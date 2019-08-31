«Мы вылечим неизлечимую болезнь». Как российскую спортсменку обманули на 50 млн

Пять с половиной лет назад на Олимпиаде в Сочи фристайлистка Мария Комиссарова сломала позвоночник во время тренировки. Ей сказали, что она никогда не сможет ходить, но девушка верила в чудо и обратилась ко врачу, обещавшему поставить её на ноги. Однако лечение не помогло, и теперь против доктора медицинских наук Евгения Блюма открыто уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Речь идёт о сумме более 50 млн рублей.

На врача, не поставившего на ноги Комиссарову, завели дело за мошенничество

«Мы поверили в чудо»

15 февраля 2014 года во время тренировки на трассе ски-кросса Мария Комиссарова упала на одном из препятствий. Прибывшие на место инцидента врачи отправили девушку в клинику в Красной Поляне, где российские хирурги сделали ей срочную операцию. Затем специальным рейсом Комиссарову отправили в

Комиссарова приняла решение продолжить лечение в Испании

Спортсменке спасли жизнь. Но и российские, и немецкие врачи заявили, что ходить она уже не будет: с диагнозом «поперечный паралич» это невозможно. Методов лечения, позволяющих оперативным или любым другим путём восстановить подвижность ног, в настоящее время не существует. Но кто-то рассказал Комиссаровой и её будущему мужу Алексею Чаадаеву о чудо-клинике в Испании, где её могут поставить на ноги. И молодые люди ухватились за шанс.

«Нас познакомили с человеком, который на тот момент уже полгода лечился в клинике доктора Блюма. Он рассказал о нём как о специалисте, который якобы берётся за самые тяжёлые случаи. Мы решили рискнуть и поехали в Испанию… Блюм сказал, мол, я легко отделалась, и пообещал, что через год буду ходить… Стоимость лечения для «таких тяжёлых пациентов» очень высокая – около 500 тысяч евро в год. У нас таких денег не было… Но нас было уже не остановить – мы поверили в чудо! Никого не слушали», – писала позже сама Комиссарова.

Мария и Алексей уехали за границу с 15 тысячами евро в кармане и начали сбор денег.

Сколько стоит жизнь спортсмена Согласно народной мудрости, здоровье за деньги не купишь. Однако спортсмены, тратящие миллионы на реабилитацию, с ней вряд ли согласятся.

«Ноги выглядят как у здорового человека»

В Марбелье Комиссарова начала лечение в той самой клинике доктора Евгения Блюма.

Её основатель – уроженец Барнаула, доктор медицинских наук. В 1980-х он переехал в Израиль, но через несколько лет вернулся и возглавил кафедру клинической реабилитации РУДН. Блюм изобрёл несколько спортивных и реабилитационных тренажёров, получил десятки патентов и звание заслуженного изобретателя России. У него и медицинское, и техническое образование.

В России он зарегистрировал несколько фирм, одна из которых – ООО «НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий». Её филиал и был открыт в Испании.

Через шесть дней после начала реабилитации бывшая спортсменка заявила, что уже чувствует улучшения, а через полтора года призналась, что её ноги выглядят, как у здорового человека: «Когда работаю на тренажёрах, видно, как напрягаются мышцы.

Деньги на лечение и проживание в Марбелье для Марии и её мужа собирали через специально созданный сайт все те, кому была небезразлична судьба спортсменки. Спортсменке помогал благотворительный фонд «Острова», через который осуществлялся сбор денег и который переводил средства на счёт клиники. Минспорта, федерация фристайла России и ОКР же были готовы помочь с реабилитацией в России, но не в Испании в неизвестной клинике.

Потеря доверия, шарлатанство и суд

Однако вскоре прогресс в лечении прекратился. И через два года Комиссарова не начала самостоятельно ходить. К настоящему моменту прошло уже пять лет. Ничего не изменилось.

Мария и её муж по-прежнему живут в Марбелье, воспитывают сына и дочь. Комиссарова, ставшая Чаадаевой, смогла выносить и родить здоровых детей. Но пользователи в соцсетях нередко задаются вопросом, а на какие средства бывшие спортсмены смогли обосноваться в Испании.

Мария начала судиться с клиникой, назвав самого доктора шарлатаном. Девушка составила исковое заявление почти на 56 млн рублей. Однако Невский районный суд Санкт-Петербурга, рассматривавший дело, взыскал с фирмы Блюма лишь 60 тысяч в качестве штрафа и компенсации морального вреда. Остальную часть исковых заявлений суд отклонил, не согласившись с доводами о том, что доктор Евгений Блюм – шарлатан и мошенник.

Представители ответчика доказали, что все заявленные в договоре услуги были выполнены в полном объёме и даже больше. Комиссарова и её адвокаты подали апелляцию, которая будет рассмотрена 12 сентября в Петербургском городском суде. Однако и в этот день вряд ли станет ясно, кто неправ, ведь в дело уже вмешался Следственный комитет России.

Следователи полагают, что Блюм ввёл Комиссарову в заблуждение, пообещав то, что был не в силах сделать. Однако никому, кроме участников событий, по-прежнему не известно, что было прописано в договоре, который спортсменка подписала с клиникой. И было ли в нём зафиксировано обещание вновь научить бывшую спортсменку ходить?