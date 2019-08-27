Ну что, съели? Женя Медведева теперь точно за Россию!

Медведева должна была выступать за Канаду
После Олимпиады-2018 в Южной Корее, где Евгения Медведева заняла второе место, уступив соотечественнице Алине Загитовой, в российском женском фигурном катании наступили горячие времена. Мир разделился на поклонников Медведевой и Загитовой. И в какой-то момент Евгения нашла источник проблем в их общем с Алиной тренере – Этери Тутберидзе.
Медведева приняла волевое решение и сбежала из России, подальше от Тутберидзе — в Канаду к известному тренеру Брайану Орсеру. Фигуристка наладила быт в Северной Америке, восхищалась своим новым домом и в каждом интервью расхваливала всегда улыбающихся и милых канадцев, явно намекая на сравнения со своей настоящей родиной.
Всё шло к тому, что Медведева через какое-то время будет выступать за Канаду. Или в крайнем случае за другую страну, которая предложит ей соответствующие условия. С учётом того, что в России уже подросло новое поколение талантливых фигуристок, место Евгении в основной сборной выглядело совсем не гарантированным. Тем более в плане олимпийских перспектив. Все понимают, что фигурное катание молодеет с каждым годом, а в Китае Медведевой будет уже 22 года.
Назло ненавистникам
Однако ситуация приняла неожиданный оборот сегодня, 27 августа, когда президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что фигуристка Евгения Медведева будет послом сборной России на летней Олимпиаде-2020 в Токио.
«Идея появилась чуть больше года назад, когда в нашей команде была трудная обстановка. Мы с честью прошли этот период вместе, теперь можем участвовать в мероприятиях под собственным флагом. Одну из ключевых ролей сыграла эта изящная барышня, которая сидит с нами рядом. Она участвовала в заседаниях МОК, на которых блестяще выступила и очаровала всех своей изящной красотой и результатами. Я очень надеюсь, что Женя будет участвовать во всех медийных активностях. У меня нет сомнений, что Евгения прекрасно справится с этими обязанностями».
Фактически это означает, что Медведева будет выступать на зимней Олимпиаде в Китае под российским флагом. Согласитесь, было бы глупо принимать роль посла летней Олимпиады, а потом тут же менять гражданство. Так что теперь мы гарантированно увидим Евгению на всех ближайших стартах с российским триколором. Если, конечно, она туда сможет отобраться.
«Я думаю о Москве»
Сменилась и тональность высказываний Медведевой. Нет, она по-прежнему хвалит Канаду, но теперь в своих интервью не забывает отметить и Россию добрым словом.
«В Канаде я уже чувствую себя как дома, это, естественно, важно в плане работы. Я привыкла к людям, которые меня окружают. Английский язык у меня на базовом уровне, поэтому я иногда не могу с точностью передать все свои чувства. Я, правда, очень сильно скучаю по России, но моя жизненная ситуация благополучная, я могу побывать и там, и там.
Я скучаю по Москве, это мой город, я тут родилась. Но также люблю путешествовать, готова тратить средства и время на новые города. А когда меня нет в Москве, я думаю о ней. У меня тут есть любимые места, я могу одна, например, пойти в любимое кафе».
Что ж, тем интереснее будет наблюдать за противостоянием Загитовой, Медведевой и других наших девушек в предстоящем сезоне. Перед сегодняшней пресс-конференцией были опасения, что Евгения может объявить о завершении профессиональной карьеры, однако этого не произошло. И это прекрасно!
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