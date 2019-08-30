Чертёнок номер 13. «Ростов-Дон» выиграл Суперкубок благодаря «Месси»

Анна Вяхирева делала на площадке всё, что хотела. «Ладу» не спас даже «Роналду» в лице Михайличенко.

Пятый сезон подряд в российском женском гандболе начинается одинаково: победой «Ростова-Дон» в матче за Суперкубок. Соперники разные, но результат всегда один. На сей раз матч за первый трофей сезон прошёл в Тольятти, где команде Амброса Мартина противостояла местная «Лада». Жаль, что борьбы не получилось. Зато красивейшая игра со стороны отдельных игроков была.

Финты Вяхиревой и пушка Михайличенко

За два дня до женского Суперкубка в Москве прошёл мужской. «Чеховские медведи» просто размазали по площадке «Спартак». Борьбы не получилось – команда Владимира Максимова выглядела очень солидно и уверенно.

От женского Суперкубка ожиданий было больше. Может, и завышенных.

Ведь «Лада» в межсезонье потеряла шестерых игроков, включая капитана Дарью Дмитриеву и левую полусреднюю Полину Ведёхину, которые перешли в ЦСКА. Для «Лады» это были системообразующие игроки.По сути, во время Суперкубка «Лада» предстала совершенно иной командой по сравнению с той, что была в прошлом сезоне, с новичками и с новым главным тренером Алексеем Алексеевым.

Ещё кубок для фаворита? Гандболистки стартуют с повторения финала Весной «Ростов-Дон» обыграл «Ладу» в финалах чемпионата и Кубка страны. Но у серебряных призёров есть шанс отомстить и добыть трофей.

А «Ростов-Дон», финалист прошлого розыгрыша Лиги чемпионов, только усилился. Команда Амброса Мартина и без того обладала самым мощным в России составом, так и ещё были приобретения сделаны.

В общем, новая «Лада» не завелась. С первых же минут ростовчанки показали, что такое сыгранная команда. У волжанок не получалось ничего – ни в защите, ни в позиционном нападении, да и вратарь «Ростова» Анна Седойкина была непробиваема. Через пять минут счёт был уже 4:1, а через десять – 8:2.

У чемпионок страны солировала Анна Вяхирева. Она просто разрывала оборону соперник своими финтами, бросками, передачами, неожиданными решениями. Недаром эту девушку прозвали «гандбольным Месси».

Гандбол. Суперкубок России. Женщины

Тольятти, 30 августа



«Лада» – «Ростов-Дон» – 22:29 (8:16)

«Лада»: Михайличенко – 8, Щербак – 4, Амельченко – 3

«Ростов-Дон»: Вяхирева – 7, Сень, Аббинг, Кожокарь, Кузнецова – по 3

Вяхирева забивала на любой вкус. В одной из атак даже сделала это в стиле Тимура Дибирова, в последний момент так крутанув мяч кистью, что траектория получилась невообразимой. Вяхирева крутилась, словно чертёнок – уследить за ней и прочитать действия 13 номера ростовской команды было невозможно.

К половине первого тайма вопросов о победителе уже не возникало ни у кого.

У «Лады» на высоком уровне действовал только один игрок – 17-летняя полусредняя Елена Михайличенко, которая уже в нынешнем сезоне может вырасти в настоящую суперзвезду. Если Вяхирева – это Месси, то Михайличенко – Роналду. Скорость, мощь, напор, убойный бросок. Всё это Елена демонстрировала в полной мере. С её пушкой не могла справиться даже Седойкина. Ростовчанки действовали про неё очень жёстко, но Михайличенко справлялась и с опекой, и даже с тем, что часть первой половины встречи провела на месте разыгрывающей.

На перерыв команды ушли при счёте 16:8.

Парашют Аббинг, гол Близновой

В начале второго тайма «Лада» бросилась отыгрываться. Вновь забила Михайличенко, дважды отличилась промолчавшая весь первый тайм правая крайняя Ольга Фомина, потом опять Михайличенко.

Но ведь и «Ростов-Дон» не молчал. Вяхирева перестала забивать сама, зато какие передачи отдавала! Воздушка Лоис Аббинг после передачи Вяхиревой стала украшением всего матча.

Разрыв в счёте в какой-то момент сократился до шести мячей, а потом вырос до 12. Это было уже просто избиение. Во второй половине второго тайма тольяттинская команда сделала всё возможное, чтобы сохранить лицо, и итоговый счёт 22:29 при такой игре можно считать приемлемым.

Снова без трофея. «Спартак» разгромлен на глазах у ЦСКА «Спартак» упустил шанс завоевать первый большой титул. Гегемонии «Чеховских медведей» в российском гандболе не видно конца.

Стоит отметить гол, которым отметила своё возвращение в гандбол олимпийская чемпионка Ирина Близнова. После триумфа на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро она три года не играла, и пока находится далеко не в оптимальных кондициях. В целом же вся «Лада» выглядит пока сырой командой, которой нужно очень много работать. Да, есть шикарная Михайличенко, но в одиночку матчи не выигрываются.

«Ростов-Дон» выглядел очень солидно и уверенно, и Амброс Мартин наверняка остался доволен тем, что увидел.

Впрочем, это только первый матч в сезоне, который обещает стать очень интересным.