «Детка» Робинсон завершила карьеру. Она была хронометристом и судьёй на соревнованиях по лёгкой атлетике, а в американских газетах больше обсуждали не её потрясающую историю в спорте, а то, как Робинсон скоропалительно выскочила замуж за лифтёра, а через месяц развелась. Второй брак был более удачным: Бетти вышла замуж за бизнесмена Ричарда Шварца в 1939-м, родила сына и дочь и дожила до 87 лет.