Не без экстрима. Как прошла Санкт-Петербургская парусная неделя – 2019

В Санкт-Петербурге завершилась одна из старейших регат России – Санкт-Петербургская парусная неделя. Регата берёт начало в 1898 году, а её протяжённость составляет более 300 миль. За неделю экипажи прошли по впечатляющему маршруту: Санкт-Петербург – Кронштадт – Сосновый Бор – остров Гогланд – Выборг – Приморск – Санкт-Петербург.

Участники соревновались в нескольких зачётных группах: ORC, «Таурус», «Четвертьтонник», «Л-6» и «Картер-30». Всего стартовали 33 экипажа. Две самые многочисленные группы участников регаты – «шестёрки» и ORC – насчитывали по 13 вымпелов. В рамках парусной недели также прошёл Чемпионат России в классе «Крейсерская яхта «Л-6». Если в прошлом году в регате было два класса яхт (Л-6 и ORC), то в этом году к ним добавились яхты класса «Таурус», «Картер 30» и «Четвертьтонники». При этом в 2019-ом бортов больше, чем в 2018 году, почти в два раза.

Впервые за всю историю регаты на старт вышла иностранная лодка. Финская «Анастасия II» (зачётная группа ORC) прошла все этапы соревнований и заняла призовое место в своей группе, составив очень серьезную конкуренцию яхтсменам из Санкт-Петербурга.

Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга

«Для нас это настоящая сенсация. Самое главное, что они не просто прошли всю дистанцию, а побывали на острове Гогланд, оперативно получив все необходимые разрешения. Экипаж планирует быть на регате, скорее всего, и в следующем году. Мы надеемся, что это будет не единственная иностранная лодка, и что мы сможем привлечь не только финских, а ещё эстонских гонщиков. Также мы рассчитываем, что в следующем году на старт выйдет больше бортов», – поделился председатель оргкомитета регат Санкт-Петербургская Парусная неделя и Чемпионат России в классе «Крейсерская яхта «Л-6» Борис Фрейман.

В этом году прошло девять этапов регаты: длинные переходы и динамичные прибрежные гонки. Не все участники прошли полный маршрут парусной недели, «Четвертьтонники» были только на этапах Санкт-Петербург – Кронштадт и Кронштадт – Сосновый Бор. Жемчужина соревнований – гонка вокруг острова Гогланд. Экипажи огибали его в условиях слабого ветра, что позволило в полной мере насладиться красотой этого уникального балтийского острова.

Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга

Гонка в городе Выборг стала самой напряжённой и динамичной. Она прошла практически в экстремальных погодных условиях. Скорость ветра составляла 18 узлов, на порывах – до 30, а маршрут проходил среди многочисленных островов и камней. На старте столкнулись две яхты класса «Л-6». Яхта «Варяг» нарушила правила расхождения и не уступила яхте «Ника», у которой было преимущество. «Варяг» врезался в корму «Нике», в результате яхта на какое-то время потеряла управление и развернулась на 180 градусов. Обе лодки получили повреждения, но продолжили соревноваться и прошли все этапы.

Самая напряжённая борьба на этой регате была именно среди монотипных «шестёрок», позиции в турнирной таблице менялись после каждого этапа. Неизменными лидерами всю гонку оставались яхты «Ника» и «Лена», которые боролись за первое место. Перед финальным этапом их разделяли всего 0,14 балла. На последнем этапе «Лена» вырвалась вперёд, что позволило ей стать победителем чемпионата России в «Крейсерско-гоночном классе яхт «Л-6» и быть первой в своей зачетной группе на XXIII Санкт-Петербургской Парусной Неделе.

Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга

«Соперники сражались до последнего. Мы пытались дожать яхту «Ника», – рассказал член команды яхты «Лена» Сергей Банделиков. – Они молодцы, боролись до последнего, но на последнем этапе мы оказались быстрее и объехали их».

Серебро по итогам Чемпионата России в «Крейсерско-гоночном классе яхт Л-6» у яхты «Ника», бронза – у «Амура». Церемония награждения победителей и призёров соревнований прошла на линейном корабле «Полтава» в Яхт-клубе Санкт-Петербурга.

Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга

Результаты Санкт-Петербургской парусной недели:



Зачетная группа ORC

1. «Фрегат», 2. «Мир», 3. «Анастасия II»

Зачетная группа «Таурус»

1. «Фрегат», 2. «Марго»

Зачетная группа «Четвертьтонник»

1. «Фиджи», 2. «Туулелау»

Зачетная группа «Картер-30»

1. «Горн»