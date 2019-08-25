Девочки, ну не надо так! Россия намучилась в матче с главным аутсайдером Евро

После расширения чемпионата Европы до 24 команд было много разговоров о том, что теперь групповой этап будет пестрить лишними для фаворитов матчами с очевидным исходом. Но для женской сборной России в её нынешнем состоянии такие «лишние» встречи – как раз то, что доктор прописал. Команда Вадима Панкова проводит очень трудный сезон и нуждается в убедительных победах.
Зарядиться уверенностью, наиграть комбинации, дать практику игрокам ротации – для этих целей соперник уровня сборной Швейцарии подходит идеально. Альпийская команда своим участием в чемпионате Европы во многом обязана пресловутому расширению и уже успела подтвердить статус явного аутсайдера группы. Швейцарки без шансов уступили не только крепкой Германии, но и скромной Словакии, пусть и выступающей дома.
Но сборная России умудрилась создать себе большие трудности и в этой встрече.
Подвиг против аутсайдера
Тренерский штаб наполовину изменил стартовый состав команды по сравнению с дебютным матчем. Вместо Татьяны Романовой на позиции связующей с первых минут вышла Евгения Старцева, а Ирину Фетисову сменила Ирина Королёва. Кроме того, в стартовую шестёрку попала и Ангелина Лазаренко, не игравшая в матче с Беларусью.
С первых розыгрышей создать преимущество у россиянок не получалось. Швейцарки уверенно справлялись с нашими подачами и хорошо доводили мяч до своих нападающих, которых редко удавалось закрыть блоком. Соперницы почувствовали, что с такой сборной России вполне можно играть, и ближе к концовке первой партии предприняли рывок на подаче Мелин Пьерре. Только проигрывая 18:22, россиянки немного встрепенулись и благодаря блоку Гончаровой и атакам Воронковой закрыли разрыв.
Однако швейцарки поймали кураж и просто так отдавать партию не собирались. Отыграв первый сетбол, они сами оказались в одном розыгрыше от сенсационного успеха, но в нужный момент россиянки здорово отзащищались и смогли-таки избежать крайне неприятной осечки. Всё же проигрывать даже один сет сопернику такого уровня одному из претендентов на медали несолидно.
Разве можно так пугать?
Можно было предположить, что сейчас-то сборная России разозлится сама на себя и покажет, насколько велика разница в классе, но после перерыва ситуация на площадке не изменилась. Россиянки продолжали сыпать ошибками как в нападении, так и в защите, плюс по-прежнему почти не было хороших подач. Стоило Ангелине Лазаренко наладить ввод мяча в игру, как команда Вадима Панкова догнала Швейцарию – 4:4. Тренер произвёл замену связующей, но выход Романовой быстрых дивидендов не принёс. Лидер соперниц Лаура Кюнцлер была неудержима в нападении, да ещё и подала навылет. Преимущество швейцарок снова достигло трёх очков – 12:9.
В этот момент у сборной России будто переключился тумблер. Пожалуй, впервые за полтора сета стало заметно, что одна из команд действительно на голову сильнее другой. Уверенности россиянкам добавили классные подачи Воронковой и Лазаренко, стали добивать до пола Гончарова и Парубец, роскошный блок оппонентке поставила Королёва. Когда уже россиянкам удалось создать ощутимый перевес, Гончарова и Парубец уступили место на площадке Халецкой и Лазаревой. В концовке игра вновь выравнялась, но хорошее преимущество наша команда не упустила. Блок Лазаренко подвёл черту под второй партией – 25:19.
Другое дело!
На третий сет швейцарки вышли расстроенными. Они дважды вели по ходу сета в матче со сборной России, но оба раза не дотерпели. Эмоциональный спад не мог не сказаться на игре аутсайдера, да и сборная России явно не хотела усложнять и без того очень непростую встречу. У наших девушек внезапно полетела подача, а едва ли не каждая вторая атака соперниц упиралась в надёжный блок. После эйса Парубец преимущество сборной России достигло 11 очков – 14:3, и остаток партии превратился в формальность. Главная интрига в концовке матча заключалась в том, удастся ли швейцаркам набрать 10 очков. Не удалось – Анна Лазарева реализовала первый же матчбол. Счёт третьего сета – 25:9 – больше отражает реальное соотношение сил в этой паре.
Сборная России, прежде чем уничтожить слабую сборную Швейцарии, полтора сета мучилась сама и мучила болельщиков. К счастью, это никак не повлияло на результат. Но уже на следующий день нашим волейболисткам предстоит сыграть с Германией, и там подобные провалы без последствий точно не останутся. Наверняка именно в этом противостоянии определится победитель группы, а ведь первая строчка не только гарантирует удобного соперника в 1/8 финала, но и, вероятно, поможет избежать встречи с Италией в четвертьфинале. Самое время добавлять. Дальше может быть поздно.
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