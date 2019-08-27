Ну что, съели? Женя Медведева теперь точно за Россию!

Медведева должна была выступать за Канаду

После Олимпиады-2018 в Южной Корее, где Евгения Медведева заняла второе место, уступив соотечественнице Алине Загитовой, в российском женском фигурном катании наступили горячие времена. Мир разделился на поклонников Медведевой и Загитовой. И в какой-то момент Евгения нашла источник проблем в их общем с Алиной тренере – Этери Тутберидзе.



Медведева приняла волевое решение и сбежала из России, подальше от Тутберидзе — в Канаду к известному тренеру Брайану Орсеру. Фигуристка наладила быт в Северной Америке, восхищалась своим новым домом и в каждом интервью расхваливала всегда улыбающихся и милых канадцев, явно намекая на сравнения со своей настоящей родиной.

Всё шло к тому, что Медведева через какое-то время будет выступать за Канаду. Или в крайнем случае за другую страну, которая предложит ей соответствующие условия. С учётом того, что в России уже подросло новое поколение талантливых фигуристок, место Евгении в основной сборной выглядело совсем не гарантированным. Тем более в плане олимпийских перспектив. Все понимают, что фигурное катание молодеет с каждым годом, а в Китае Медведевой будет уже 22 года.

Фигуристка Медведева стала послом сборной России на летней Олимпиаде в Токио

Назло ненавистникам

Однако ситуация приняла неожиданный оборот сегодня, 27 августа, когда президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что фигуристка Евгения Медведева будет послом сборной России на летней Олимпиаде-2020 в Токио.



«Идея появилась чуть больше года назад, когда в нашей команде была трудная обстановка. Мы с честью прошли этот период вместе, теперь можем участвовать в мероприятиях под собственным флагом. Одну из ключевых ролей сыграла эта изящная барышня, которая сидит с нами рядом. Она участвовала в заседаниях МОК, на которых блестяще выступила и очаровала всех своей изящной красотой и результатами. Я очень надеюсь, что Женя будет участвовать во всех медийных активностях. У меня нет сомнений, что Евгения прекрасно справится с этими обязанностями».

Загитова украла у Медведевой идею? Олимпийскую чемпионку обвиняют в плагиате Неужели Медведева всерьёз считает главную соперницу подражательницей? Да в фигурном катании такое происходит сплошь и рядом!

Фактически это означает, что Медведева будет выступать на зимней Олимпиаде в Китае под российским флагом. Согласитесь, было бы глупо принимать роль посла летней Олимпиады, а потом тут же менять гражданство. Так что теперь мы гарантированно увидим Евгению на всех ближайших стартах с российским триколором. Если, конечно, она туда сможет отобраться.

Медведева: очень сильно скучаю по России

«Я думаю о Москве»

Сменилась и тональность высказываний Медведевой. Нет, она по-прежнему хвалит Канаду, но теперь в своих интервью не забывает отметить и Россию добрым словом.



«В Канаде я уже чувствую себя как дома, это, естественно, важно в плане работы. Я привыкла к людям, которые меня окружают. Английский язык у меня на базовом уровне, поэтому я иногда не могу с точностью передать все свои чувства. Я, правда, очень сильно скучаю по России, но моя жизненная ситуация благополучная, я могу побывать и там, и там.

Я скучаю по Москве, это мой город, я тут родилась. Но также люблю путешествовать, готова тратить средства и время на новые города. А когда меня нет в Москве, я думаю о ней. У меня тут есть любимые места, я могу одна, например, пойти в любимое кафе».



Что ж, тем интереснее будет наблюдать за противостоянием Загитовой, Медведевой и других наших девушек в предстоящем сезоне. Перед сегодняшней пресс-конференцией были опасения, что Евгения может объявить о завершении профессиональной карьеры, однако этого не произошло. И это прекрасно!