Ещё кубок для фаворита? Гандболистки стартуют с повторения финала

Весной «Ростов-Дон» обыграл «Ладу» в финалах чемпионата и Кубка страны. Но у серебряных призёров есть шанс отомстить и добыть трофей.

28 августа в Москве мужчины матчем за Суперкубок официально открыли новый гандбольный сезон. «Чеховские медведи» уверенно победили «Спартак» и завоевали очередной трофей в свою невероятную коллекцию. А уже через день после мужского старта свою первую официальную битву в новом сезоне проведут и женщины. За Суперкубок сразятся «Ростов-Дон» и «Лада».

Проигравшие восхитили не меньше чемпионок! Но финал всё же выиграл «Ростов-Дон» Ростовчанки в изумительном финале дожали «Ладу». Просто фантастический гандбол!

История – за «Ростов-Дон»

Если бы Суперкубок автоматически вручался команде, выигравшей сезоном ранее и чемпионат страны, и Кубок, то «Ростов-Дон» уже третий год подряд лишал бы всех поклонников гандбола возможности начать сезон с десерта – классного противостояния ведущих команд России.

Ростовчанки уже третий год подряд делают в России золотой дубль. Однако, согласно регламенту Суперкубка, в таких случаях матч всё равно проводится: чемпион борется с командой, которую победил в финале Кубка России. Именно согласно этой логике в матче за Суперкубок в прошлом и позапрошлом годах выступала «Кубань». В этом году право поспорить за трофей есть у «Лады». Впрочем, здесь всё просто: девушки из Тольятти были вторыми и в Кубке, и в чемпионате.

Если посмотреть на сухую историю и цифры, то кажется, что у соперниц против «Ростова-Дон» нет совершенно никаких шансов. Матч за Суперкубок проводится с 2014 года, и четыре последние игры оставили за собой именно ростовчанки. Что интересно, все матчи они выиграли с разницей в 10 мячей или более. И лишь в Суперкубке-2014, в котором «Ростов» не участвовал, жила настоящая интрига. «Звезда» тогда победила «Динамо-Синара» со счётом 32:27.



Не стоит забывать и о том, что «Ростов-Дон» весной подтвердил свой статус одной из лучших команд мира, добравшись до финала Лиги чемпионов. Неужели всё уже решено?

«Лада» будет биться!

Интрига в матче за Суперкубок, безусловно, будет жить. Вполне вероятно, что до последних секунд встречи. Так, как это было в матче финальной серии чемпионата России, когда команда Амброса Мартина лишь на последних минутах овертайма склонила чашу весов в свою пользу. Первый матч как раз проходил в Тольятти, и родные трибуны заряжали «Ладу» мощью.

Забудьте про Лигу чемпионов. «Ростов» и «Лада» сыграли круче. И ещё сыграют Подвиг на последних секундах, два овертайма, удаление лидера – это только первый матч в Тольятти. Во вторник продолжение в Ростове.

В матче за Суперкубок трибуны родной арены снова будут помогать «Ладе». Но есть другая проблема: сразу после финала чемпионата России команду покинула целая группа гандболисток, перебравшихся в ЦСКА. Главной потерей «Лады», конечно, стала Дарья Дмитриева – капитан команды, лидер атак. Впрочем, непросто будет заменить, например, и Полину Ведёхину.



«Лада» за лето уже наиграла новичков, в частности возобновившую карьеру Ирину Близнову и лучшую линейную чемпионата Беларуси Викторию Шамановскую, и уже успела выиграть предсезонный турнир Кубок «Звезды». Девушки готовы биться с фаворитом за трофей. Даже несмотря на то что у «Ростова-Дон» привычно трудно найти какие-то слабые места.

В 2015 году «Лада» и «Ростов-Дон» уже сражались за Суперкубок. Девушки из Тольятти тогда перенервничали и практически сдались без боя, получив «минус 10» уже к перерыву. В 2019 году «Лада» привычная к битвам с ростовчанками, допустить таких ошибок уже не должна.



Матч за Суперкубок пройдёт 30 августа. Начало – в 19:30 мск.