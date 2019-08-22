Судья своим телом выбил велосипед. Его геройский прыжок спас спортсменов. Видео

Что произошло

Работа судей, стюардом и других сотрудников на спортивных мероприятиях зачастую не ценится должным образом. Но то, что случилось на прошлой неделе на чемпионате Франции по велоспорту на треке, должно хоть немного помочь обратить внимание на тех, кто делает шоу возможным. И помогает избежать трагедий, как бы громко это ни звучало.

С 10 по 17 августа спортсмены соревновались на велодроме «Сан Кентен» в рамках национального первенства. На первом круге одной из дистанции два велогонщика столкнулись и упали на самом краю трассы – месте, где проходит одна из траекторий движения всего пелотона. Гонщики не сразу смогли покинуть место происшествия. Один из них всё-таки смог это сделать, а другой остался лежать на дорожке.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Как в американских фильмах

Правда, лежал он не на траектории, а вот его велосипед остался как раз на пути движения основных группы спортсменов, которые неслись к повороту на полной скорости. Одна из камер сумела запечатлеть действия французского судьи, который продемонстрировал поистине сумасшедшую реакцию и смекалку. Он быстро подлетел к месту, где лежал велосипед и успел в полёте убрать его с места потенциально крупной аварии.



Всё это выглядело как концовку американских фильмов, где главный герой спасает положение в самый последний момент, когда все подумали, что всё кончено. Речь шла даже не о десятых, а о тысячных долях секунды.

Французский судья чудом спас велогонщиков от массового завала

«Бог существует»

Именно так прокомментировал случившееся знаменитый испанский велогонщик Хоаким Родригес, который является призёром чемпионата мира и трижды признававшийся лучшим велогонщиком мира. Российским любителям спорта он знаком как экс-капитан команды «Катюша».

Конечно, поступок французского судьи вызвал массу положительных откликов в социальных сетях. Его сравнивали с героем Брюса Уиллиса из «Крепкого орешка», героем Лиама Нисона из любого его фильма и со многим другими спасающими мир людьми.



Были и те, кто пытался пожурить велогонщика, который якобы спокойно оставил свой велосипед на траектории и даже не попытался его поднять и убрать с опасного места. Но такие негативные комментарии не были превалирующими.

На какой скорости неслись велогонщики?

Чтобы оценить настоящую опасность ситуации, необходимо рассказать о том, какие скорости развивают велосипедисты в целом и на треке в частности. Если не брать совсем сумасшедшие рекорды, когда велосипед укрывали в воздушном мешке или скорость при спуске с горы, «нормальный» рекорд принадлежит голландцу Себастьяну Боуйеру, который в 2013 году показал скорость 133,68 км/ч на прямой. Тогда на его велосипед установили специальный обтекатель. Что опять же является небольшим «читерством».



Скорость на велодроме скромнее, хотя и превышает отметку в 50 км/ч. В любом случае несущиеся на такой скорости спортсмены (да ещё и находящиеся в плотной борьбе друг с другом) могли получить серьёзные травмы, наехав на лежащий прямо на траектории велосипед. Остаётся ещё раз выразить восхищение смелыми и своевременными действиями судьи, который уберёг всех от беды.