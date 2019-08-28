«Играть надо!» Тренер сборной России вспылил, а девушки победили

Россия не без проблем обыграла Испанию в трёх сетах. Спасибо Ирине Королёвой — настоящей королеве у сетки.

Женская сборная России по волейболу одержала третью победу на чемпионате Европы, который проходит в четырёх странах. В Братиславе в предпоследнем матче в своей группе россиянки в трёх сетах переиграли команду Испании. Таким и должен быть результат во встрече разных по классу команд.

Неразбериха на приёме

В первой партии сборная России играла очень собранно. За исключением момента в концовке, когда при счёте 21:12 дважды подряд помешали друг другу Ксения Парубец и Алла Галкина. Доигровщица и либеро не разобрались, кому принимать подачу Айны Бребель, а та в итоге направляла мяч между ними и заработала два эйса.

В остальном к игре российской команды вряд ли можно было предъявить какие-то претензии. Всё в рабочем режиме, без лишнего напряжения, спокойно и уверенно. Испанки заключительную часть партии проводили без основных связующей и диагональной, их тренер Паскаль Саурин всерьёз рассчитывал побороться с россиянками в следующих сетах.

«Надо играть!»

Во втором сете моментов недопонимания между нашими волейболистками стали больше. То ли сами расслабились, то ли испанки заиграли более уверенно. Но середину партии сборная России просто провалила. Если бы не Ирина Королёва и её впечатляющая игра в центре сетки, команда Вадима Панкова вполне могла уступить в этом сете.

При счёте 12:8 наши девушки настолько поверили в то, что дело сделано, что пропустили момент, когда нужно было наоборот чуть прибавить и довести партию до разгрома, как и первую. Получилось всё наоборот. Панкову даже после нескольких проигранных подряд мячей пришлось взять тайм-аут и повысить голос на подопечных. «Надо играть!», — кричал главный тренер сборной России и был прав.

Тень Лиги наций. Российские волейболистки опять проиграли немкам Сборная России лишь эпизодами напоминала команду, которую считают претендентом на медали чемпионата Европы. Германия была сильнее.

Наши девушки вообще остановились. В атаке не получалось ни у кого, в том числе и у Наталии Гончаровой, которую закрыли блоком. Испанки даже первый темп стали задействовать, о чём в первой партии даже не мечтали.

Но в концовке сборная России собралась, сконцентрировалась и смела соперниц с площадки. Звонок прозвучал – расслабляться нельзя даже с командой, явно уступающей в классе. Тем более, когда у самих не всё получается.

Маргарита дала прикурить

В третьем сете на площадке арены «Онджей Непела» в Братиславе шла равная игра. Наши уверенно повели в счёте, но испанкам удалось сравнять – 8:8. В этот момент сборная России выигрывает два подряд мяча, и казалось, что уж теперь точно можно ни о чём не беспокоиться.

Но нет. Испанки выиграли пять мячей подряд! Пять! Совсем ничего не получилось у Ирины Воронковой, которая и в приёме допустила ошибки, и в атаке в блок упиралась. Да и остальных в этот момент мяч просто валился из рук.

Панков поменял Воронкову на Маргариту Курило, и эта замена стала ключевой. Именно она тремя отличными и разнообразными атаками сравняла счёт. Но команда Паскаля Саурина вновь вышла вперёд в тот момент, когда Королёва ушла с передней линии. И до тех пор, пока наша главная блокирующая не вернулась к сетке, вели в счёте. В концовке разрыв составлял три очка – 18:21.

Девочки, ну не надо так! Россия намучилась в матче с главным аутсайдером Евро Сборная России уничтожила Швейцарию в третьей партии. А до этого измотала болельщикам все нервы. Нужно срочно прибавлять.

Но довести сет до победы у них не хватило сил и мастерства. Курило забивала всё в атаке, да ещё и поставила результативный блок. Королёва в этом элементе вообще была неподражаема – девять очков на блоке.

При этом второй матч подряд не слишком эффективно в атаке действовали Гончарова и Воронкова, а Ефимова и Лазаренко пока не выглядят полноценной заменой выбывшей из аппендицита Ирине Фетисовой.

Сборная России завершит групповой этап чемпионата Европы 29 августа матчем со сборной Словакии. И в этот же день узнает соперника по 1/8 финала.