Начал побеждать, чтобы покормили. Удивительная жизнь великого Усейна Болта

Десять лет назад Болт навсегда изменил мир. А мы до сих пор много о нём не знаем.

Ямайский спринтер Усэйн Болт не выступает уже два года, но всё ещё остаётся самым популярным легкоатлетом планеты. И пока не видно того, кто мог бы хотя бы приблизиться к его известности. 21 августа Усэйну Болту исполняется 33 года.



У Болта восемь золотых олимпийских медалей и два сумасшедших действующих мировых рекорда – 9,58 секунды на 100 метров и 19,19 – на 200 метров. Эти факты отлично знакомы даже тем, кто следит за лёгкой атлетикой от случая к случаю. Однако множество любопытных и удивительных подробностей жизни ямайской Молнии до сих пор известны только самым преданным фанатам.

Вечно второй

Болт родился в деревне Шервуд-Контент и с самого детства любил бегать. По воспоминаниям родителей, он никогда не стоял или ходил, а всё время бегал. Отца Усэйна эта особенность мальчика настораживала, но диагноза гиперактивность на Ямайке тогда не существовало. Интересно, что в школе Болт не был самым быстрым, постоянно проигрывая одному и тому же однокласснику. Учитель решил, что парню не хватает мотивации, и как-то пообещал накормить Усэйна ужином, если тот выиграет. Разумеется, победа не заставила себя ждать.

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Кумир из Пакистана

Несмотря на любовь к бегу, первым видом спорта для Болта стал крикет. Его называли одной из главных надежд сборной Ямайки, а сам Усэйн отчаянно болел за команду Пакистана. Его кумиром был пакистанский спортсмен Вакар Юнис. Уже в ранге суперзвезды лёгкой атлетики Болт не раз встречался с Юнисом и даже играл вместе с ним в выставочных матчах.

Провал на Олимпиаде

На одну из тренировок по крикету пришёл тренер по лёгкой атлетике, отметивший у Болта потрясающие спринтерские качества. Усэйн начал бегать дистанции от 100 до 1500 метров, но вскоре сосредоточился на 200-метровке. Ещё по юниорам ямаец выбегал из 20 секунд и был признан лучшим молодым спортсменом мира по версии IAAF. На свою первую Олимпиаду в Афинах 18-летний легкоатлет отправился с хорошими шансами на финал, но из-за последствий травмы завершил борьбу уже в предварительной стадии.

Судьбоносное пари

Первый большой успех пришёл к Болту на Олимпиаде в Пекине. Он приехал в столицу Китая в ранге абсолютного фаворита, и это притом, что до этого ни разу не выигрывал чемпионат мира, а на дистанции 100 метров стал серьёзно тренироваться лишь за полгода до Игр. Тренер Гленн Миллс видел у Болта потенциал в беге на 400 метров, но сам спортсмен наотрез отказывался выступать на этой дистанции. В итоге Миллс сказал, что позволит Усэйну бегать 100-метровку, если тот выбежит из 10,30 секунд. Сказано – сделано. Болт выиграл забег с результатом 10,03 секунды, а уже через полгода стал олимпийским чемпионом на 100-метровке.

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1000 наггетсов

На Олимпиаде в Пекине Болт боялся есть китайскую еду, поэтому питался исключительно наггетсами. В день он съедал до пяти порций, то есть 100 штук, а всего за время Игр он поглотил около 1000 куриных кусочков в панировке. Болт шутил, что за это ему стоило дать ещё одну золотую медаль, четвёртую по счёту. В целом Усэйн любит традиционную ямайскую кухню и фаст-фуд, с которым познакомился только в подростковом возрасте на соревнованиях в Европе. Именно тогда, в 14 лет, Болт впервые попробовал газировку.

Поражение от принца

В марте 2012 года, за несколько месяцев до Олимпиады в Лондоне, Болт принял вызов от принца Гарри, который посетил Ямайку в рамках международного тура от имени своей бабушки, королевы Елизаветы II. Принц вышел на дорожку в футболке с надписью Jamaica и, заставив конкурента отвлечься, рванул вперёд. Справедливости ради, стоит отметить, что Усэйн даже не пытался обогнать наследника престола. В 2016 году принц Гарри предложил Болту повторить забег, но их новая встреча пока не состоялась.

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Критика на родине

Усэйн Болт после Олимпиады в Пекине стал самым знаменитым представителем Ямайки. На родине им не только гордились, но и критиковали. В 2009 году Болт, известный любовью к быстрым и дорогим автомобилям, попал в очередную аварию и чудом не пострадал. Тогда жители Ямайки даже создали петицию с требованием отобрать у спринтера водительские права как минимум до Олимпиады в Лондоне. А спустя несколько лет Болт вновь испытал давление общественности. На этот раз поводом стал его роман с моделью Любикой Словак. Сказалось ли это на поведении легкоатлета, точно неизвестно, но спустя несколько месяцев пара рассталась.

Фото: Mark Dadswell/Getty Images

Его богатство

Болт завершил карьеру после неудачного для него чемпионата мира 2017 года. Если результаты спортсмена с 2009 года не росли, то вот его благосостояние постоянно улучшалось. Эксперты оценивают состояние Болта в промежутке от $ 200 до $250 млн. Он регулярно входил в списки самых богатых спортсменов мира, причём часто был там единственным атлетом не из тенниса, баскетбола, футбола и гольфа. Бренд «Усэйн Болт» настолько популярен, что будет приносить деньги его обладателю ещё долгие годы.

Футбольные мечты

Уже по окончании карьеры Болт смог воплотить свою мечту и заняться футбольной карьерой. Давний поклонник «Манчестер Юнайтед» в феврале 2018 года прошёл просмотр в «Боруссии», а летом того же года провёл товарищеский матч за норвежский футбольный клуб «Стремсгодсет». Спустя несколько месяцев бегун попытался применить футбольные навыки в Австралии и даже забил два гола за команду «Сентрал Кост Меринерс». Однако подписывать профессиональный контракт на скромных условиях Болт отказался, и на этом история закончилась.

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Памятники рукотворные

В мире не так много спортсменов, по отношению к которым термин живая легенда не выглядит преувеличением. Усэйн Болт – однозначно в их числе. Этот парень с Ямайки ещё долго будет ассоциироваться с невероятной скоростью. Ему при жизни установили уже несколько памятников. На родине бронзовый Болт на себя особо не похож, а в Бирмингеме легкоатлет из деревянных прутьев «стреляет» из фирменного лука в другую сторону. Самой известной и, пожалуй, удачной, получилась скульптура немецкого музыканта и скульптора Виты Клевера. На создание памятника из болтов, который теперь украшает немецкую столицу, его вдохновили мировые рекорды Болта на чемпионате мира в Берлине.



На днях им исполнилось десять лет!