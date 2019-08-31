Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Статьи /

На врача, обещавшего поставить Комиссарову на ноги, завели уголовное дело

Как российскую спортсменку обманули на 50 млн
Андрей Шитихин
«Мы вылечим неизлечимую болезнь». Как российскую спортсменку обманули на 50 млн
Доктор пообещал Марии Комиссаровой, сломавшей позвоночник на Олимпиаде в Сочи, чудесное исцеление. Его наконец-то обвинят в мошенничестве?
Другие 0

Пять с половиной лет назад на Олимпиаде в Сочи фристайлистка Мария Комиссарова сломала позвоночник во время тренировки. Ей сказали, что она никогда не сможет ходить, но девушка верила в чудо и обратилась ко врачу, обещавшему поставить её на ноги. Однако лечение не помогло, и теперь против доктора медицинских наук Евгения Блюма открыто уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Речь идёт о сумме более 50 млн рублей.

На врача, не поставившего на ноги Комиссарову, завели дело за мошенничество

«Мы поверили в чудо»

15 февраля 2014 года во время тренировки на трассе ски-кросса Мария Комиссарова упала на одном из препятствий. Прибывшие на место инцидента врачи отправили девушку в клинику в Красной Поляне, где российские хирурги сделали ей срочную операцию. Затем специальным рейсом Комиссарову отправили в

Комиссарова приняла решение продолжить лечение в Испании

Спортсменке спасли жизнь. Но и российские, и немецкие врачи заявили, что ходить она уже не будет: с диагнозом «поперечный паралич» это невозможно. Методов лечения, позволяющих оперативным или любым другим путём восстановить подвижность ног, в настоящее время не существует. Но кто-то рассказал Комиссаровой и её будущему мужу Алексею Чаадаеву о чудо-клинике в Испании, где её могут поставить на ноги. И молодые люди ухватились за шанс.

«Нас познакомили с человеком, который на тот момент уже полгода лечился в клинике доктора Блюма. Он рассказал о нём как о специалисте, который якобы берётся за самые тяжёлые случаи. Мы решили рискнуть и поехали в Испанию… Блюм сказал, мол, я легко отделалась, и пообещал, что через год буду ходить… Стоимость лечения для «таких тяжёлых пациентов» очень высокая – около 500 тысяч евро в год. У нас таких денег не было… Но нас было уже не остановить – мы поверили в чудо! Никого не слушали», – писала позже сама Комиссарова.

Мария и Алексей уехали за границу с 15 тысячами евро в кармане и начали сбор денег.

Сколько стоит жизнь спортсмена
Согласно народной мудрости, здоровье за деньги не купишь. Однако спортсмены, тратящие миллионы на реабилитацию, с ней вряд ли согласятся.

«Ноги выглядят как у здорового человека»

В Марбелье Комиссарова начала лечение в той самой клинике доктора Евгения Блюма.

Её основатель – уроженец Барнаула, доктор медицинских наук. В 1980-х он переехал в Израиль, но через несколько лет вернулся и возглавил кафедру клинической реабилитации РУДН. Блюм изобрёл несколько спортивных и реабилитационных тренажёров, получил десятки патентов и звание заслуженного изобретателя России. У него и медицинское, и техническое образование.

В России он зарегистрировал несколько фирм, одна из которых – ООО «НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий». Её филиал и был открыт в Испании.

Через шесть дней после начала реабилитации бывшая спортсменка заявила, что уже чувствует улучшения, а через полтора года призналась, что её ноги выглядят, как у здорового человека: «Когда работаю на тренажёрах, видно, как напрягаются мышцы.

Деньги на лечение и проживание в Марбелье для Марии и её мужа собирали через специально созданный сайт все те, кому была небезразлична судьба спортсменки. Спортсменке помогал благотворительный фонд «Острова», через который осуществлялся сбор денег и который переводил средства на счёт клиники. Минспорта, федерация фристайла России и ОКР же были готовы помочь с реабилитацией в России, но не в Испании в неизвестной клинике.

Потеря доверия, шарлатанство и суд

Однако вскоре прогресс в лечении прекратился. И через два года Комиссарова не начала самостоятельно ходить. К настоящему моменту прошло уже пять лет. Ничего не изменилось.

Мария и её муж по-прежнему живут в Марбелье, воспитывают сына и дочь. Комиссарова, ставшая Чаадаевой, смогла выносить и родить здоровых детей. Но пользователи в соцсетях нередко задаются вопросом, а на какие средства бывшие спортсмены смогли обосноваться в Испании.

Мария начала судиться с клиникой, назвав самого доктора шарлатаном. Девушка составила исковое заявление почти на 56 млн рублей. Однако Невский районный суд Санкт-Петербурга, рассматривавший дело, взыскал с фирмы Блюма лишь 60 тысяч в качестве штрафа и компенсации морального вреда. Остальную часть исковых заявлений суд отклонил, не согласившись с доводами о том, что доктор Евгений Блюм – шарлатан и мошенник.

Представители ответчика доказали, что все заявленные в договоре услуги были выполнены в полном объёме и даже больше. Комиссарова и её адвокаты подали апелляцию, которая будет рассмотрена 12 сентября в Петербургском городском суде. Однако и в этот день вряд ли станет ясно, кто неправ, ведь в дело уже вмешался Следственный комитет России.

Следователи полагают, что Блюм ввёл Комиссарову в заблуждение, пообещав то, что был не в силах сделать. Однако никому, кроме участников событий, по-прежнему не известно, что было прописано в договоре, который спортсменка подписала с клиникой. И было ли в нём зафиксировано обещание вновь научить бывшую спортсменку ходить?

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/chaadaeva_maria/РИА Новости

Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент