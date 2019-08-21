Начал побеждать, чтобы покормили. Удивительная жизнь великого Усейна Болта

Ямайский спринтер Усэйн Болт не выступает уже два года, но всё ещё остаётся самым популярным легкоатлетом планеты. И пока не видно того, кто мог бы хотя бы приблизиться к его известности. 21 августа Усэйну Болту исполняется 33 года.
У Болта восемь золотых олимпийских медалей и два сумасшедших действующих мировых рекорда – 9,58 секунды на 100 метров и 19,19 – на 200 метров. Эти факты отлично знакомы даже тем, кто следит за лёгкой атлетикой от случая к случаю. Однако множество любопытных и удивительных подробностей жизни ямайской Молнии до сих пор известны только самым преданным фанатам.
Вечно второй
Болт родился в деревне Шервуд-Контент и с самого детства любил бегать. По воспоминаниям родителей, он никогда не стоял или ходил, а всё время бегал. Отца Усэйна эта особенность мальчика настораживала, но диагноза гиперактивность на Ямайке тогда не существовало. Интересно, что в школе Болт не был самым быстрым, постоянно проигрывая одному и тому же однокласснику. Учитель решил, что парню не хватает мотивации, и как-то пообещал накормить Усэйна ужином, если тот выиграет. Разумеется, победа не заставила себя ждать.
Кумир из Пакистана
Несмотря на любовь к бегу, первым видом спорта для Болта стал крикет. Его называли одной из главных надежд сборной Ямайки, а сам Усэйн отчаянно болел за команду Пакистана. Его кумиром был пакистанский спортсмен Вакар Юнис. Уже в ранге суперзвезды лёгкой атлетики Болт не раз встречался с Юнисом и даже играл вместе с ним в выставочных матчах.
Провал на Олимпиаде
На одну из тренировок по крикету пришёл тренер по лёгкой атлетике, отметивший у Болта потрясающие спринтерские качества. Усэйн начал бегать дистанции от 100 до 1500 метров, но вскоре сосредоточился на 200-метровке. Ещё по юниорам ямаец выбегал из 20 секунд и был признан лучшим молодым спортсменом мира по версии IAAF. На свою первую Олимпиаду в Афинах 18-летний легкоатлет отправился с хорошими шансами на финал, но из-за последствий травмы завершил борьбу уже в предварительной стадии.
Судьбоносное пари
Первый большой успех пришёл к Болту на Олимпиаде в Пекине. Он приехал в столицу Китая в ранге абсолютного фаворита, и это притом, что до этого ни разу не выигрывал чемпионат мира, а на дистанции 100 метров стал серьёзно тренироваться лишь за полгода до Игр. Тренер Гленн Миллс видел у Болта потенциал в беге на 400 метров, но сам спортсмен наотрез отказывался выступать на этой дистанции. В итоге Миллс сказал, что позволит Усэйну бегать 100-метровку, если тот выбежит из 10,30 секунд. Сказано – сделано. Болт выиграл забег с результатом 10,03 секунды, а уже через полгода стал олимпийским чемпионом на 100-метровке.
1000 наггетсов
На Олимпиаде в Пекине Болт боялся есть китайскую еду, поэтому питался исключительно наггетсами. В день он съедал до пяти порций, то есть 100 штук, а всего за время Игр он поглотил около 1000 куриных кусочков в панировке. Болт шутил, что за это ему стоило дать ещё одну золотую медаль, четвёртую по счёту. В целом Усэйн любит традиционную ямайскую кухню и фаст-фуд, с которым познакомился только в подростковом возрасте на соревнованиях в Европе. Именно тогда, в 14 лет, Болт впервые попробовал газировку.
Поражение от принца
В марте 2012 года, за несколько месяцев до Олимпиады в Лондоне, Болт принял вызов от принца Гарри, который посетил Ямайку в рамках международного тура от имени своей бабушки, королевы Елизаветы II. Принц вышел на дорожку в футболке с надписью Jamaica и, заставив конкурента отвлечься, рванул вперёд. Справедливости ради, стоит отметить, что Усэйн даже не пытался обогнать наследника престола. В 2016 году принц Гарри предложил Болту повторить забег, но их новая встреча пока не состоялась.
Критика на родине
Усэйн Болт после Олимпиады в Пекине стал самым знаменитым представителем Ямайки. На родине им не только гордились, но и критиковали. В 2009 году Болт, известный любовью к быстрым и дорогим автомобилям, попал в очередную аварию и чудом не пострадал. Тогда жители Ямайки даже создали петицию с требованием отобрать у спринтера водительские права как минимум до Олимпиады в Лондоне. А спустя несколько лет Болт вновь испытал давление общественности. На этот раз поводом стал его роман с моделью Любикой Словак. Сказалось ли это на поведении легкоатлета, точно неизвестно, но спустя несколько месяцев пара рассталась.
Его богатство
Болт завершил карьеру после неудачного для него чемпионата мира 2017 года. Если результаты спортсмена с 2009 года не росли, то вот его благосостояние постоянно улучшалось. Эксперты оценивают состояние Болта в промежутке от $ 200 до $250 млн. Он регулярно входил в списки самых богатых спортсменов мира, причём часто был там единственным атлетом не из тенниса, баскетбола, футбола и гольфа. Бренд «Усэйн Болт» настолько популярен, что будет приносить деньги его обладателю ещё долгие годы.
Футбольные мечты
Уже по окончании карьеры Болт смог воплотить свою мечту и заняться футбольной карьерой. Давний поклонник «Манчестер Юнайтед» в феврале 2018 года прошёл просмотр в «Боруссии», а летом того же года провёл товарищеский матч за норвежский футбольный клуб «Стремсгодсет». Спустя несколько месяцев бегун попытался применить футбольные навыки в Австралии и даже забил два гола за команду «Сентрал Кост Меринерс». Однако подписывать профессиональный контракт на скромных условиях Болт отказался, и на этом история закончилась.
Памятники рукотворные
В мире не так много спортсменов, по отношению к которым термин живая легенда не выглядит преувеличением. Усэйн Болт – однозначно в их числе. Этот парень с Ямайки ещё долго будет ассоциироваться с невероятной скоростью. Ему при жизни установили уже несколько памятников. На родине бронзовый Болт на себя особо не похож, а в Бирмингеме легкоатлет из деревянных прутьев «стреляет» из фирменного лука в другую сторону. Самой известной и, пожалуй, удачной, получилась скульптура немецкого музыканта и скульптора Виты Клевера. На создание памятника из болтов, который теперь украшает немецкую столицу, его вдохновили мировые рекорды Болта на чемпионате мира в Берлине.
На днях им исполнилось десять лет!
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