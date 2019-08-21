Против побед России подали петицию. Особенно старается Украина

Россиянки слишком хороши

Победы в художественной гимнастике давно стали яркой особенностью российского спорта. Наши девушки приносили и приносят стране медали чемпионатов мира и Олимпийских игр. А за всем этим стоит тяжелейший труд, слёзы и травмы. Если не верите, посмотрите фильм «За пределом» про нашу чемпионку Маргариту Мамун.



Но, очевидно, не всем нравится доминирование России в этом виде спорта. На днях была создана петиция в адрес Международной федерации гимнастики. Главный мотив – пересмотр правил, который позволит сделать судейство более честным и объективным. Формальным поводом стала победа России в групповом многоборье на этапе Кубка вызова в Минске 17 августа. Россиянки не просто заняли первое место, но и получили роскошные баллы: 29,200 за упражнения с мячами и 29,850 – с обручами и булавами. В итоге получилась великолепная сумма – 59,050.

Интересно, что на следующий день, когда наши девушки остались без золота в других видах программы в групповых упражнениях, никто претензий к судейству не выдвигал. Неужели это случайное совпадение?

Кто создатель петиции

Этого человека зовут Эрик Мойерс, и он давно варится в судейском деле в художественной гимнастике. В частности, он был одним из информаторов американского издания The New York Times, когда то расследовало крупный коррупционный скандал в гимнастике. В 2013 году более 60 человек подозревались в подтасовке результатов экзаменов для получения лицензии на судейскую деятельность в художественной гимнастике.



Под подозрение были абитуриенты из России, Испании, Румынии, Болгарии. В частности, сообщалось, что на экзаменах в Москве 114 ответов были изменены при прохождении тестов. Мойерс уже тогда говорил о том, что гимнастика больна «с ног до головы».

Какие страны поддержали петицию

В первую очередь, речь идёт об Украине и Болгарии – главных соперниках России. Федерация художественной гимнастики Украины даже выложила пост в социальной сети, где выразила недовольство системой оценок и попросила пересмотра правил.

Судья международной категории из Украины Лидия Виноградова в своём блоге жёстко прошлась по судейству на Кубке вызова в Минске после невыхода Украины в финал соревнований.



«Украинские девушки выступили отлично, но потом мы получаем оценки. И Украина внезапно оказывается в конце списка. А Болгария, которая выполнила свою программу идеально, оказывается ниже стран, которые совершили множество ошибок».



Смешно, что Виноградова написала про страны, которые опередили Болгарию, во множественном числе. Потому что Болгария заняла второе место, а единственной страной, которая её опередила, была Россия. Выглядит это, прямо скажем, глупо.

«Несколько человек решают судьбы целых стран»

Украинский тренер Нина Ересько практически повторила мысль Виноградовой. И опять были слова про «страны», которые совершили огромное количество ошибок, но оказались впереди. Видимо, просто кидать обвинения в пустоту не так страшно, как попробовать высказать их в лицо.



«Кто-то делает кучу помарок и всё равно каким-то образом получает высокие оценки. Причём они выше не на десятые, а на целые баллы. Несколько человек решают судьбы целых стран, гимнасток и их тренеров. Это отрицательно влияет на будущее художественной гимнастики».

Наталья Радченко, выступавшая за Украину по юниорам, также не осталась в стороне от горячей темы и высказалась в своей социальной сети.



«Как знают многие любители и профессионалы, вчера на Кубке вызова в Минске произошёл (очередной) скандал в судействе, на этот раз групповых упражнений. Сборная Болгарии стала второй, хотя выполнила свое упражнение безошибочно, а сборная Украины, совершив одну ошибку, вообще не прошла в финал. По этому поводу сразу же высказалась Илиана Раева на своей странице в «Фейсбуке», назвав судейство «стыдом» и «позором».

«Срам и позор»

А вот то самое высказывание, о котором говорила Радченко. Чемпионка мира 1979 года из Болгарии Илиана Раева резко отреагировала на победу России в групповом многоборье.



«Срам и позор. Соревнования в Минске стали синонимом бесчестия для судей! После вчерашнего беспредела сегодня всё продолжилось. Некоторое время назад я написала письмо в Международную федерацию гимнастики, где подробно указала на все ошибки и факты. В итоге мы пришло что-то непонятное в ответ, что не удовлетворяло интересам болгарской сборной. Правила равны не для всех?»

Почему никто не жаловался после неудачи России?

Но все эти претензии удивительным образом исчезли в последний день соревнований в Минске, когда россиянки заняли второе место в групповых упражнениях с пятью мячами и восьмое место в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав. Эксперты почему-то не выложили новых постов с претензиями в адрес судей после побед Италии и Болгарии.



Так чем же действительно недовольны соперницы? Судейством или яркими победами России?



И что делать с уже подписанной петицией?