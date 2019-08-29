Удивительная Даша! Она слишком красива для чемпионки мира по дзюдо

На чемпионате мира по дзюдо, который проходит в конце лета в Японии, есть на что посмотреть, даже если вы совершенно не разбираетесь в боевых искусствах. Один из самых прекрасных поводов обратить внимание на предолимпийский турнир – очаровательная дзюдоистка Дарья Белодед, которая выиграла в Токио второе мировое золото и покорила тысячи сердец.
Дарья родилась в семье именитого украинского дзюдоиста и самбиста Геннадия Белодеда – призёра чемпионатов мира и Европы. Однако изначально родители были против того, чтобы их дочь пришла на ковёр. Лишь после того как у Даши не сложилось с танцами и гимнастикой, она пришла в дзюдо всерьёз и надолго. Родители же и стали её личными тренерами.
До основы сборной Украины Дарья добралась в 16 лет, выиграв к этому времени первенство мира по молодёжи. В 2017 году на своём первом чемпионате Европы она, победив в финале весовой категории до 48 кг россиянку Ирину Долгову, завоевала свой первый серьёзный титул.
В 2018 году Белодед уже блистала на чемпионате мира. В финале турнира Дарья одержала досрочную победу над действующей чемпионкой Фуной Танаки и стала самой юной победительницей в истории чемпионатов мира по дзюдо – 17 лет и 11 месяцев.
Забавно, что стать чемпионкой мира девушке помог… перелом челюсти. Дарья получила травму перед стартом чемпионата Европы и очень расстроилась из-за того, что не смогла защитить титул. Однако пауза помогла ей правильно выстроить подготовку, и в Баку девушка приехала на пике формы. Если до турнира её называли «принцессой дзюдо», то после – уже «королевой».
На все соревнования Дарья ездит вместе с родителями и перед выступлением всегда целует их. Дзюдоистка уверена, что это приносит ей удачу. Мама для неё – «личный талисман».
Разумеется, Дарья мечтает о победе на Олимпиаде-2020. А ещё после завершения спортивной карьеры мечтает стать журналисткой. О карьере модели, как она сама признавалась, не задумывается – пока на первом плане только спорт. Но, может быть, Даша просто лукавит?
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