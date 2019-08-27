Борьба с «медведями». Готов ли «Спартак» выиграть первый Суперкубок?

В конце весны гандбольный «Спартак» был близок к тому, чтобы впервые в истории отобрать трофей у «Чеховских медведей». В конце лета отберёт?

Не успели поклонники гандбола и глазом моргнуть, как пролетело лето, а вместе с ним и долгие недели ожидания любимой игры. В среду, 28 августа большой гандбол вернётся! Противостояние «Чеховских медведей» и «Спартака» обещает стать потрясающим и незабываемым.

Бесконечное удовольствие. Как «Спартак» спасал финал даже после сирены В чемпионате России по гандболу даже финальная сирена не может остановить борьбу за исторический титул.

Потрясающая дуэль

Новый сезон, как и положено, откроет игра за Суперкубок России, в которой сойдутся две сильнейшие команды страны за последние два года – «Чеховские медведи» и «Спартак» из Москвы. «Красно-белые», появившиеся на российской арене лишь два года тому назад, взяли такой мощный разгон, что за свою недолгую историю уже успели изрядно потрепать нервы признанным фаворитам из Чехова и завязать интереснейшую дуэль в российском гандболе.

За два года «Спартак» и «Чеховские медведи» провели друг с другом 12 матчей: восемь завершились победой Чехова, один – Москвы, и ещё три – вничью. Примечательно, что большая часть этих матчей была прямой борьбой за трофеи: команды по два раза подряд бились друг с другом в финалах чемпионата и Кубка России, а также один раз сражались за Суперкубок.

По-настоящему близки к тому, чтобы отобрать у именитых и практически непобедимых «медведей» первый в истории трофей, «спартаковцы» были дважды. 1 сентября 2018 года в матче за Суперкубок-2018 «Спартак», уступавший «минус четыре» к перерыву, сумел переломить ход встречи и даже выйти вперёд, Но подопечные Владимира Максимова успели взять себя в руки и на последних минутах вырвали победу с минимальным счётом – 22:21.

Вторая драма развернулась на гандбольных площадках страны в конце мая – в финальной серии чемпионата России. «Спартак» неожиданно выиграл первый матч, а во втором держался на равных и был буквально в минутах, а то и секундах от того, чтобы прервать 17-летнюю победную серию «медведей» в чемпионатах страны. Но и на этот раз совершить последний рывок не вышло.

«Спартак» снова без титула. «Чеховские медведи» в 18-й раз стали чемпионами Красно-белые начали за здравие, но после перерыва были полностью переиграны подопечными легендарного Владимира Максимова.

Кто же фаворит?

С теми, кто по привычке записывает в фавориты «медведей», которые, между прочим, как завоевали первый Суперкубок в 2014 году, так никому его и не отдавали, могут поспорить многие: «Спартак» уже не просто на бумаге, а на деле выглядит равным конкурентом дружине из Чехова.

Матчи «Спартака» против «Чеховских медведей» в прошлом сезоне показывали, что «красно-белые» не испытывают перед намного более титулованным соперником никакого страха: где-то москвичам не хватало какой-то малости, чтобы решить исход финала в свою пользу.

На старте сезона многое будет решать уровень физической подготовки. Разумеется, тренеры обеих команд старались подготовить подопечных так, чтобы уже в первом матче сезона они были способны на многое. По итогам предсезонных матчей преимущество скорее за командой из Чехова, состав которой был усилен точечно (в команду пришёл правый полусредний сборной России Дмитрий Киселёв). Да и на контрольных турнирах «медведи» смотрелись уверенно.

У «Спартака» обновлений больше: здесь и черногорец Радойевич, и киприот Нунгович, и молодой игрок сборной России Фокин. Вот только в оптимальном составе «Спартак» толком и не поиграл: серию контрольных матчей в Румынии «красно-белые» проводили без российских сборников. Отсюда и совершенно неутешительный результат: шесть поражений в шести играх.

Но во дворце спорта «Динамо» в среду у «Спартака» будет и мощный состав, и потрясающая мотивация. «Красно-белые» уже заждались первого в истории клуба трофея. И тем ценнее он будет, если отобрать его у «медведей», никому и никогда Суперкубок не отдававших.